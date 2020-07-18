Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Майн кампф"

Die Erstausgabe von Adolf Hitlers Mein Kampf mit einem Porträt. Aufnahme von 2003. Der Versuch Hitlers, die bayerische Regierung zum Staatsstreich gegen die Reichsregierung zu bewegen misslang am 9. November 1923 (Hitlerputsch). Die NSDAP wurde aufgelöst und Hitler wurde zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, aber schon im Dezember 1924 aus Landsberg, wo er den ersten Band seines Programmbuchs Mein Kampf geschrieben hatte, entlassen. In dieser Schrift waren bereits seine Ziele, z.B. die Rassenpolitik und außenpolitische Expansion, vorgezeichnet.

Кто сегодня покупает в Германии "Майн кампф"? 18.07.2020

Одиозный опус Гитлера "Майн кампф" после 1945 года был фактически запрещен в Германии. Но не так давно книгу снова переиздали - с неожиданным коммерческим успехом.
Festspielleiter Afred Bauer begrüßt die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida nach ihrer Ankunft auf dem Flughafen Tegel in Berlin am 02.07.1965 mit einem Glas Sekt. | Verwendung weltweit

Берлинале изучит нацистское прошлое своего основателя 19.02.2020

Главный немецкий кинофестиваль обратился в мюнхенский Институт современной истории для изучения нацистского прошлого Альфреда Бауэра. Этот институт в 2016 году впервые после краха нацизма издал "Майн кампф".
Ort: Konstanz Datum: 20.04.2018 Anlass: Eröffnung Mein Kampf

Премьера спектакля "Майн кампф": молчание свастики в театре Констанца 21.04.2018

Постановщики скандальной пьесы предлагали бесплатные билеты любому, кто наденет нарукавную повязку со свастикой. Что это - рекламный трюк или нечто большее? Репортаж DW с премьеры спектакля.
17.04.2018, Baden-Württemberg, Konstanz: Ein Plakat, das das Stück Mein Kampf von George Tabori ankündigt, liegt im Theater Konstanz während einer Pressekonferenz auf einem Tisch Foto: Felix Kästle/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Свастика и Звезда Давида: скандал в драмтеатре Констанца 20.04.2018

Премьера спектакля по пьесе Табори "Майн кампф" назначена на сегодня, 20 апреля. Зрителей, готовых на время показа стать обладателями изображения свастики, пропустят бесплатно.
ARCHIV - Mehrere Ausgaben von «Hitler, Mein Kampf - Eine kritische Edition», der kommentierten Fassung der Hetzschrift «Mein Kampf» des späteren nationalsozialistischen Diktators Adolf Hitler, liegen am 08.01.2016 in der Buchhandlung Lehmkuhl in München (Bayern) auf einem Tisch. Die kritische «Mein Kampf»-Ausgabe ist endgültig zum Bestseller geworden. Seit Erscheinen des Buches Anfang Januar wurde es nach IfZ-Angaben schon rund 55 000 Mal verkauft. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa «Mein Kampf» im Unterricht vom 28.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Почему переизданное сочинение Гитлера "Майн кампф" вышло большим тиражом? (видео) 09.01.2017

В прошлом году в Германии впервые за последние 70 лет опубликовали "Майн кампф". В результате было продано больше экземпляров, чем предполагали издатели. Кто покупает сочинение Гитлера?

"Майн кампф": кто в Германии покупает сочинение Гитлера? (09.01.2017) 09.01.2017

В прошлом году в Германии впервые за последние 70 лет опубликовали "Майн кампф". Книгу решили переиздать с критическими комментариями историков. В результате было продано больше экземпляров, чем предполагали издатели. Кто покупает сочинение Гитлера?
Ein Stapel mit Ausgaben von «Hitler, Mein Kampf - Eine kritische Edition», der kommentierten Fassung der Hetzschrift «Mein Kampf» des späteren nationalsozialistischen Diktators Adolf Hitler, liegt am 08.01.2016 in der Buchhandlung Lehmkuhl in München (Bayern) auf einem Tisch. Die kommentierte Fassung von «Mein Kampf» wird an diesem Tag beim Institut für Zeitgeschichte in München vorgestellt. Hitler hatte die Hetzschrift 1924 verfasst. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa «Adolf Hitlers Hetzschrift «Mein Kampf»» vom 08.01.2016) picture alliance/dpa/M. Balk

В ФРГ за год проданы 85 тысяч экземпляров комментированного издания "Майн кампф" 03.01.2017

C момента выхода в январе 2016 года первого после войны переиздания книги "Майн кампф", дополненной критическими аннотациями экспертов, в Германии было продано около 85 тысяч ее экземпляров.
08.01.2016 *** ILLUSTRATION - Buchhändlerin Marie Katzlinger hält am 08.01.2016 in der Buchhandlung Lehmkuhl in München (Bayern) Band Eins eines Exemplars von «Hitler, Mein Kampf - Eine kritische Edition», der kommentierten Fassung der Hetzschrift «Mein Kampf» des späteren nationalsozialistischen Diktators Adolf Hitler, in den Händen. Die kommentierte Fassung von «Mein Kampf» wird an diesem Tag beim Institut für Zeitgeschichte in München vorgestellt. Hitler hatte die Hetzschrift 1924 verfasst. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa «Adolf Hitlers Hetzschrift «Mein Kampf»» vom 08.01.2016) Copyright: picture-alliance/dpa/M. Balk

Комментированное издание "Майн кампф" стало бестселлером 27.02.2016

Книга Адольфа Гитлера "Майн кампф" с критическими комментариями экспертов стала бестселлером в Германии. Отмечается, что неонацисты проявляют к этой книге незначительный интерес.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die Neuerscheinung von Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition, herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte verwenden!!!*** Buchcover Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition Copyright: Institut für Zeitgeschichte

В Мюнхене представлено новое издание "Майн кампф" Гитлера 08.01.2016

Институт новейшей истории в Мюнхене представил новое издание "Майн кампф" Гитлера. Выпуск книги встречен резкой критикой Всемирного еврейского конгресса и российских властей.
ARCHIV - Eine historische Ausgabe von Hitlers «Mein Kampf», aufgenommen am 18.06.2012 im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg (Mittelfranken). Foto: Daniel Karmann/dpa (zu dpa Umfrage: Mehrheit gegen Veröffentlichungsverbot für «Mein Kampf» vom 12.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/D. Karmann

В Германии сняли запрет на "Майн кампф" 08.01.2016

В Германии снят фактический запрет на переиздание печально известной книги Адольфа Гитлера "Майн кампф". Почему? И к каким последствиям это может привести? DW отвечает.

DW Новости за 100 секунд (02.12.2015) 02.12.2015

Черногорию пригласили в НАТО. Оборот немецких компаний в России значительно сократился. Книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf переиздадут в Германии. Глава Facebook пожертвует 45 млрд долларов на благотворительность.
Die Erstausgabe von Adolf Hitlers Mein Kampf mit einem Porträt. Aufnahme von 2003. Der Versuch Hitlers, die bayerische Regierung zum Staatsstreich gegen die Reichsregierung zu bewegen misslang am 9. November 1923 (Hitlerputsch). Die NSDAP wurde aufgelöst und Hitler wurde zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, aber schon im Dezember 1924 aus Landsberg, wo er den ersten Band seines Programmbuchs Mein Kampf geschrieben hatte, entlassen. In dieser Schrift waren bereits seine Ziele, z.B. die Rassenpolitik und außenpolitische Expansion, vorgezeichnet.

Можно ли немцам читать "Майн кампф"? 13.11.2015

Большинство немцев, согласно опросу, считает ненужным введение запрета на переиздание книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" после истечения срока действия авторских прав.
Der Schauspieler Matthias Hageböck vom Berliner Theaterkollektiv Rimini Protokoll steht am 31.08.2015 im E-Werk in Weimar (Thüringen) während der Fotoprobe zu dem Theaterstück Adolf Hitler: Mein Kampf, Band 1 & 2 auf der Bühne. Das Stück feiert am 03. September 2015 im Rahmen des Kunstfests Weimar Premiere. Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Премьера в Веймаре: на сцене - "Майн кампф" 04.09.2015

"Римини Протокол" предлагает развеять мистическую ауру вокруг одиозного сочинения Гитлера, чтобы понять, какая угроза от него реально исходит.
Der Regisseur Daniel Wetzel (l) vom Berliner Theaterkollektiv Rimini Protokoll spricht am 21.04.2015 in Weimar (Thüringen) über seine Arbeit am Stück «Adolf Hitler: Mein Kampf, Band 1 & 2». Neben ihm sitzen Kunstfest-Produktionsleiterin Jenny Flügge und der künstlerische Leiter des Kunstfestes, Christian Holtzhauer (r). Das dokumentarische Theaterprojekt soll am 3. September Premiere haben. Das diesjährige Kunstfest findet vom 21. August bis zum 6. September mit Ausstellungen, Konzerten, Tanz und Theater in Weimar statt. Foto: Martin Schutt/dpa

Германия готовится к снятию запрета на "Майн кампф" 24.08.2015

С 2016 года главный труд Гитлера может оказаться на прилавках немецких книжных магазинов. Насколько это опасно? В Веймаре решили взглянуть на одиозную книгу через призму искусства.
#31380132 Education books in library Fotolia/falcn

Немецкие ученые: Запрет Киева на ввоз российских книг контрпродуктивен 13.08.2015

Недоумение вызвал в Германии запрет ввоза на Украину 38 российских книг. Введение ограничений на доступ к информационным ресурсам - ошибка, считают опрошенные DW эксперты.
Die Erstausgabe von Adolf Hitlers Mein Kampf mit einem Porträt. Aufnahme von 2003. Der Versuch Hitlers, die bayerische Regierung zum Staatsstreich gegen die Reichsregierung zu bewegen misslang am 9. November 1923 (Hitlerputsch). Die NSDAP wurde aufgelöst und Hitler wurde zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, aber schon im Dezember 1924 aus Landsberg, wo er den ersten Band seines Programmbuchs Mein Kampf geschrieben hatte, entlassen. In dieser Schrift waren bereits seine Ziele, z.B. die Rassenpolitik und außenpolitische Expansion, vorgezeichnet.

"Майн кампф" Гитлера будет опубликован в Германии 20.02.2015

Мюнхенский институт новейшей истории прокомментировал и снабдил примечаниями книгу Гитлера "Майн кампф", которую намерен опубликовать в начале января 2016 года.
Показать еще