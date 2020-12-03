Комментарий: Ряженая страна, или Виртуальная реальность времен позднего Путина

Зачем фальсифицируются новости, которые не несут никакой угрозы режиму? И происходит ли хоть что-то без участия подсадных и ряженых? Комментарий Александра Плющева специально для DW.