Малый бизнес в Германии во время локдауна потерял 75 млрд евро

За время после введения карантинных мер с целью сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2 объем производства в Германии сократился на 16 процентов. К такому выводу пришел мюнхенский институт экономических исследований (ifo), опросивший в апреле 8800 компаний в большинстве отраслей экономики. "Таким образом ВВП Германии в первом квартале текущего года сократился на 1,9 процента, а во втором прогнозируется падение на 12,2 процента", - сообщил ifo во вторник, 28 апреля.
По итогам текущего года эксперты ifo ожидают падения ВВП в стране на 6,2 процента. Во время финансового кризиса в 2009 году этот показатель в Германии составил -5,7 процента. Полное восстановление экономики в ФРГ, согласно расчетам института, может произойти к концу 2021 года при условии, что не будет второй волны пандемии коронавируса.
Большего всего от локдауна в Германии в апреле пострадали туристические фирмы, оборот которых сократился на 84 процента, авиакомпании (-76%), гостиницы и рестораны (-68%), предприятия сферы здравоохранения (-45%), компании, работающие в сфере культуры и отдыха (-43%), а также автомобильная промышленность (-41%).
Оборот малых предприятий сократился наполовину
Как выяснил государственный банк развития KfW, в апреле у 58 процентов (2,2 млн) малых и средних предприятий сократился оборот примерно на половину. Таким образом это компании потеряли примерно 75 миллиардов евро. Больше всего от кризиса пострадали предприятия сферы обслуживания. В то же время у примерно 40 процентов компаний оборот не изменился - в основном у более крупных фирм в строительной отрасли. Если ситуация не изменится, то у каждого второго малого и среднего предприятия к концу мая возникнут проблемы с платежеспособностью, утверждают эксперты KfW.
Каждому девятому магазину угрожает банкротство
В розничной торговле локдаун может привести к банкротству каждого девятого предприятия, прогнозирует Объединение розничной торговли Германии (HDE). "Мы опасаемся, что около 50 тысяч магазинов могут стать банкротами, поскольку им не хватит средств на оплату аренды помещений", - заявил во вторник глава HDE Штефан Гент (Stefan Genth) изданиям медиагруппы Funke.
По его словам, за прошедший месяц, в который не работали непродовольственные магазины, они потеряли примерно 30 миллиардов евро оборота. После смягчения карантина с 20 апреля в магазинах не было наплыва покупателей, поэтому, по словам Гента, оборот сферы торговли по-прежнему ежедневно на сотни миллионов евро ниже, чем до начала пандемии.
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Автор: Максим Нелюбин