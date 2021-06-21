МАЗ (Минский автомобильный завод)

Падение флагмана: как МАЗ стал самым убыточным предприятием Беларуси

Минский автозавод, в прошлом флагман белорусской экономики, несет многомиллионные убытки. Не избежать увольнений сотрудников. Как МАЗ попал в такое положение и есть ли из него выход?