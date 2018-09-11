Маневры "Восток-2018". Как на них реагируют в Германии?

С 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России пройдут крупнейшие военные маневры со времен СССР. Немецким политологам интересно только то, что в них примут участие китайские военные.
С 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России пройдет активная фаза военных учений "Восток-2018". Точнее, это не просто стратегические учения, а маневры, еще более масштабные, говорят в Минобороны РФ. В "Восток-2018" принимают участие Восточный и Центральный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот ВМФ России, силы ВДВ, а также части центрального подчинения. "В чем отличие: стратегические учения проводятся, как правило, с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба, маневры - на нескольких стратегических направлениях", - объяснил первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
У этих маневров есть много особых определений: это и первые подобные маневры в современной России и крупнейшие со времен СССР по количеству личного состава и вооружения и военной техники, которая принимает в них участие. "По пространственному размаху и глубине перегруппировок "Восток-2018" превосходит "Запад 81", - сравнил Герасимов.
На востоке страны учения РФ не ограничены ничем
Учения пройдут на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Но немецких наблюдателей размах маневров не удивляет, потому что они - плановые. "Российская армия каждый год проводит военные учения на разных направлениях: "Запад", "Кавказ", "Восток", "Центр". Теперь "Восток" - по плану", - говорит Густав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR).
В маневрах задействовано почти триста тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей, рассказывал замминистра обороны Герасимов. Это больше на 100-150 тысяч, чем обычно, но само по себе неудивительно, сказала эксперт по России из Германского общества внешней политики (DGAP) в Берлине Сара Пагунг (Sarah Pagung): "Учения на востоке России, как правило, всегда масштабнее, потому что не ограничены Венским документом".
Имеются в виду, прежде всего, Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, принятый в рамках ОБСЕ, а также Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), участие в котором Россия приостановила еще в 2007 году. Они фактически вводят ограничения на масштабы военных учений в европейской части России. "А вот на востоке страны россияне могут проводить учения столько, сколько захотят и с применением любого количества техники и личного состава. Они и раньше были крупномасштабными - примерно с участием 150 тысяч человек", - говорит Густав Грессель.
Сам масштаб объясняется, разумеется, не только отсутствием ограничений, но прежде всего целью учений, говорит Сара Пагунг. "Исходя из описания, становится понятно, что Россия тренирует свои войска на случай глобальной войны, не исключая и ядерный потенциал страны". Это видно еще и потому, говорит эксперт из DGAP, что войска в западных частях России на время "Востока-2018" тоже остаются мобилизованы.
Китай хочет получить свою выгоду
Единственное, что по-настоящему интересует немецких экспертов - это участие китайских военнослужащих в "Востоке-2018", которые наряду с представителями Монголии приехали в Россию. По сравнению с российским контингентом, китайских военных будет на маневрах совсем немного: около 3000 военнослужащих, плюс самолеты и вертолеты Народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие из Китая еще никогда не принимали участия в стратегических военных учениях России - такой чести пока удостаивались только близкие союзники - Беларусь, к примеру, во время учений "Запад-2017".
Сближение России с Китаем в военной сфере началось не сегодня. С 2003 года РФ и КНР провели уже около тридцати военных учений. Но ни в одном из них речь не шла о стратегической готовности России по обеспечению своей безопасности. Как говорит Густав Грессель, особенность учений заключается в том, что КНР принимает "прямое участие не только в интегрированных, антитеррористических учениях с полицией, но и в стратегических учениях - цель, которую они поставили себе давно". По словам Гресселя, китайские военные обладают вполне современной военной техникой, сравнимой с российской, но заметно хуже подготовлены в таких вопросах, как обучение офицеров и управление войсками. "Переброска воинских подразделений, их координация и гибкое использование - тут они от российской армии сильно отстают", - считает немецкий эксперт.
У россиян в глазах китайских военачальников есть еще и то преимущество, что "в Сирии и Украине они набрали военный опыт - китайские военачальники тоже хотят получить что-то из этого опыта", уверен Грессель. По мнению эксперта, главными получателями выгоды от учений с китайской точки зрения должны стать штабные офицеры, которые получат возможность непосредственно наблюдать за работой российских коллег. "Это должно помочь армии Китая перестроиться с концепции большой "народной войны" на современную военную кампанию с применением техники и информационных технологий", - говорит Грессель.
"Кошмар" для США? И да, и нет
На вопрос, является ли сближение России и КНР в военной сфере "кошмаром" для США, Грессель отвечает утвердительно. Однако, по его словам, внутренняя логика развития обоих государств давно сводит их ближе друг к другу именно в военно-политическом смысле. Сближение настолько сильное, что заставило Россию пересмотреть свое представление о близком соседе. "Россия понимает безопасность прежде всего как сохранность сложившегося политического режима, поэтому уже даже саму модель западных демократий рассматривает как угрозу для себя. А КНР, несмотря на более крупную армию, чем у России, не воспринимается больше как стратегическая угроза для Москвы".
"Нет, конечно, это не кошмар", - не согласна Сара Пагунг. Она считает, что "Восток-2018" - вполне ожидаемый сигнал из России в сторону США и НАТО. "Естественно, это значительное событие, и сигнал США о военной силе России и осознании себя как крупной военной державы. Но для таких крупных государств такие военные маневры - достаточно нормальное явление", - сказала Пагунг.
Военный альянс НАТО, кстати, тоже увеличивает масштаб своих военных учений в текущем году. По оценкам немецкого агентства dpa, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии пройдут, вероятно, самые крупные учения с момента окончания холодной войны. Учения тоже будут международными, только с куда меньшим размахом: в Норвегии встретятся около 40 тысяч военнослужащих из 30 стран НАТО.
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