Манюэль Вальс

Видео: Добро пожаловать в ЕС, или Новым беженцам вход воспрещен?

Меркель не раз критиковали за ее миграционную политику как в самой ФРГ, так и за ее пределами. А после парижских терактов в Европе стали все чаще звучать предложения об ограничении приема беженцев.