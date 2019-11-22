 Tesla получила 200 тысяч заказов на новую модель Cybertruck | Новости о немецких автомобилях | DW | 25.11.2019

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Автомобиль

Tesla получила 200 тысяч заказов на новую модель Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter о 200 тысячах желающих приобрести пикап Cybertruck, производство которого начнется в 2022 году.

Илон Маск во время презентации Tesla Cybertruck

Илон Маск во время презентации Tesla Cybertruck

Спустя несколько дней после презентации новой модели Cybertruck американская компания Tesla получила около 200 тысяч заказов на футуристический бронированный пикап. Эту цифру назвал в ночь на понедельник, 25 ноября, глава компании Илон Маск в Twitter.

Контекст

Генеральные директора BMW, Daimler, Opel и Porsche рассказали на конференции Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 в Штутгарте, когда немецкие автомобили станут электрическими. (30.10.2019)

На долю России приходится около 0,06% всех электромобилей в мире - 722 из 1,26 млн единиц. За семь месяцев этого года в стране было куплено лишь 38 таких авто. DW разбиралась в причинах. (15.09.2016)

Желающие приобрести Cybertruck могут зарезервировать для себя один из автомобилей, серийный выпуск которых планируется начать в 2022 году. Для этого необходимо заплатить залог в сумме 100 долларов, который впоследствии, в случае отказа от покупки, будет возвращен.

Новая модель Tesla Cybertruck - "официальный пикап Марса"

Компания – производитель электроавтомобилей 21 ноября в Лос-Анджелесе представила шестиместный пикап Cybertruck. На его дизайн отчасти повлиял фильм о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", заявил Илон Маск. Версия с герметичным салоном станет "официальным пикапом Марса", добавил он.

Корпус машины сделан из сверхпрочной холоднокатаной нержавеющей стали, а его стекла бронированы, подчеркивают в компании. Cybertruck будут выпускать в трех вариантах с дальностью хода 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) и 500 миль (800 км). Самая быстрая версия сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за 3 секунды. Все версии нового электромобиля от компании Tesla оснащены автопилотом и адаптивной подвеской. Цены на Cybertruck начинаются с 39900 долларов (в пересчете - около 36 тысяч евро).

Электропикап Tesla Cybertruck на испытательной трассе в Калифорнии

Электропикап Tesla Cybertruck на испытательной трассе в Калифорнии

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    Автор: Андрей Гурков


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