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МАЗ (Минский автомобильный завод)

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "МАЗ".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Auf den Bildern sind Eingänge und ein Logo von MAZ (Minsker Automobilwerk). Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Minsk, MAZ, Minsker Automobilwerk, Artur Smirnow

ЕС опубликовал список новых санкций против Минска 21.06.2021

В четвертом пакете санкций против режима Александра Лукашенко оказались 78 физических лиц, а также восемь госпредприятий и компаний.
Karikatur von Sergey Elkin. Proteste in Belarus, Proteste in Weißrussland, Alexander Lukashenko

Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе 17.08.2020

Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.
Auf den Bildern sind Eingänge und ein Logo von MAZ (Minsker Automobilwerk). Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Minsk, MAZ, Minsker Automobilwerk, Artur Smirnow

Падение флагмана: как МАЗ стал самым убыточным предприятием Беларуси 27.10.2016

Минский автозавод, в прошлом флагман белорусской экономики, несет многомиллионные убытки. Не избежать увольнений сотрудников. Как МАЗ попал в такое положение и есть ли из него выход?
Beschreibung: Modelle von MAZ und Belaz. Das sind zwei weißrussische Hersteller, die LKW und Großfahrzeuge anfertigen. Diese Fahrzeuge bilden auch einen großen Teil des weißrussischen Exports. Schlagworte: Belarus, Weißrussland, MAZ, Belaz, Exporte, LKW, Fahrzeuge, Autos, Handel Jahr/Ort: 2014/Minsk Copyright: DW/Andrej Timarow

Лидер белорусского автопрома перестал быть интересным России 10.03.2016

РФ больше не настаивает на создания холдинга на базе Минского автомобильного завода и КамАЗа. Теперь Москва заинтересована в предприятиях, работающих в сфере военно-промышленного комплекса.
Industriegebiet, Elektromechanischer Betrieb, Brest, Februar 2015 *** DW Korrespondent Ales Petrowitsch

Оптимизация по-белорусски: неделя короче, работников меньше 24.02.2015

Все больше предприятий Беларуси вынуждены не только переходить на сокращенный рабочий график, но и увольнять сотрудников. По прогнозам, конца негативной тенденции не предвидится.
Weisrussischer Supermarkt , Januar 2015 Bild: DW-Korrespondent in Minsk Andrej Alechnowitsch

Беларусь в зоне российского кризиса 13.01.2015

В 2015 году экономические проблемы России могут еще сильнее повлиять на Беларусь. Опрошенные DW аналитики убеждены, что в ближайшее время улучшения ситуации ждать не стоит.
Fleischverkauf an einem Markt in Weißrussland, August 2013

Запрет на ввоз мяса: Москва меняет тон в отношениях c Минском? 27.11.2014

На этой неделе Россия запретила ввоз мясной продукции ряда белорусских предприятий. Что означает этот запрет для двухсторонних отношений, и какие может иметь последствия?
Schlagworte: Weißrussland, Belarus, Grenze, Kontrolle, Grenzüberganz, Litauen Beschreibung für beide Bilder: Grenzübergang Kotlowka and der gGrenze zwischen Weißrussland und Litauen. Autor: Andrej Timarov, DW-Korrespondent in Belarus, 05.08.2013.

Белорусская экономика может стать заложником конфликта Москвы и Киева 31.03.2014

В Минске констатируют сокращение белорусского экспорта. C развитием российско-украинского конфликта негативные тенденции в белорусской экономике могут продолжиться, говорят эксперты.
28300051Workers at the Minsk Automobile Works's central assembly conveyor in Minsk, 17 November 2011. Photo Egor Eryomov

Белорусский автопром сдает позиции 04.03.2014

Объемы выпуска белорусских грузовиков падают. Почему они теряют былые конкурентные преимущества на рынке, выясняла DW.
28300051Workers at the Minsk Automobile Works's central assembly conveyor in Minsk, 17 November 2011. Photo Egor Eryomov

Белорусская экономика: риски зависимости от российского рынка 26.09.2013

Эксперты говорят, что от российских потребителей сильно зависит ряд отраслей экономики Беларуси. Именно они наиболее уязвимы в случае нового торгового конфликта Москвы и Минска.
A pressure gauge is seen at the receiving station of the oil pipeline Friendship or Druzhba in Szazhalombatta, 29 kms south of Budapest, Hungary, Monday night, Jan. 8, 2007, after the oil delivery the crude oil delivery to Hungary from Russia was halted due to a pricing dispute between Russia and Belarus. Hungarian Minister of Economics Janos Koka said he would order the release of Hungary's strategic oil reserves, enough for 90 days, if deliveries from Russia were not restarted within 24 hours. (AP Photo/MTI, Laszlo Beliczay)

За дополнительную нефть Москва требует от Минска выполнить обещания 25.04.2013

Российские эксперты в интервью DW комментируют вероятность того, что во второй половине 2013 года объем поставок российской нефти не будут увеличен, как того добивается Беларусь.
28300051Workers at the Minsk Automobile Works's central assembly conveyor in Minsk, 17 November 2011. Photo Egor Eryomov

Объединение МАЗа и КамАЗа может затянуться 11.03.2013

Минскому автозаводу объединение в холдинг с КамАЗом не сулит особых выгод, указывают опрошенные DW эксперты.
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Немецкий бизнес расширяет сотрудничество с Беларусью 31.03.2009

Делегация деловых кругов Саксонии во главе с заместителем премьер-министра этой земли впервые посетила Минск с официальным визитом. Как оценивают немецкие эксперты перспективы сотрудничества и бизнес-климат в Беларуси?
The picture shows the Kamsky Motor Works (KamAZ) on 25.05.2005 in Naberezhnye Chalny, Tatarstan, a joint stock company, one of the biggest of the branch. Foto: Nikolai Moshkov +++(c) dpa - Report+++

Белорусскому автопрому нужны зарубежные инвестиции 08.02.2009

Мировой кризис проверяет на прочность белорусское автомашиностроение. По мнению некоторых экспертов, преодолеть финансовые проблемы белорусские заводы-гиганты самостоятельно уже не смогут.
Hände schütteln, Symbolbild

Автомобильное слияние 08.06.2008

МАЗ может интегрироваться с российским автозаводом "Урал". В Беларуси идею автоинтеграции поддерживают многие, хотя некоторые считают, что западные концерны для возможного слияния предпочтительнее восточных.
Hannover Messe 2005 Partnerland Russland Lkw Kamaz

Стоит ли продавать МАЗ? 20.05.2008

Визит в Минск владельца холдинга "Базовый элемент" Олега Дерипаски так и не прояснил вопрос: будет ли в перспективе продан Минский автомобильный завод? По мнению специалистов, поделиться акциями автогиганта придется.
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