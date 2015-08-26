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Макс Эрнст

Немецко-французский художник и скулптор, основатель дадаизма.

Один из крупнейших немецких художников ХХ века, видный представитель сюрреализма.

Der amerikanische Präsident James Dale (Jack Nicholson) wird in Mars Attacks! von einem Außerirdischen einer recht rüden Behandlung unterzogen (Szenenfoto). Als kriegslüsterne Aliens vom roten Planeten die Vereinigten Staaten besetzen, ist Dale völlig überfordert, der Invasion Einhalt zu gebieten. Auch die First Lady (Glenn Close) ist nicht gerade prädestiniert, Verhandlungen mit den Eindringlingen zu führen, denn sie ist gerade mit der Renovierung des Weißen Hauses mehr als beschäftigt. Alien-Experte Donald Kessler (Pierce Brosnan) sucht nach einer Lösung, während das ultimative Chaos herrscht und sich die Welt am Rande des Abgrunds befindet... Starttermin des Films von Tim Burton (Batman, Ed Wood) ist der 27.2.1997.

Ужастики Тима Бёртона 26.08.2015

Сюрреалист в гостях у сюрреалиста: в музее Макса Эрнста в Брюле проходит выставка, позволяющая погрузиться в жутковатый мир знаменитого режиссера, продюсера и писателя.
Auf dem Bild: Rudolf Belling: Der Dreiklang, 1919/1958-59 im Lehmbruckmuseum in Duisburg. Foto: Sabine Oelze / DW

Эволюция скульптуры в Музее Лембрука 08.08.2014

Музей имени Вильгельма Лембрука в немецком Дуйсбурге отмечает 50-летие. Его уникальная коллекция наилучшим образом отражает развитие современной скульптуры.
50 Jahre Lehmbruckmuseum in Duisburg

Эволюция скульптуры в Музее Лембрука 08.08.2014

Музей имени Вильгельма Лембрука в немецком Дуйсбурге отмечает 50-летие. Его уникальная коллекция наилучшим образом отражает развитие современной скульптуры.
Max Ernst kurz vor seinem 80. Geburtstag. Der französische Maler und Bildhauer deutscher Herkunft gründete zusammen mit Hans Arp den Kölner Dada, gehörte seit 1922 in Paris dem Kreis der Surrealisten an. usage Germany only, Verwendung nur in Deutschland

XX век Макса Эрнста 18.09.2013

Макс Эрнст был свидетелем двух мировых войн. Выставка в Брюле интерпретирует творчество немецкого художника-сюрреалиста в контексте событий XX века.
Der Angeklagte Wolfgang Beltracchi wartet am Donnerstag (27.10.2011) auf die Urteilsverkündung in einem Gerichtssaal im Landgericht Köln. Im Kölner Kunstfälscherprozess hat das Landgericht Haftstrafen bis zu sechs Jahren gegen die vier Angeklagten verhängt. Die höchste Strafe erhielt der Drahtzieher und Maler Wolfgang Beltracchi (60). Das Quartett hatte gestanden, über Jahre gefälschte Meisterwerke der Avantgarde in den Kunstmarkt geschleust und dafür Millionenbeträge kassiert zu haben. Foto: Federico Gambarini dpa/lnw +++(c) dpa

Закончилось самое громкое дело об арт-мошенничестве 29.05.2013

Много лет группа авторитетных живописцев, искусствоведов и галеристов занималась подделкой картин известных художников и продажей фальшивок на арт-рынке.
Max Ernst (1891–1976) Vom nächtlichen Anblick der Porte Saint-Denis ausgelöste Vision, 1927 Öl auf Leinwand, 65 × 81 cm © VG Bild-Kunst, Bonn 2012 Privatsammlung VERWENDUNG NUR IN VERBINDUNG MIT EINER BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE AUSSTELLUNG!

В Вене открылась ретроспектива Макса Эрнста 23.01.2013

180 экспонатов, в полном объеме представляющих творческую биографию Макса Эрнста, можно увидеть в Вене в рамках первой в Австрии ретроспективы работ немецкого художника.
***Achtung: Nur zur mit dem Greven Verlag abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Die frisch gebackene Uni-Doktorin Luise Strauß im Kreis ihrer Künstler-Dada-Freunde 1919. Im einzelnen sind das (von l nach r): Der Maler Hans Hansen, Max Ernst, Luise Straus, Luises Bruder Richard und Alfred Ferdinand Gruenwald alias der dada-Künstler Johannes Theodor Baargeld, aufgenommen “um 1919” *** eingestellt im April 2012

Немецкая покровительница дадаистов 01.06.2012

Погибшую в нацистском концлагере Луизу Штраус до сих пор упоминали лишь в связи с ее мужем - знаменитым художником-сюрреалистом Максом Эрнстом. Сейчас на нее взглянули иначе.
** USA NEW YORK GATES ** People walk under a section of The Gates art installation created by Christo and Jeanne-Claude in New York's Central Park, Wednesday, Feb. 23, 2005. The Gates features 7,500 frames with their hanging orange-tinted fabric, creating what the artists billed as ``a visual golden river'' along 23 miles of footpaths in the park. (AP Photo/Mary Altaffer)

Спрятанный мир великого упаковщика Кристо 14.06.2010

Они родились в один день 13 июня 1935 года: Кристо и Жан-Клод. Он - визионер и художник, она поддерживала его на всех стадиях осуществления гигантских проектов по упаковыванию пространств.
David Lynch, Ausstellung David Lynch – Dark Splendor in Max Ernst Museum in Brühl Das Foto ist von mir. © Ella Volodina

Темное великолепие просветленного Дэвида Линча 30.11.2009

Он проповедует трансцендентальную медитацию как путь к счастью и гармонии, но как художник остается верным своим мрачным, иррациональным мирам. Нет ли в этом противоречия? Линч говорит, что нет и даже наоборот!