Мас пообещал прояснить обстоятельства обстрела сотрудников DW в США

Руководство Deutsche Welle направило в посольство США в Берлине ноту протеста в связи с преднамеренным обстрелом полицией сотрудников медиакомпании, освещавших беспорядки в Миннеаполисе.
После того как сотрудники медиакомпании Deutsche Welle, занимавшиеся освещением антирасистских протестов в Миннеаполисе, попали под обстрел американской полиции, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) во вторник, 2 июня, пообещал, что приложит усилия для прояснения обстоятельств этого инцидента.
"В связи с известными нам инцидентами, такими, как тот, что произошел с медиакомпанией Deutsche Welle, мы свяжемся с властями США, чтобы узнать еще более точные обстоятельства случившегося", - заявил Мас 2 июня в Берлине. "Для нас очевидно: журналисты должны иметь возможность без угрозы для своей безопасности выполнять свою работу, а именно заниматься независимым освещением происходящего. И демократические, правовые государства должны соответствовать самым высоким стандартам в плане защиты свободы прессы", - добавил глава германской дипломатии.
Нота протеста DW против насилия по отношению к сотрудникам компании
2 июня медиакомпания Deutsche Welle направила в посольство США в Берлине ноту протеста в связи с преднамеренным обстрелом ее сотрудников, репортера Штефана Зимонса (Stefan Simons) и оператора Максимилиана Фёрга (Maximilian Foerg), во время освещения ими антирасистских выступлений в Миннеаполисе 1 июня американской полицией.
В данной ноте руководство медиакомпании подчеркивает, что съемочная группа DW показала свои журналистские удостоверения офицеру Национальной гвардии США, который подтвердил, что им разрешено вести съемки в данной местности. В нескольких метрах от них сотрудники полиции очищали территорию от собравшихся там протестующих.
Через несколько минут после того, как офицер нацгвардии удалился, один из полицейских начал стрелять резиновыми пулями, целясь в сторону журналистов DW. "К счастью, никто не получил физических ранений. Поскольку наша камера передавала картинку в режиме реального времени в студию DW в Берлине, у нас имеется видеозапись этого инцидента", - указано в ноте протеста. "На ней отчетливо слышен звук пуль, пролетающих очень близко от наших сотрудников", - говорится далее в документе.
Насилие полиции по отношению к журналистам в США
"Тот факт, что этот инцидент не был единственным в своем роде, только ухудшает ситуацию, - подчеркивается в заявлении руководства DW. - В ходе уличных протестов по всей стране несколько журналистов становились мишенями. Кроме того, полиция в США арестовывала их и препятствовала их работе".
Deutsche Welle призвала власти США обеспечить безопасность журналистов, которые занимаются освещением продолжающихся протестов. "Свободу прессы необходимо уважать", - подчеркнули в медиакомпании.
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