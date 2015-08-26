Макс Эрнст

Темное великолепие просветленного Дэвида Линча

Он проповедует трансцендентальную медитацию как путь к счастью и гармонии, но как художник остается верным своим мрачным, иррациональным мирам. Нет ли в этом противоречия? Линч говорит, что нет и даже наоборот!