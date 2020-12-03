Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
По словам еще одной участницы панк-группы, Марии Алехиной, задержание связано с акцией Pussy Riot на Манежной площади 28 ноября.
Фотографии Нанны Хайтманн о борьбе за жизнь в московской больнице стали частью уникальной фотовыставки о жизни в Советском Союзе и России.
Тысячи москвичей вышли на акции памяти погибших в Кемерово. Репортаж DW с Манежной и Пушкинской площадей.
Траурная акция, организованная на Манежной площади московскими властями, закончилась раньше, чем стихийный митинг на Пушкинской площади. Акции памяти жертв пожара в Кемерово прошли и в других городах РФ.
На Манежной площади в столице РФ задержали от 9 до 14 человек, снова вышедших в поддержку Алексея Навального. На Тверской задержаны 7 участников прогулки оппозиции.
Отказавшиеся покидать площадь были задержаны, в отделения полиции доставлены более 15 человек.
Зачем фальсифицируются новости, которые не несут никакой угрозы режиму? И происходит ли хоть что-то без участия подсадных и ряженых? Комментарий Александра Плющева специально для DW.
Воскресные акции в России выглядели как протестная прививка: человеку вводят ослабленный вирус, чтобы стимулировать его к выработке антител. Александр Плющев специально для DW.
В министерстве культуры России сравнили западные цирки с McDonald´s - в отличие от российского цирка - "ресторана высокой кухни". DW знакомит вас с немецким Цирком Ронкалли.
9 ноября Олег Попов был похоронен в баварском Эглофштайне. Народный артист СССР скончался неделю назад во время гастролей в Ростове-на-Дону. DW вспоминает солнечного клоуна.
Религиозная активистка Людмила Есипенко была отпущена из-под домашнего ареста после того, как суд вернул ее дело в прокуратуру.
В Тверском суде начались слушания по делу православной активистки Людмилы Есипенко, участницы погрома выставки авангардного искусства в московском Манеже. На суде она заявила, что защищала святыню от поругания.
Религиозная активистка Людмила Есипенко стала первой задержанной по делу о погроме на выставке в Манеже летом 2015 года. Свою вину девушка не признает.
Минувший год был трудным для российской культуры. Конфликты стали более острыми, размежевание - более нетерпимым. Будет ли еще хуже? Писатель Виктор Ерофеев - специально для DW.
Лидер движения "Божья воля" проведет десять суток под арестом за хулиганство на московской выставке.
Суд признал одного из православных активистов виновным в мелком хулиганстве. Дело Энтео рассмотрят 22 сентября.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact