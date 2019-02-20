 Макрон пообещал жесткий ответ на проявления антисемитизма | Новости из Германии о Европе | DW | 21.02.2019

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Европа

Макрон пообещал жесткий ответ на проявления антисемитизма

На встрече Совета еврейских общин Франции президент Эмманюэль Макрон назвал антисемитизм проблемой республики и анонсировал закон о борьбе с проявлениями ненависти в интернете.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре)

Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре)

В Европе и почти во всех западных демократиях наблюдается оживление антисемитизма, невиданное со времен Второй мировой войны. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, 20 февраля, на ежегодной встрече Совета еврейских общин Франции (CRIF). "Антисемитизм не является проблемой евреев, это проблема республики", - подчеркнул глава государства.

Макрон перечислил ряд будущих мер, направленных на борьбу с антисемитизмом. В частности, французский президент сообщил, что поручил МВД страны принять шаги по запрету расистских и антисемитских группировок. Глава государства обвинил их в разжигании ненависти, поощрении дискриминации и призывах к насилию.

Кроме того, Макрон анонсировал закон о борьбе с проявлениями ненависти в интернете. Соответствующий законопроект будет представлен в мае, добавил президент. Он привел в пример подобный закон в Германии, назвав его эффективным и прагматичным. При этом Макрон выразил недовольство тем, что борьба с проявлениями ненависти во всемирной паутине на европейском уровне продвигается недостаточно быстро.

В Париже прошла массовая демонстрация против антисемитизма

За 2018 год количество преступлений с антисемитским подтекстом во Франции выросло на 74 процента по сравнению с предыдущим годом, указывает агентство AFP. По данным МВД Франции, в 2018 году был зарегистрирован 541 подобный инцидент.

Контекст

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Убийство в Париже пережившей Холокост Мирей Кнолль потрясло Европу. Вместе с тем вряд ли можно этим кого-то удивить, ведь антисемитизм на нашем континенте встречается повсеместно, считает Мишель Фридман. (31.03.2018)

16 февраля участники демонстрации "желтых жилетов" в Париже неожиданно стали оскорблять встретившегося им на пути известного французского философа Алена Финкелькрота. Главный подозреваемый в антисемитской выходке опознан, заявил в тот же день глава французского МВД Кристоф Кастанер. В свою очередь, глава государства заявил, что французы не потерпят подобных инцидентов.

В ночь на 19 февраля неизвестные осквернили около ста могил на еврейском кладбище в коммуне Катзенайм на северо-востоке Франции, нанеся на них нацистскую символику. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к европейским лидерам с призывом противостоять антисемитизму. "Это чума, которая угрожает всем", - подчеркнул Нетаньяху в видеообращении.

Вечером 19 февраля в Париже прошла массовая демонстрация против антисемитизма. К манифестантам в столице Франции присоединился премьер-министр Эдуар Филипп, а также два экс-президента - Франсуа Олланд и Николя Саркози.

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    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

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    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

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    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

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    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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