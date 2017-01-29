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Манюэль Вальс

Французский политик, бывший премьер-министр Франции

Манюэль Вальс - французский политик, экс-глава МВД (2012-2014) и бывший премьер-министр (2014-2016) Франции.

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Benoît Hamon clôt sa campagne de la primaire de la gauche par un meeting ce vendredi soir à Lille au Palais Saint-Sauveur devant 2500 personnes.PHOTO PATRICK JAMES LA VOIX DU NORD - 2017/01/27. Benoît Hamon, French politician and a member of both the Socialist Party (PS), and the Party of European Socialists. He is a candidate for the 2017 French presidential election, contesting the Socialist presidential primary. |

Во Франции определился кандидат в президенты от социалистов 29.01.2017

Во втором туре праймериз французских социалистов, согласно предварительным результатам, лидирует бывший министр образования Бенуа Амон. Его соперник, экс-премьер Манюэль Вальс уже признал свое поражение.
French politicians, from left to right, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Bennahmias, Francois de Rugy, Benoit Hamon, Vincent Peillon, Manuel Valls and Sylvia Pinel, attend the first prime-time televised debate for the French left's presidential primaries in La Plaine Saint-Denis, near Paris, France, Thursday Jan.12, 2017. (Philippe Wojazer/Pool photo via AP) |

Социалистов на выборах президента Франции представит Амон или Вальс 22.01.2017

В первом туре праймериз французских социалистов лидируют экс-министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Манюэль Вальс. Кандидат от социалистов на выборах президента определится 29 января.
19.01.2017+++Paris, Frankreich+++ French politicians (LtoR) Francois de Rugy, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, Benoit Hamon, Vincent Peillon and Jean-Luc Bennahmias attend the final prime-time televised debate for the French left's presidential primaries in Paris, France, January 19, 2017. REUTERS/Eric Feferberg/Pool

Французские социалисты проводят праймериз к президентским выборам 22.01.2017

Семеро кандидатов от французских социалистов и их сторонников участвуют в праймериз к выборам президента. Среди них экс-премьер Манюэль Вальс и четыре бывших министра.
French Prime Minister Manuel Valls (R) reacts at the end of a news conference where he announced that he is a candidate for next year's French presidential election, at the town hall in Evry, near Paris, France, December 5, 2016. REUTERS/Christian Hartmann

Премьер Франции Вальс намерен стать кандидатом в президенты 05.12.2016

Глава французского правительства Манюэль Вальс объявил, что выдвинет свою кандидатуру для выборов в президенты. Он должен принять участие в праймериз социалистической партии.
End of Ramadan prayer (Eid) in the street of Paris - B (c) picture-alliance/Godong

Эксперты: Стать членом французского общества сложнее, чем воевать в Сирии 17.05.2016

Премьер-министр Франции Манюэль Вальс предложил создать в стране специальные центры для лиц, вставших на путь исламской радикализации. Эксперты не торопятся с прогнозами.
A member of the Syrian pro-government forces speaks on a mobile phone as troops gather on a hilltop they reported took over overlooking the town of Mahin (Maheen), which is under control of the Islamic State group, on November 14, 2015, in the Syrian Homs province. AFP PHOTO / YOUSSEF KARWASHAN (Photo credit should read YOUSSEF KARWASHAN/AFP/Getty Images) +++(C) Getty Images/AFP/Y. Karwashan

Премьер Франции: ИГ можно победить только путем наземной операции 12.02.2016

Премьер-министр Франции Манюэль Вальс выступил за участие региональных войск в наземной операции против ИГ. При этом целью сирийских и арабских военных он назвал удержание отвоеванных позиций.
President of the French far-right Front National (FN) party, Marine Le Pen delivers a speech during a campaign meeting in Nimes on December 2, 2015 ahead of the upcoming regional elections. / AFP / PASCAL GUYOT (Photo credit should read PASCAL GUYOT/AFP/Getty Images)

Прокуратура завела дело против Марин Ле Пен из-за фото жертв ИГ 17.12.2015

Французская прокуратура начала расследование из-за опубликования в Twitter Марин Ле Пен фотографий жертв ИГ. Родители журналиста Джеймса Фоули возмущены действиями лидера Национального фронта.
После парижских терактов призывы ограничить прием беженцев звучат все громче.

Видео: Добро пожаловать в ЕС, или Новым беженцам вход воспрещен? 25.11.2015

Меркель не раз критиковали за ее миграционную политику как в самой ФРГ, так и за ее пределами. А после парижских терактов в Европе стали все чаще звучать предложения об ограничении приема беженцев.

Добро пожаловать в ЕС, или Новым беженцам вход воспрещен? (25.11.2015) 25.11.2015

Меркель не раз критиковали за ее миграционную политику как в самой ФРГ, так и за ее пределами. А после парижских терактов в Европе стали все чаще звучать предложения об ограничении приема беженцев.
15.11.2015+++ PARIS, FRANCE - NOVEMBER 15: French Prime Minister Manuel Valls arrives at the Elysee Presidential Palace for a meeting on November 15, 2015 in Paris, France. French President Francois Hollande meets party leaders today after a series of fatal shootings in Paris on Friday. (Photo by Thierry Chesnot/Getty Images) +++ (C) Getty Images/T. Chesnot

Премьер Франции: Террористы готовят новые нападения 16.11.2015

О подготовке новых терактов во Франции и других странах Европы сообщил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Он предупредил, что над Францией еще долго будет нависать угроза террористических атак.
12/02/2013 Christophe Petit Tesson/MAXPPP - 12/02/2013 ; PARIS ; FRANCE - Seance de vote solennel a l'assemblee nationale sur la loi sur l'ouverture du mariage aux couple de personne de meme sexe. L'Hemicycle. Same sex mariage vote at the National Assembly, In Paris on February 12, 2013.

Французский парламент одобрил план помощи Греции 15.07.2015

Премьер-министр Франции Манюэль Вальс призвал депутатов национального собрания поддержать греческий народ. Парламент проголосовал за оказание финансовой помощи Афинам.
A policeman uses binoculars as he secures the hundreds of thousands of French citizens solidarity march (Marche Republicaine) in the streets of Paris January 11, 2015. French citizens will be joined by dozens of foreign leaders, among them Arab and Muslim representatives, in a march on Sunday in an unprecedented tribute to this week's victims following the shootings by gunmen at the offices of the satirical weekly newspaper Charlie Hebdo, the killing of a police woman in Montrouge, and the hostage taking at a kosher supermarket at the Porte de Vincennes. REUTERS/Stephane Mahe (FRANCE - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY)

Франция выделит дополнительно 425 млн евро на борьбу с терроризмом 21.01.2015

О резком увеличении ассигнований на борьбу с терроризмом объявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. В полиции и спецслужбах будет создано почти 2700 новых мест.
Bildunterschrift:French Prime Minister Manuel Valls talks during a press briefing at the Hotel Matignon in Paris on December 23, 2014. Valls sought to ease concerns in France on December 23 over a spate of seemingly unrelated but bloody attacks, saying up to 300 soldiers would be deployed around the country to ensure security. AFP PHOTO / PATRICK KOVARIK (Photo credit should read PATRICK KOVARIK/AFP/Getty Images)

Премьер Франции поддержал евреев после терактов в Париже 11.01.2015

Премьер-министр Франции Манюэль Вальс выступил в защиту евреев после парижских терактов. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху призвал еврейские общины в Европе вернуться в "родную обитель".
A photo taken on May 9, 2014 in Saint-Nazaire, western France, shows the Vladivostok warship, a Mistral class LHD amphibious vessel ordered by Russia to the STX France shipyard. The Vladivostok warship is one of two navy ships ordered to France by the Russian army. AFP PHOTO / JEAN-SEBASTIEN EVRARD (Photo credit should read JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP/Getty Images)

Премьер Франции: Условия для поставки России "Мистралей" не выполнены 06.11.2014

Глава французского правительства заявил, что на сегодняшний день не выполнены условия, при которых возможна поставка России заказанных ею двух вертолетоносцев типа "Мистраль".
epa04369513 Secretary General of the Elysee Palace Jean-Pierre Jouyet announces the new list of government ministers after a cabinet reshuffle at the Elysee Palace, in Paris, France, 26 August 2014. French Prime Minister Manuel Valls presented a new Socialist government, a day after dissolving his cabinet in a dispute over austerity measures. Gone are leftist rebels Arnaud Montebourg and Benoit Hamon, who openly criticized President Francois Hollande's belt-tightening agenda. Montebourg was replaced as economy minister by Emmanuel Macron. EPA/YOAN VALAT

Во Франции сформировано новое правительство 26.08.2014

Французский премьер представил новый состав правительства. В нем сменились три министра, критиковавших курс экономии президента Франции.
FILE - French candidates for the 2011 Socialist party (PS) primary vote for France's 2012 presidential election Segolene Royal (L-R), Manuel Valls and Francois Hollande are seen after their third and last live TV debate on French TV channel BFM Tele on 05 October 2011 in Paris, France. EPA/FRED DUFOUR/POOL (zu dpa «Valls holt Hollandes Ex-Partnerin Royal in französische Regierung» vom 02.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В новое правительство Франции перешли три старых министра 02.04.2014

Премьер-министр Франции Манюэль Вальс обнародовал состав нового кабинета. Свои посты сохранили только три министра, остальные сменились.
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