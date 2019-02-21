 Марш памяти Немцова в Москве: репортаж DW | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.02.2019

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Россия

Марш памяти Немцова в Москве: репортаж DW

Марш памяти Немцова - одна из немногих санкционированных протестных акций за долгое время. Но часть демонстрантов уже не верит в эффективность уличного протеста и приходит только для того, чтобы почтить память политика.

Марш памяти Бориса Немцова в Москве 24 февраля 2019 года

Марш памяти Бориса Немцова в Москве 24 февраля 2019 года

Около 10 тысяч человек в воскресенье, 24 февраля, приняли участие в акции памяти Бориса Немцова, который был убит 27 февраля 2015 года. Тогда на марш памяти оппозиционного политика вышли несколько десятков тысяч человек. Сегодня, спустя 4 года, акция уже не была столь многочисленной - организаторы сообщили об 11 тысячах участников, а МВД - о шести тысячах.

Палатка цензуры

Контекст

Акции в память об убитом два года назад Борисе Немцове проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице, по оценкам волонтеров, в шествии приняли участие свыше 15 тыс. человек. (26.02.2017)

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова. В ряде городов России также состоялись или запланированы митинги и шествия в память о российском оппозиционере. (26.02.2017)

Мероприятия в память об оппозиционере Борисе Немцове прошли по всей России. Корреспонденты DW передают с места событий. (25.02.2018)

Более 20 известных лиц в преддверии годовщины убийства Бориса Немцова настаивают на том, чтобы власти страны и Москвы увековечили память оппозиционного политика. (02.02.2019)

Тем не менее шествие выглядело внушительно - в какой-то момент колонна демонстрантов полностью заняла три московских бульвара - Страстной, Петровский и Сретенский. Участники акции несли плакаты с портретами Немцова, баннеры с политическими лозунгами ("Борись!", "Всех не перестреляешь", "Путин должен уйти") и символику своих объединений - флаги "Яблока", "Солидарности", "Парнаса".

Все агитационные материалы проходили проверку в специальной палатке, которую организаторы между собой называют "палатка цензуры". В этой палатке двое полицейских осматривали каждый плакат, транспарант, флаг, просили разворачивать баннеры.

Все это фиксировали на видео несколько человек в штатском. Один из организаторов мероприятия, правозащитник Олег Орлов уверен, что это были сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом (центра "Э"). "Эта палатка от начала и до конца незаконна, - считает Орлов. -  По сути дела осуществляется предварительная цензура, что прямо противоречит и нормам конституции, и закону о собраниях, митингах и шествиях, и закону о полиции. Это совершенно не дело полиции".

Оппозиционер Алексей Навальный на Марше памяти Бориса Немцова 24 февраля 2019 года

Оппозиционер Алексей Навальный на Марше памяти Бориса Немцова 24 февраля 2019 года

По словам правозащитника, такие палатки стали неотъемлемой частью любой санкционированной протестной акции. И, как, правило, в них разыгрываются нешуточные битвы за то, чтобы пронести тот или иной плакат, но в этот раз политика поменялась: цензоры из полиции и центра "Э" пропустили всех до одного.

Единственным, кто пострадал от цензуры, оказался демонстрант по имени Тимофей Петрушенко. Он даже не стал показывать свой плакат с нецензурным высказыванием о президенте, оставив его в камере хранения, но тем не менее был задержан до начала митинга, доставлен в отделение и допрошен. Как сообщает ОВД-инфо, Петрушенко отпустили без составления протокола, но он должен еще раз явиться в полицию 18 марта.

В поддержку политзаключенных

Помимо портретов Немцова на акции можно было увидеть плакаты в поддержку российских политзаключенных: Оюба Титиева, Александра Кольченко, фигурантов дела "Сети" и других. А представители движения "Открытая Россия" организовали колонну в поддержку своей активистки Анастасии Шевченко.

Они требовали прекращения уголовного преследования против многодетной матери, которая содержится под жестким домашним арестом. Анастасия обвиняется в сотрудничестве с иностранной организацией, включенной в реестр нежелательных. Но в "Открытой России" это обвинение считают незаконным: "Мы не иностранная организация, - сказала DW координатор движения Татьяна Усманова. - А Анастасию судят за то, что она провела дебаты и правозащитный семинар. Это возмутительно".

"Есть ли смысл ходить на такие акции?", - спросила корреспондент DW у предпринимателя по имени Андрей, который держал в руках плакат с фразой "Свобода стоит дорого". "Нет", - прямо ответил Андрей. "А зачем тогда вы здесь?" - "Помните, как в фильме "Пятый элемент" мангалоры заложили бомбу, которая взрывается "в честь нашего рода". Вот и я сюда прихожу ради своей чести".

Андрей не верит в эффективность уличного протеста в нынешнем виде и считает, что "вариант "лайт" кончился": "Люди сидят дома, потому что не видят смысла". В будущем протесты будут куда более радикальными, считает он: "И это будут уже совсем другие люди, скорее всего, молодежь".

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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