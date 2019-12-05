Макрон откажется от президентской пенсии

Президент Франции Эмманюэль Макрон, чьи планы по реформе пенсионной системы вызвали серьезные протесты в стране, откажется от специальной президентской пенсии, когда уйдет с поста президента. Об этом заявила администрация французского президента в воскресенье, 22 декабря. В соответствии с законом, принятым в 1955 году, президенты Франции после ухода с должности имеют право получать пенсию в размере около 6 200 евро в месяц до вычета налогов.
Макрон откажется от прав на президентскую пенсию и изменит существующую схему для высших лиц страны, чтобы привести ее в соответствие с новой французской пенсионной системой. 42-летний Макрон, даже в случае переизбрания на второй срок, после ухода с поста президента не скоро достигнет пенсионного возраста, однако он откажется от привилегий, "чтобы быть последовательным" в своих действиях, заявили в администрации.
Кроме того, Макрон, находясь с визитом в Кот-д'Ивуаре, призвал работников национальной железнодорожной компании на время рождественских каникул приостановить забастовку, которая парализовала движение в большей части Франции. Макрон заявил, что многие жители страны хотят на Рождество увидеть друг друга, и это следует учитывать.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Акции не утихают
В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Когда все началось?
Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Жестокость и вандализм
Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Вандалы повредили триумфальную арку
1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Чего требуют демонстранты?
Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"
6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Уступки правительства не остановили протесты
После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Большинство французов поддерживают движение
Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Беспорядки обернулись потерями для бизнеса
Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.
Автор: Никита Баталов