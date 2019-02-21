Марш памяти Немцова в Москве: репортаж DW

Марш памяти Немцова - одна из немногих санкционированных протестных акций за долгое время. Но часть демонстрантов уже не верит в эффективность уличного протеста и приходит только для того, чтобы почтить память политика.
Около 10 тысяч человек в воскресенье, 24 февраля, приняли участие в акции памяти Бориса Немцова, который был убит 27 февраля 2015 года. Тогда на марш памяти оппозиционного политика вышли несколько десятков тысяч человек. Сегодня, спустя 4 года, акция уже не была столь многочисленной - организаторы сообщили об 11 тысячах участников, а МВД - о шести тысячах.
Палатка цензуры
Тем не менее шествие выглядело внушительно - в какой-то момент колонна демонстрантов полностью заняла три московских бульвара - Страстной, Петровский и Сретенский. Участники акции несли плакаты с портретами Немцова, баннеры с политическими лозунгами ("Борись!", "Всех не перестреляешь", "Путин должен уйти") и символику своих объединений - флаги "Яблока", "Солидарности", "Парнаса".
Все агитационные материалы проходили проверку в специальной палатке, которую организаторы между собой называют "палатка цензуры". В этой палатке двое полицейских осматривали каждый плакат, транспарант, флаг, просили разворачивать баннеры.
Все это фиксировали на видео несколько человек в штатском. Один из организаторов мероприятия, правозащитник Олег Орлов уверен, что это были сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом (центра "Э"). "Эта палатка от начала и до конца незаконна, - считает Орлов. - По сути дела осуществляется предварительная цензура, что прямо противоречит и нормам конституции, и закону о собраниях, митингах и шествиях, и закону о полиции. Это совершенно не дело полиции".
По словам правозащитника, такие палатки стали неотъемлемой частью любой санкционированной протестной акции. И, как, правило, в них разыгрываются нешуточные битвы за то, чтобы пронести тот или иной плакат, но в этот раз политика поменялась: цензоры из полиции и центра "Э" пропустили всех до одного.
Единственным, кто пострадал от цензуры, оказался демонстрант по имени Тимофей Петрушенко. Он даже не стал показывать свой плакат с нецензурным высказыванием о президенте, оставив его в камере хранения, но тем не менее был задержан до начала митинга, доставлен в отделение и допрошен. Как сообщает ОВД-инфо, Петрушенко отпустили без составления протокола, но он должен еще раз явиться в полицию 18 марта.
В поддержку политзаключенных
Помимо портретов Немцова на акции можно было увидеть плакаты в поддержку российских политзаключенных: Оюба Титиева, Александра Кольченко, фигурантов дела "Сети" и других. А представители движения "Открытая Россия" организовали колонну в поддержку своей активистки Анастасии Шевченко.
Они требовали прекращения уголовного преследования против многодетной матери, которая содержится под жестким домашним арестом. Анастасия обвиняется в сотрудничестве с иностранной организацией, включенной в реестр нежелательных. Но в "Открытой России" это обвинение считают незаконным: "Мы не иностранная организация, - сказала DW координатор движения Татьяна Усманова. - А Анастасию судят за то, что она провела дебаты и правозащитный семинар. Это возмутительно".
"Есть ли смысл ходить на такие акции?", - спросила корреспондент DW у предпринимателя по имени Андрей, который держал в руках плакат с фразой "Свобода стоит дорого". "Нет", - прямо ответил Андрей. "А зачем тогда вы здесь?" - "Помните, как в фильме "Пятый элемент" мангалоры заложили бомбу, которая взрывается "в честь нашего рода". Вот и я сюда прихожу ради своей чести".
Андрей не верит в эффективность уличного протеста в нынешнем виде и считает, что "вариант "лайт" кончился": "Люди сидят дома, потому что не видят смысла". В будущем протесты будут куда более радикальными, считает он: "И это будут уже совсем другие люди, скорее всего, молодежь".
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