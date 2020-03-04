Майкл Блумберг выходит из президентской гонки

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в борьбе за право представлять Демократическую партию на выборах президента США в ноябре 2020 года. Об этом сообщил сам Блумберг на своей странице в Twitter.

При этом демократ призвал своих сторонников отдать голоса за Джо Байдена. По словам политика, это решение было вызвано желанием сплотить Демократическую партию вокруг кандидата, имеющего наибольшие шансы победить нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы нанести поражение Дональду Трампу. Сегодня я выхожу из нее по этой же причине", - заявил Блумберг. "Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с самыми высокими шансами", - добавил он.

На праймериз Республиканской партии, прошедших в "супервторник", 3 марта, в штатах Теннесси, Массачусетс, Оклахома, Алабама, Северная Каролина, Вермонт и Мэн, у Трампа не оказалось ни одного серьезного соперника.

Смотрите также:

"Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея) "Не мой президент!" После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США тысячи американцев вышли на акции протеста. Центральный слоган демонстрантов говорит сам за себя: "Не мой президент!"

"Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея) Около 10 городов, тысячи человек Митинги проходят от западного до восточного побережья. По данным информагентств, недовольные исходом выборов вышли на улицы примерно в 10 городах, в частности, в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Сиэтле, Портленде, Остине, Лос-Анджеселе, Беркли и Питтсбурге. Самые многочисленные митинги прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Окленде и собрали по 5-7 тысяч человек.

"Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея) Перед резиденцией Трампа В Нью-Йорке противники Трампа собрались в Центральном парке, а также около небоскреба "Трамп-тауэр", где располагаются офис, резиденция и предвыборный штаб миллиардера. Среди митингующих у небоскреба оказалась и певица Леди Гага, с плакатом Love trumps hate ("Любовь бьет ненависть" - игра слов с фамилией Трампа и карточным сленгом).

"Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея) Столкновения с полицией Большинство протестных акций прошли мирно, но в Окленде обстановка накалилась - митингующие жгли костры, бросали в полицейских различные предметы. Для разгона демонстрации силы правопорядка применили слезоточивый газ. По данным CNN, несколько полицейских получили ранения, более 24 протестующих задержали.

"Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея) Станет ли Трамп "президентом всех американцев"? Большинство демонстрантов высказывали недовольство по поводу оскорбительных высказываний Трампа о женщинах, мусульманах и мигрантах. Сам 45-й хозяин Белого дома пообещал в своей победной речи перед избирателями стать "президентом всех американцев". Пока некоторые американцы этим словам, похоже, не поверили. Автор: Илья Коваль

