Маневры "Восток-2018". Как на них реагируют в Германии?

С 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России пройдет активная фаза военных учений "Восток-2018". Точнее, это не просто стратегические учения, а маневры, еще более масштабные, говорят в Минобороны РФ. В "Восток-2018" принимают участие Восточный и Центральный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот ВМФ России, силы ВДВ, а также части центрального подчинения. "В чем отличие: стратегические учения проводятся, как правило, с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба, маневры - на нескольких стратегических направлениях", - объяснил первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

У этих маневров есть много особых определений: это и первые подобные маневры в современной России и крупнейшие со времен СССР по количеству личного состава и вооружения и военной техники, которая принимает в них участие. "По пространственному размаху и глубине перегруппировок "Восток-2018" превосходит "Запад 81", - сравнил Герасимов.

На востоке страны учения РФ не ограничены ничем

Учения пройдут на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Но немецких наблюдателей размах маневров не удивляет, потому что они - плановые. "Российская армия каждый год проводит военные учения на разных направлениях: "Запад", "Кавказ", "Восток", "Центр". Теперь "Восток" - по плану", - говорит Густав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

В маневрах задействовано почти триста тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей, рассказывал замминистра обороны Герасимов. Это больше на 100-150 тысяч, чем обычно, но само по себе неудивительно, сказала эксперт по России из Германского общества внешней политики (DGAP) в Берлине Сара Пагунг (Sarah Pagung): "Учения на востоке России, как правило, всегда масштабнее, потому что не ограничены Венским документом".

Военные учения РФ, КНР и Ирана в 2016 году

Имеются в виду, прежде всего, Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, принятый в рамках ОБСЕ, а также Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), участие в котором Россия приостановила еще в 2007 году. Они фактически вводят ограничения на масштабы военных учений в европейской части России. "А вот на востоке страны россияне могут проводить учения столько, сколько захотят и с применением любого количества техники и личного состава. Они и раньше были крупномасштабными - примерно с участием 150 тысяч человек", - говорит Густав Грессель.

Сам масштаб объясняется, разумеется, не только отсутствием ограничений, но прежде всего целью учений, говорит Сара Пагунг. "Исходя из описания, становится понятно, что Россия тренирует свои войска на случай глобальной войны, не исключая и ядерный потенциал страны". Это видно еще и потому, говорит эксперт из DGAP, что войска в западных частях России на время "Востока-2018" тоже остаются мобилизованы.

Китай хочет получить свою выгоду

Единственное, что по-настоящему интересует немецких экспертов - это участие китайских военнослужащих в "Востоке-2018", которые наряду с представителями Монголии приехали в Россию. По сравнению с российским контингентом, китайских военных будет на маневрах совсем немного: около 3000 военнослужащих, плюс самолеты и вертолеты Народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие из Китая еще никогда не принимали участия в стратегических военных учениях России - такой чести пока удостаивались только близкие союзники - Беларусь, к примеру, во время учений "Запад-2017".

Совместные учения армий России и КНР при участии военных Ирана

Сближение России с Китаем в военной сфере началось не сегодня. С 2003 года РФ и КНР провели уже около тридцати военных учений. Но ни в одном из них речь не шла о стратегической готовности России по обеспечению своей безопасности. Как говорит Густав Грессель, особенность учений заключается в том, что КНР принимает "прямое участие не только в интегрированных, антитеррористических учениях с полицией, но и в стратегических учениях - цель, которую они поставили себе давно". По словам Гресселя, китайские военные обладают вполне современной военной техникой, сравнимой с российской, но заметно хуже подготовлены в таких вопросах, как обучение офицеров и управление войсками. "Переброска воинских подразделений, их координация и гибкое использование - тут они от российской армии сильно отстают", - считает немецкий эксперт.

У россиян в глазах китайских военачальников есть еще и то преимущество, что "в Сирии и Украине они набрали военный опыт - китайские военачальники тоже хотят получить что-то из этого опыта", уверен Грессель. По мнению эксперта, главными получателями выгоды от учений с китайской точки зрения должны стать штабные офицеры, которые получат возможность непосредственно наблюдать за работой российских коллег. "Это должно помочь армии Китая перестроиться с концепции большой "народной войны" на современную военную кампанию с применением техники и информационных технологий", - говорит Грессель.

"Кошмар" для США? И да, и нет

На вопрос, является ли сближение России и КНР в военной сфере "кошмаром" для США, Грессель отвечает утвердительно. Однако, по его словам, внутренняя логика развития обоих государств давно сводит их ближе друг к другу именно в военно-политическом смысле. Сближение настолько сильное, что заставило Россию пересмотреть свое представление о близком соседе. "Россия понимает безопасность прежде всего как сохранность сложившегося политического режима, поэтому уже даже саму модель западных демократий рассматривает как угрозу для себя. А КНР, несмотря на более крупную армию, чем у России, не воспринимается больше как стратегическая угроза для Москвы".

"Нет, конечно, это не кошмар", - не согласна Сара Пагунг. Она считает, что "Восток-2018" - вполне ожидаемый сигнал из России в сторону США и НАТО. "Естественно, это значительное событие, и сигнал США о военной силе России и осознании себя как крупной военной державы. Но для таких крупных государств такие военные маневры - достаточно нормальное явление", - сказала Пагунг.

Военный альянс НАТО, кстати, тоже увеличивает масштаб своих военных учений в текущем году. По оценкам немецкого агентства dpa, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии пройдут, вероятно, самые крупные учения с момента окончания холодной войны. Учения тоже будут международными, только с куда меньшим размахом: в Норвегии встретятся около 40 тысяч военнослужащих из 30 стран НАТО.

Смотрите также:

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Долго и дорого, или Eurofighter Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) "Торнадо", который летает только днем Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Сколько еще летать этому старому самолету? Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Главная головная боль Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Вертолеты, которые не взлетают Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Проблемы с бронью Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Бундесвер ждет предложений от Meads Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Или все-таки Patriot? Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Корабли, которые редко выходят в море Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Хотя бы четыре из десяти Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро. Автор: Михаил Бушуев

