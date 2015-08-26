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Немецко-французский художник и скулптор, основатель дадаизма.
Один из крупнейших немецких художников ХХ века, видный представитель сюрреализма.
Сюрреалист в гостях у сюрреалиста: в музее Макса Эрнста в Брюле проходит выставка, позволяющая погрузиться в жутковатый мир знаменитого режиссера, продюсера и писателя.
Музей имени Вильгельма Лембрука в немецком Дуйсбурге отмечает 50-летие. Его уникальная коллекция наилучшим образом отражает развитие современной скульптуры.
Макс Эрнст был свидетелем двух мировых войн. Выставка в Брюле интерпретирует творчество немецкого художника-сюрреалиста в контексте событий XX века.
Много лет группа авторитетных живописцев, искусствоведов и галеристов занималась подделкой картин известных художников и продажей фальшивок на арт-рынке.
180 экспонатов, в полном объеме представляющих творческую биографию Макса Эрнста, можно увидеть в Вене в рамках первой в Австрии ретроспективы работ немецкого художника.
Погибшую в нацистском концлагере Луизу Штраус до сих пор упоминали лишь в связи с ее мужем - знаменитым художником-сюрреалистом Максом Эрнстом. Сейчас на нее взглянули иначе.
Они родились в один день 13 июня 1935 года: Кристо и Жан-Клод. Он - визионер и художник, она поддерживала его на всех стадиях осуществления гигантских проектов по упаковыванию пространств.
Он проповедует трансцендентальную медитацию как путь к счастью и гармонии, но как художник остается верным своим мрачным, иррациональным мирам. Нет ли в этом противоречия? Линч говорит, что нет и даже наоборот!
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