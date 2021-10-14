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Макс Бекман

Картины Макса Бекмана были причислены нацистами к "дегенеративному искусству", более пятисот из них были изъяты из немецких музеев.

Макс Бекман (Max Beckmann, 1884 - 1950) - один из крупнейших немецких художников XX века. В 1920-е годы примыкал к течению "новая вещественность", затем стал видным представителем экспрессионизма в живописи. В годы национал-социалистической диктатуры его работы были причислены к "дегенеративному искусству", более пятисот из них были изъяты из немецких музеев.

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Eine Frau geht am 18.11.2015 in der Berlinischen Galerie in Berlin während einer Vorbesichtigung der Ausstellung Max Beckmann und Berlin an den Bildern Harry Graf Kessler (l, Öl auf Leinwand von Edvard Munch, 1906) und Bildnis Hanns Rabe (r, Öl auf Leinwand von 1911) von Max Beckmann vorbei. Beckmann hatte das Munch-Gemälde als Vorbild für sein Bild von Hanns Rabe genommen. Die Ausstellung ist vom 20. November 2015 bis 15. Februar 2016 zu sehen. Foto: Soeren Stache/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/S. Stache

Берлин Макса Бекмана (видео) 15.01.2016

Выставка в музее современного искусства Berlinische Galerie рассказывает о решающей роли Берлина в жизни и творчестве выдающегося художника.

Берлин Макса Бекмана 15.01.2016

Новая выставка рассказывает о решающей роли Берлина в жизни и творчестве выдающегося художника.
Die Zeichnung Toter Soldat (1914/15) von Max Beckmann (1884-1950), betrachtet ein Mann am 03.09.2014 in der Ausstellung Atelier Schützengraben - Max Beckmann, Hans Alexander Müller und Alfred Frank zeichnen den I. Weltkrieg im Museum der bildenden Künste in Leipzig (Sachsen). Zeichnungen des Malers Max Beckmann (1884-1950) von der Westfront des Ersten Weltkriegs stehen im Mittelpunkt der neuen Ausstellung. Bis zum 09. November 2014 sind in der Schau die expressionistischen Feder- und Bleistiftzeichnungen Beckmanns neben den Werken der damaligen Leipziger Kunststudenten Hans Alexander Müller und Alfred Frank zu sehen. Foto: Peter Endig/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Лейпциге показывают фронтовое искусство Первой мировой 04.09.2014

Макс Бекман был одним из тех художников, кто запечатлел кошмары Первой мировой войны не как сторонний наблюдатель, а как ее непосредственный участник.
ARCHIV - Das Namensschild von Kunstsammler Cornelius Gurlitt hängt am 05.11.2013 in Salzburg (Österreich) an der Tür zu seinem Haus. Die Sammlung von Cornelius Gurlitt ist noch größer als bislang angenommen. Auch in seinem Haus in Salzburg befanden sich mehr als 60 wertvolle Kunstwerke. Foto: Barbara Gindl/EPA (zu dpa Gurlitts Sammlung größer als gedacht - weitere Bilder in Salzburg vom 11.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Скончался владелец "мюнхенской коллекции" Корнелиус Гурлитт 06.05.2014

Гурлитт прославился под венец жизни, когда в его квартире была обнаружена уникальная коллекция шедевров мирового искусства, оцениваемая в 1,35 миллиарда евро.
Otto Dix vor seinem Haus in Hemmenhofen 1961

Мир и миф Дикса и Бекмана встретились в Мюнхене 11.04.2014

На новой выставке в баварской столице собрано 180 экспонатов из музеев Европы и Америки.
Einer von zwölf Steinen aus den Ruinen von Reims (Frankreich) ist am 04.04.2014 in der Ausstellung «Menschenschlachthaus» im «Von der Heydt-Museum» in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. In der Ausstellung wird vom 08.04. bis zum 27.07.2014 der erste Weltkrieg in der französischen und deutschen Kunst präsentiert. Foto: Matthias Balk/dpa

Выставка, посвященная Первой мировой, войне открылась в Вуппертале 08.04.2014

Отто Дикс, Макс Бекман, Пьер Боннар, Фернан Леже, - работы этих мастеров можно увидеть на выставке, подготовленной немецкими и французскими искусствоведами.
Eine Frau steht am 18.11.2013 in Mannheim (Baden-Württemberg) in der Kunsthalle in der Ausstellung Dix/Beckmann: Mythos Welt vor zwei Bildern der Künstler Max Beckmann (l) mit dem Titel Pierrette und Clown sowie Otto Dix mit dem Titel Selbstbildnis mit Muse. Die erste Ausstellung im generalsanierten Billing-Bau der Mannheimer Kunsthalle wird offiziell am Freitag (22.11.) fürs Publikum geöffnet. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu lsw-Korr vom 19.11.2013)

Отто Дикс и Макс Бекман встречаются в Мангейме 19.11.2013

Мир цирка, варьете, баров, кинотеатров, а порой и борделей - этих двух ярких художников пленяла жизнь немецких городов до прихода к власти в Германии нацизма.
Portraitbild des Galeristen Alfred Flechtheim von Hanns Bolz (1885-1918) aus dem Jahr 1910 QUelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bildnis_Alfred_Flechtheim.jpg Description Portraitbild des Galerists A. Flechtheim von Hanns Bolz (1885-1918) Date 1910 Source http://www.artinfo24.com Author Hanns Bolz (1885-1918) Licensing This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. Such reproductions are in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details. The work of art itself is in the public domain for the following reason: Public domain This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to Australia, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Немецкие музеи выставляют работы, права на которые оспариваются в суде 09.10.2013

В ходе проекта "Альфред Флехтхайм" в экспозициях и запасниках "выявляются" картины, некогда находившиеся в коллекции знаменитого галериста, бежавшего из Германии от нацистов.
M.Beckmann in Atelier in Amsterdam /Foto Beckmann, Max Maler und Graphiker Leipzig 12.2.1884 - New York 27.12.1950. - Max Beckmann in seinem Atelier in Amsterdam. - Foto, 1938.

В Мюльхайме-на-Руре показывают графику Макса Бекмана 02.09.2013

Он известен как выдающийся портретист, его рисунки же знакомы немногим. Выставка восполняет этот пробел, а также знакомит с жизнью немецкого художника в изгнании.
Max Beckmann, Frau mit Mandoline in Gelb und Rot, 1950, Öl auf Leinwand, 92 x 140 cm, München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne © VG Bild-Kunst, Bonn 2012***Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

Макс Бекман: трагедия жизни и успех творчества 06.06.2013

Документальный фильм "Отплытие" рассказывает о жизненном пути выдающегося немецкого художника Макса Бекмана, оказавшего очень сильное влияние на современное искусство.
Uspenski Cathedral, Helsinki, Finland © nyiragongo #30271437

Финский профессор: Уголовное дело за акцию поддержки Pussy Riot не возбуждалось 16.08.2012

Информацию о возбуждении в Финляндии дела за поддержку Pussy Riot опроверг профессор Тейво Тейвайнен. Ранее об этом сообщил его коллега Йохан Бекман - активист подразделения "Народного фронта" Владимира Путина.
The angels at the bottom of Raphael's painting 'Sistine Madonna' pictured Wednesday, November 29, 1995, are a famous part of the Sistine Madonna on display in the Semper Gallery of Dresden, eastern Germany. The angels are seen on greeting cards, Christmas wrapping paper, feel-good postcards, souvenirs, T-shirts and even bed linen. Americans may be licking one of them on a U.S. postage stamp in the 'Love' series this year. (AP Photo/Hans Edinger)

Сикстинская мадонна и пожар Москвы: выставки 2012 года в Германии 09.01.2012

Каждый год в Германии проходят сотни тысяч различных выставок. Наша афиша знакомит с некоторыми из них, которые можно будет увидеть в наступившем году.
Die Godel, der einzige Fluß auf der nordfriesischen Urlaubsinsel Föhr, undatiertes Pressefoto. Quelle: foehr.de, 2004

Новый музей на острове Фёр 11.08.2009
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