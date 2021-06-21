МАЗ (Минский автомобильный завод)

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "МАЗ".
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В четвертом пакете санкций против режима Александра Лукашенко оказались 78 физических лиц, а также восемь госпредприятий и компаний.
Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.
Минский автозавод, в прошлом флагман белорусской экономики, несет многомиллионные убытки. Не избежать увольнений сотрудников. Как МАЗ попал в такое положение и есть ли из него выход?
РФ больше не настаивает на создания холдинга на базе Минского автомобильного завода и КамАЗа. Теперь Москва заинтересована в предприятиях, работающих в сфере военно-промышленного комплекса.
Все больше предприятий Беларуси вынуждены не только переходить на сокращенный рабочий график, но и увольнять сотрудников. По прогнозам, конца негативной тенденции не предвидится.
В 2015 году экономические проблемы России могут еще сильнее повлиять на Беларусь. Опрошенные DW аналитики убеждены, что в ближайшее время улучшения ситуации ждать не стоит.
На этой неделе Россия запретила ввоз мясной продукции ряда белорусских предприятий. Что означает этот запрет для двухсторонних отношений, и какие может иметь последствия?
В Минске констатируют сокращение белорусского экспорта. C развитием российско-украинского конфликта негативные тенденции в белорусской экономике могут продолжиться, говорят эксперты.
Объемы выпуска белорусских грузовиков падают. Почему они теряют былые конкурентные преимущества на рынке, выясняла DW.
Эксперты говорят, что от российских потребителей сильно зависит ряд отраслей экономики Беларуси. Именно они наиболее уязвимы в случае нового торгового конфликта Москвы и Минска.
Российские эксперты в интервью DW комментируют вероятность того, что во второй половине 2013 года объем поставок российской нефти не будут увеличен, как того добивается Беларусь.
Минскому автозаводу объединение в холдинг с КамАЗом не сулит особых выгод, указывают опрошенные DW эксперты.
Делегация деловых кругов Саксонии во главе с заместителем премьер-министра этой земли впервые посетила Минск с официальным визитом. Как оценивают немецкие эксперты перспективы сотрудничества и бизнес-климат в Беларуси?
Мировой кризис проверяет на прочность белорусское автомашиностроение. По мнению некоторых экспертов, преодолеть финансовые проблемы белорусские заводы-гиганты самостоятельно уже не смогут.
МАЗ может интегрироваться с российским автозаводом "Урал". В Беларуси идею автоинтеграции поддерживают многие, хотя некоторые считают, что западные концерны для возможного слияния предпочтительнее восточных.
Визит в Минск владельца холдинга "Базовый элемент" Олега Дерипаски так и не прояснил вопрос: будет ли в перспективе продан Минский автомобильный завод? По мнению специалистов, поделиться акциями автогиганта придется.
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