"Майн кампф": кто в Германии покупает сочинение Гитлера? (09.01.2017)

В прошлом году в Германии впервые за последние 70 лет опубликовали "Майн кампф". Книгу решили переиздать с критическими комментариями историков. В результате было продано больше экземпляров, чем предполагали издатели. Кто покупает сочинение Гитлера?