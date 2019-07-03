Массовое убийство евреев в Риге: взгляд на историю

4 июля 1941 года нацисты и их местные пособники сожгли хоральную синагогу в Риге. В наши дни 4 июля в Латвии - День памяти жертв геноцида еврейского народа. В то же время каждый год 16 марта на улицах Риги проходит шествие латышских легионеров "ваффен-СС". Как такое возможно в одной стране? Почему в массовых убийствах евреев в 1941 году участвовали латыши? За ответами на эти и другие вопросы мы обратились к доктору исторических наук, преподавателю Боннского университета Екатерине Махотиной (Dr. Ekaterina Makhotina).

DW: Большая хоральная синагога в Риге была сожжена вместе с находившимися в ней людьми. Поджигали ее вошедшие в город нацисты и местные жители. Как такое стало возможным?

Екатерина Махотина: Это была пятница. В синагоге было много людей, но евреи Риги были здесь не для празднования шаббата, они искали убежище от охотников на евреев и прятались в подвалах синагоги. Сюда же были насильно согнаны евреи, пойманные на улицах, многие из них - беженцы из Литвы и соседних республик, искавшие укрытие от нацистского террора. Внутри находилось около 500 человек. Все они сгорели заживо. Тушить пожар было запрещено. Поджог был осуществлен нацистами и латышскими пособниками. Как такое было возможно? Были ли эти действия продиктованы исключительно приходом немцев? Или это была собственная инициатива, зародившаяся из местного антисемитизма?

Конечно, массовые убийства евреев, погромы, гетто, - все это было частью оккупационной политики нацистской Германии. Еще одной характерной особенностью этой политики было то, что с самого начала немцы рассчитывали на помощь со стороны местного населения, ненавидящего советскую власть. Согласно нацистской логике, евреи как люди, которым была выгодна советская власть, также несли ответственность за репрессии на территории Латвии и массовые депортации латышей в 1941 году, поэтому отомстить за пострадавших считалось чуть ли не долгом каждого патриота.

Для нацистов это было очень удобно: на уничтожение местных евреев не нужно было тратить собственные ресурсы вермахта, поскольку большую часть "работы" взяли на себя местные жители. Латыши, готовые противостоять советской власти, объединялись в батальоны, как "Перконкрустс" ("Громовой крест"), команда Виктора Арайса, участвовавшая в поджоге синагоги в Риге. И их деятельность не была спонтанной, связи с вермахтом были налажены задолго до того, как нацисты заняли Латвию. Желание отомстить и представление о евреях как предателях были, но, конечно, погромы и убийства не носили бы столь систематический и массовый характер, если бы нацисты не взяли страны Балтии под свой контроль.

- Что предшествовало погромам в Риге и поджогу синагоги? Почему коллаборационисты столь охотно соглашались убивать евреев?

- Нацистская Германия однозначно воспринималась латышами как страна-освободитель, а вступление немецких войск - как шанс на восстановление статуса независимого государства. Немецкие танки радостно приветствовали, ожидая национального освобождения. На руку нацистской пропаганде, конечно, сыграли массовые депортации коренного населения в Сибирь, организованные НКВД в июне 1941 года - незадолго до начала войны на территории СССР. Воспоминания об этих ужасных событиях были свежи, ненависть по отношению к советской власти, власти "русских" и "евреев", была велика.

Присоединение независимых балтийских государств - Эстонии, Латвии и Литвы - к СССР, ставшее следствием подписания договоров между Германией и Советским Союзом, стало тогда шансом на выживание для местных евреев, поскольку балтийские республики "оказались" за пределами нацистской Германии, истреблявшей евреев. И утверждение, что все евреи работали на СССР, что все они - коммунисты и предатели родины, постоянно использовалось нацистской антисемитской пропагандой. Еврейское население Латвии или стран Балтии в целом в нацистской "системе координат" даже не воспринималось как местное: евреи обозначались как "вредоносные чужаки", от которых надо как можно скорее избавиться.

- До сих пор речь шла о Латвии и других странах Балтии. Сравнимо ли это с тем, как относились к евреям после прихода нацистов в других регионах или республиках СССР?

- На территориях, вошедших в состав СССР до 1939 года, готовность сотрудничать с немцами и уничтожать евреев была намного меньше, чем на территории, в частности, Западной Украины, Бессарабии, Литвы, Латвии, Эстонии. Причины историками называются разные. Здесь сыграло роль и то, что на территориях, ставших советскими задолго до войны, люди идентифицировали себя с советским народом, а советская власть не поощряла межэтнические конфликты, ставя "классы" выше "наций".

Сыграла роль и ненависть к советской власти, с появлением которой на территориях, ставших советскими в 1939 году, были связаны карательные акции, аресты, репрессии и депортации. Нельзя забывать контекст межвоенного времени: в странах Восточной Европы, за исключением Чехословакии, у власти были авторитарные, частично профашистские диктатуры. K ним же относился режим Карлиса Улманиса в Латвии. При этом антисемитизм в странах Балтии носил политический характер, он был тесно связан с антикоммунистическими и антисоветскими настроениями в целом. Но этот антисемитизм не был расовым, биологическим, как в Германии.

Руины синагоги в Риге. Сегодня здесь - памятник жертвам и тем, кто спасал евреев от нацистов

-4 июля в Латвии отмечается День памяти жертв геноцида еврейского народа. При этом 16 марта ежегодно в Риге проходит шествие в честь латышских легионеров "ваффен-СС"...

- Культура памяти в Европе в целом такова, что основное внимание сконцентрировано не на "героях", а на "жертвах". Фокус на жертвах предполагает эмпатию, эмоции, скорбь. Но этический посыл такой памяти не защищает ее от политических манипуляций. Результатом этого часто является конкуренция жертв. На общеевропейском уровне "Европа Холокоста" противостоит "Европе Гулага". Соответственно, в отдельно взятой стране, в Латвии, память о геноциде евреев противостоит памяти о жертвах сталинских репрессий, а последняя не находит поддержки у русскоязычных жителей Латвии. Позиция жертвы и подход к истории через эмоции делает невозможным критическое осмысление неудобных моментов в собственной истории, осознание ответственности за участие в преступлениях.

Если мы имеем дело с исторической политикой, в центре которой - исключительно мононациональный образ жертвы, то разделение на "своих" и "чужих" жертв, героев и палачей - это разделение по национальному признаку. Поэтому и памятники жертвам сталинизма здесь встречаются чаще, государственной поддержки им выделяется больше. Кроме того, имеет место героизация сомнительных персонажей, которые в общеевропейском контексте, более ориентированном на память о жертвах Холокоста, героями считаться не могут. Часто это приводит к горячим дебатам о шансах общей, европейской памяти.

Но и на местном уровне конфликт нескольких культур памяти приводит к тому, что в Латвии отмечают три даты, связанные со Второй мировой войной: 16 марта, 9 мая и 4 июля. 16 марта здесь вспоминают о бойцах легиона, входившего в состав войск СС. 9 мая одна часть населения считает праздником, а другая - днем начала длительного периода советской оккупации. 4 июля, в память о пятнице 1941 года, официально является днем скорби об убитых евреях Латвии. Насколько траурные ритуалы включают в себя понятие об ответственности латышей за преступления и готовность открытого публичного диалога об этом? Как сказал Петер Эстерхази, только желание к постнациональному, общеевропейскому знанию о "нас самих как жертвах и палачах" может вывести из тупика исторических мифологий и манипуляций.

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Места памяти в Германии Мемориалы и памятники 27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцим. В этот день сейчас отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов убитых евреев, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, тюрьмах, на невольных работах и в центрах умерщвления.

Места памяти в Германии Берлин Центральный мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, находится в Берлине недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Он был открыт в 2005 году. В его подземной части расположен документационный центр. Некоторые из документов его экспозиции на русском языке - материалы, собранные после войны во время расследований преступлений, совершенных в "третьем рейхе".

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Места памяти в Германии Геноцид цыган Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.

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Места памяти в Германии Берген-Бельзен Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.

Места памяти в Германии Заксенхаузен "Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала нарицательной. Всего в этом лагере было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.

Места памяти в Германии Флоссенбюрг "Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.

Места памяти в Германии Барак № 13 В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.

Места памяти в Германии Равенсбрюк Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.

Места памяти в Германии "Бараки Сименса" в Равенсбрюке Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.

Места памяти в Германии Печи для Освенцима Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

Места памяти в Германии ''Камни преткновения'' Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

Места памяти в Германии Гестапо Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

Места памяти в Германии Гомосексуалы С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

Места памяти в Германии Противники режима Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

Места памяти в Германии Серые автобусы "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

Места памяти в Германии Замок Графенек Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

Места памяти в Германии Зонненштайн Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

Места памяти в Германии Преступники Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

Места памяти в Германии Логистика Холокоста В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге. Автор: Максим Нелюбин







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