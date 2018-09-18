 Масен снят с должности главы Федерального ведомства по охране конституции ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 18.09.2018

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Германия

Масен снят с должности главы Федерального ведомства по охране конституции ФРГ

Вопрос о судьбе руководителя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ решался на встрече канцлера ФРГ и главы МВД Германии. Ханс-Георг Масен попал под шквал критики из-за своих комментариев о видео в Хемнице.

Ханс-Георг Масен

Ханс-Георг Масен

Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) снят с должности председателя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ и займет пост статс-секретаря в министерстве внутренних дел Германии. Об этом сообщил во вторник, 18 сентября, официальный представитель правительства в Берлине.

Решение об отставке Масена с должности главы спецслужбы было принято на встрече руководителей партий "большой коалиции" - канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer). Позднее к ним присоединилась председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles).

Партнер консервативного блока ХДС/ХСС по коалиции настаивал на том, чтобы Масен покинул свою должность. Соответствующую позицию, в частности, озвучивал генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil).

Издание Die Welt ранее передало, что к подобному решению склонялась и Меркель.

Отставка Масена должна произойти независимо от того, какую позицию по этому вопросу занимает его формальный начальник, министр внутренних дел ФРГ Зеехофер (Horst Seehofer), писала газета.

Неправомерная передача данных АдГ

Ханса-Георга Масена, в частности, обвиняли в неправомерной передаче парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) информации из неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы.

Речь шла о числе предполагаемых исламистов и бюджете Федерального ведомства по охране конституции.

Под огнем критики

Политик также попал под шквал критики из-за своего заявления о "недоказанной подлинности" видеозаписи из Хемница, где несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами. Глава ведомства, в частности, утверждал, что речь идет о "целенаправленной дезинформации, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице", а позже заявил, что не оспаривает подлинность видео и его "неправильно поняли".

По данным Die Welt Меркель заняла позицию о необходимости отставки Масена, поскольку он вмешался в текущую политику, не имея на это право в качестве руководителя спецслужбы.

В среду, 12 сентября, Масен дал объяснения своих слов в двух профильных комитетах бундестага. В итоге глава комитета по контролю над спецслужбами Армин Шустер (Armin Schuster) заявил, что не видит повода для ухода политика. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) также вступился за Масена, заявив, что тот, как и прежде, пользуется его доверием.

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    Автор: Ирина Филатова


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