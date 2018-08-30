Майские указы Путина по зарплате не выполняются в большинстве регионов

Майские указы президента России Владимира Путина, касающиеся повышения зарплат бюджетникам, не выполняются в большинстве регионов, пишет РБК. По состоянию на конец 2018 года, лишь четыре из 85 регионов достигли поставленных целей в этой части предписаний, подсчитало издание в среду, 17 апреля. По его данным, лишь во Владимирской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Бурятии зарплаты бюджетников достигли целевых значений по всем категориям.

В большинстве регионов не выполнены предписания хотя бы по одной категории

В остальных регионах указы не были выполнены хотя бы по одной категории бюджетников. На федеральном уровне уровень зарплат не достиг целевого значения по восьми из 12 категорий, указывает далее издание. При этом были перевыполнены целевые значения у учителей, преподавателей вузов, работников учреждений культуры и научных сотрудников. В наименьшей степени поставленные задачи выполнены в отношении воспитателей детских садов (83,6 процента от средних зарплат по региону) и у соцработников (87,4 процента).

"У регионов нет денег. Здесь проблема в региональных бюджетах", - заявил РБК директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Он назвал цели по росту зарплат бюджетников трудновыполнимыми.

Тем временем Минтруд заявил о выделении из федерального бюджета регионам еще 100 миллиардов рублей на поддержание уровня зарплат бюджетников, упоминаемых в майских указах. Ежеквартально ведомство будет проверять выполнение поставленных целей.

Минтруда заявляет о выполнении майских указов

Между тем пресс-служба министерства труда РФ сообщила о том, что предписания Путина по повышению зарплат бюджетникам "в целом" регионы выполнили. По итогам 2018 года, выполнено 1012 из 1020 показателей, по которым осуществляется мониторинг выполнения этой части майских указов, говорится в пресс-релизе Минтруда, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

При этом, опираясь на информацию Росстата за 2018 год, ведомство "констатирует, что в целом поставленные задачи были выполнены, с учетом отклонения до 5 %". "Небольшое отклонение связано с тем, что фактические темпы роста средней заработной платы оказались выше прогнозных значений, использованных регионами при повышении зарплаты отдельных категорий работников", - отмечается далее.

Майские указы

После предыдущей инаугурации в 2012 году Путин подписал ряд указов, получивших название "майские". Одним из ключевых пунктов был рост зарплат бюджетников до 1 января 2018 года. В частности, зарплаты воспитателей, учителей, соцработников должны были достичь уровня средних зарплат по региону, зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников - вырасти до 200 процентов от средних по региону. Позже аналитики пришли к выводу, что федеральные власти и регионы в спешном порядке пытались подогнать реальность под задекларированные цели.

После инаугурации в мае 2018 года Путин подписал новый "майский указ" - "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В документе перечислены меры, призванные ускорить научно-технологическое и социально-экономическое развитие, увеличить численность населения, повысить уровень жизни, а также создать "возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека". Среди целей называются увеличение продолжительности жизни до 78 лет, коэффициента рождаемости - до 1,7, а также снижение уровня бедности в два раза. Названы также различные показатели снижения смертности, которые должны быть достигнуты.

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