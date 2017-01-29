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Французский политик, бывший премьер-министр Франции
Манюэль Вальс - французский политик, экс-глава МВД (2012-2014) и бывший премьер-министр (2014-2016) Франции.
Во втором туре праймериз французских социалистов, согласно предварительным результатам, лидирует бывший министр образования Бенуа Амон. Его соперник, экс-премьер Манюэль Вальс уже признал свое поражение.
В первом туре праймериз французских социалистов лидируют экс-министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Манюэль Вальс. Кандидат от социалистов на выборах президента определится 29 января.
Семеро кандидатов от французских социалистов и их сторонников участвуют в праймериз к выборам президента. Среди них экс-премьер Манюэль Вальс и четыре бывших министра.
Глава французского правительства Манюэль Вальс объявил, что выдвинет свою кандидатуру для выборов в президенты. Он должен принять участие в праймериз социалистической партии.
Премьер-министр Франции Манюэль Вальс предложил создать в стране специальные центры для лиц, вставших на путь исламской радикализации. Эксперты не торопятся с прогнозами.
Премьер-министр Франции Манюэль Вальс выступил за участие региональных войск в наземной операции против ИГ. При этом целью сирийских и арабских военных он назвал удержание отвоеванных позиций.
Французская прокуратура начала расследование из-за опубликования в Twitter Марин Ле Пен фотографий жертв ИГ. Родители журналиста Джеймса Фоули возмущены действиями лидера Национального фронта.
Меркель не раз критиковали за ее миграционную политику как в самой ФРГ, так и за ее пределами. А после парижских терактов в Европе стали все чаще звучать предложения об ограничении приема беженцев.
О подготовке новых терактов во Франции и других странах Европы сообщил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Он предупредил, что над Францией еще долго будет нависать угроза террористических атак.
Премьер-министр Франции Манюэль Вальс призвал депутатов национального собрания поддержать греческий народ. Парламент проголосовал за оказание финансовой помощи Афинам.
О резком увеличении ассигнований на борьбу с терроризмом объявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. В полиции и спецслужбах будет создано почти 2700 новых мест.
Премьер-министр Франции Манюэль Вальс выступил в защиту евреев после парижских терактов. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху призвал еврейские общины в Европе вернуться в "родную обитель".
Глава французского правительства заявил, что на сегодняшний день не выполнены условия, при которых возможна поставка России заказанных ею двух вертолетоносцев типа "Мистраль".
Французский премьер представил новый состав правительства. В нем сменились три министра, критиковавших курс экономии президента Франции.
Премьер-министр Франции Манюэль Вальс обнародовал состав нового кабинета. Свои посты сохранили только три министра, остальные сменились.
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