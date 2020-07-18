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Одиозный опус Гитлера "Майн кампф" после 1945 года был фактически запрещен в Германии. Но не так давно книгу снова переиздали - с неожиданным коммерческим успехом.
Главный немецкий кинофестиваль обратился в мюнхенский Институт современной истории для изучения нацистского прошлого Альфреда Бауэра. Этот институт в 2016 году впервые после краха нацизма издал "Майн кампф".
Постановщики скандальной пьесы предлагали бесплатные билеты любому, кто наденет нарукавную повязку со свастикой. Что это - рекламный трюк или нечто большее? Репортаж DW с премьеры спектакля.
Премьера спектакля по пьесе Табори "Майн кампф" назначена на сегодня, 20 апреля. Зрителей, готовых на время показа стать обладателями изображения свастики, пропустят бесплатно.
В прошлом году в Германии впервые за последние 70 лет опубликовали "Майн кампф". В результате было продано больше экземпляров, чем предполагали издатели. Кто покупает сочинение Гитлера?
В прошлом году в Германии впервые за последние 70 лет опубликовали "Майн кампф". Книгу решили переиздать с критическими комментариями историков. В результате было продано больше экземпляров, чем предполагали издатели. Кто покупает сочинение Гитлера?
C момента выхода в январе 2016 года первого после войны переиздания книги "Майн кампф", дополненной критическими аннотациями экспертов, в Германии было продано около 85 тысяч ее экземпляров.
Книга Адольфа Гитлера "Майн кампф" с критическими комментариями экспертов стала бестселлером в Германии. Отмечается, что неонацисты проявляют к этой книге незначительный интерес.
Институт новейшей истории в Мюнхене представил новое издание "Майн кампф" Гитлера. Выпуск книги встречен резкой критикой Всемирного еврейского конгресса и российских властей.
В Германии снят фактический запрет на переиздание печально известной книги Адольфа Гитлера "Майн кампф". Почему? И к каким последствиям это может привести? DW отвечает.
Черногорию пригласили в НАТО. Оборот немецких компаний в России значительно сократился. Книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf переиздадут в Германии. Глава Facebook пожертвует 45 млрд долларов на благотворительность.
Большинство немцев, согласно опросу, считает ненужным введение запрета на переиздание книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" после истечения срока действия авторских прав.
"Римини Протокол" предлагает развеять мистическую ауру вокруг одиозного сочинения Гитлера, чтобы понять, какая угроза от него реально исходит.
С 2016 года главный труд Гитлера может оказаться на прилавках немецких книжных магазинов. Насколько это опасно? В Веймаре решили взглянуть на одиозную книгу через призму искусства.
Недоумение вызвал в Германии запрет ввоза на Украину 38 российских книг. Введение ограничений на доступ к информационным ресурсам - ошибка, считают опрошенные DW эксперты.
Мюнхенский институт новейшей истории прокомментировал и снабдил примечаниями книгу Гитлера "Майн кампф", которую намерен опубликовать в начале января 2016 года.
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