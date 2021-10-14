Картины Макса Бекмана были причислены нацистами к "дегенеративному искусству", более пятисот из них были изъяты из немецких музеев.

Макс Бекман (Max Beckmann, 1884 - 1950) - один из крупнейших немецких художников XX века. В 1920-е годы примыкал к течению "новая вещественность", затем стал видным представителем экспрессионизма в живописи. В годы национал-социалистической диктатуры его работы были причислены к "дегенеративному искусству", более пятисот из них были изъяты из немецких музеев.