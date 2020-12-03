Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Манеж

Russian political activist Nadya Tolokonnikova (L) of feminist protest punk rock group Pussy Riot performs during the Mexican musicial festival Vive Latino, at the Foro Sol in Mexico City, on March 18, 2018. / AFP PHOTO / PEDRO PARDO (Photo credit should read PEDRO PARDO/AFP/Getty Images)

Участница Pussy Riot Рита Флорес арестована на 20 суток 03.12.2020

По словам еще одной участницы панк-группы, Марии Алехиной, задержание связано с акцией Pussy Riot на Манежной площади 28 ноября.
Nurse Margarita Sokolova. Moscow, Russia, 2020 © Nanna Heitmann/ Magnum Photos

Советский Союз и Россия в объективе западных фотографов 17.07.2020

Фотографии Нанны Хайтманн о борьбе за жизнь в московской больнице стали частью уникальной фотовыставки о жизни в Советском Союзе и России.
27.03.2018 Russen demonstrieren nach Brandkatastrophe in Sibirien. Moskau,

"Требуем правды": Москва вышла в поддержку Кемерово 28.03.2018

Тысячи москвичей вышли на акции памяти погибших в Кемерово. Репортаж DW с Манежной и Пушкинской площадей.

People lay flowers at a makeshift memorial in tribute to the victims of a fire at a shopping centre in Kemerovo on March 27, 2018. Russian authorities on on March 26, 2018 denounced what they called flagrant violations of safety norms that led to the deaths of 64 people, many of them children, in a fire at a busy shopping mall in an industrial city in Siberia. / AFP PHOTO / Dmitry Serebryakov (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

В России скорбят по погибшим при пожаре в Кемерово 27.03.2018

Траурная акция, организованная на Манежной площади московскими властями, закончилась раньше, чем стихийный митинг на Пушкинской площади. Акции памяти жертв пожара в Кемерово прошли и в других городах РФ.
Police officers block supporters of Russian opposition leader Alexei Navalny during a rally in Moscow, Russia October 7, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

На Манежной площади в Москве вновь задержали сторонников Навального 08.10.2017

На Манежной площади в столице РФ задержали от 9 до 14 человек, снова вышедших в поддержку Алексея Навального. На Тверской задержаны 7 участников прогулки оппозиции.
Police officers watch supporters of Russian opposition leader Alexei Navalny during a rally in Moscow, Russia October 7, 2017. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Полиция вытеснила протестующих с Манежной площади в Москве 07.10.2017

Отказавшиеся покидать площадь были задержаны, в отделения полиции доставлены более 15 человек.

epa04169949 A TV screen is seen in a street cafe during the live broadcast of Russian President Vladimir Putin's annual call-in live broadcast, in St. Petersburg, Russia, 17 April 2014. The decision to send tanks and combat aircraft to eastern Ukraine is another serious crime committed by the authorities in Kiev, Putin said. He called on the Ukrainian government to engage in 'real dialogue' with its Russian-speaking population, adding that the deployment of 'military planes and tanks' would not solve the crisis in eastern Ukraine. In his televised call-in show Putin said that Kiev's decision to curb the protests in the eastern region of Donetsk with military force was a 'crime.' EPA/ANATOLY MALTSEV

Комментарий: Ряженая страна, или Виртуальная реальность времен позднего Путина 12.04.2017

Зачем фальсифицируются новости, которые не несут никакой угрозы режиму? И происходит ли хоть что-то без участия подсадных и ряженых? Комментарий Александра Плющева специально для DW.
A man walks holding a Russian national flag in front of the Historical Museum near Red Square in Moscow, Russia, Sunday, April 2, 2017. Russian prosecutors moved Friday to block calls on social networks for more street protests in Moscow and other Russian cities following a wave of rallies. (AP Photo/Pavel Golovkin) |

Комментарий: Странные выступления 2 апреля как протестная прививка 03.04.2017

Воскресные акции в России выглядели как протестная прививка: человеку вводят ослабленный вирус, чтобы стимулировать его к выработке антител. Александр Плющев специально для DW.
Bild: FINAL 02 Aufmarsch der Artisen zum Abschluss jeder Vorstellung bei der Jubiläumstournee 40 Jahre Zirkus Roncalli co/ Circus Roncalli 2016 , nur zu verwenden für die BG von Gaby Reucher im Zusammenhang mit dem 40-Jährigen Jubiläum

Фотогалерея: Немецкий Цирк Ронкалли не похож на McDonald´s 11.01.2017

В министерстве культуры России сравнили западные цирки с McDonald´s - в отличие от российского цирка - "ресторана высокой кухни". DW знакомит вас с немецким Цирком Ронкалли.

February 12, 2016. - Russia, Saint Petersburg. - Premiere of the performance 'May There Always Be Sunshine' with clown Oleg Popov at the Circus Ciniselli. In picture: clown Oleg Popov. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Германия прощается с Олегом Поповым 09.11.2016

9 ноября Олег Попов был похоронен в баварском Эглофштайне. Народный артист СССР скончался неделю назад во время гастролей в Ростове-на-Дону. DW вспоминает солнечного клоуна.
Orthodoxe Aktivistin Ludmila Jesipenko, am 07.07.2016 in Moskau +++ (C) DW/J. Vishnevetskaja

Участница погрома в Манеже отпущена под подписку о невыезде 08.08.2016

Религиозная активистка Людмила Есипенко была отпущена из-под домашнего ареста после того, как суд вернул ее дело в прокуратуру.
Orthodoxe Aktivistin Ludmila Jesipenko, am 07.07.2016 in Moskau +++ (C) DW/J. Vishnevetskaja

Суд в Москве: православная активистка против художника-авангардиста 07.07.2016

В Тверском суде начались слушания по делу православной активистки Людмилы Есипенко, участницы погрома выставки авангардного искусства в московском Манеже. На суде она заявила, что защищала святыню от поругания.
2423671 05/07/2014 View of the Manezh Central Exhibition Hall and the Cathedral of Christ the Saviour. Alexander Vilf/RIA Novosti

Задержана предполагаемая участница погрома в московском Манеже 16.03.2016

Религиозная активистка Людмила Есипенко стала первой задержанной по делу о погроме на выставке в Манеже летом 2015 года. Свою вину девушка не признает.
Reportage von Demos in Moskau am Nationalistentag, die unser Korrespondent in Moskau Nikita Batalow heute gemacht hat. Auf den Bildern sind Teilnehmer der Demonstration. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Nationalistentag, Nikita Batalow. DW/N.Batalow

Комментарий: Переломаны ли кости российской культуры? 22.12.2015

Минувший год был трудным для российской культуры. Конфликты стали более острыми, размежевание - более нетерпимым. Будет ли еще хуже? Писатель Виктор Ерофеев - специально для DW.
2423671 05/07/2014 View of the Manezh Central Exhibition Hall and the Cathedral of Christ the Saviour. Alexander Vilf/RIA Novosti

Православный активист Энтео получил десять суток за погром в Манеже 22.09.2015

Лидер движения "Божья воля" проведет десять суток под арестом за хулиганство на московской выставке.
1111477 Russia, Moscow. 05/03/2012 View of Manezh Square and the exhibition complex building. Alexander Vilf/RIA Novosti

Участник погрома в Манеже получил пять суток ареста 15.09.2015

Суд признал одного из православных активистов виновным в мелком хулиганстве. Дело Энтео рассмотрят 22 сентября.
Показать еще