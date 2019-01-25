 Мадуро предлагает оппозиции вступить с ним в диалог | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.01.2019

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Мир

Мадуро предлагает оппозиции вступить с ним в диалог

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к диалогу со всеми политическими силами. Его соперник Хуан Гуайдо в свою очередь сообщил, что Мадуро может рассчитывать на амнистию.

Николас Мадуро

Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оппозиционным силам вступить с ним в национальный диалог. В интервью ежедневной газете El Universal, обнародованном в пятницу, 25 января. Мадуро заявил, что готов разговаривать с представителями всех политических сил. Ранее Уругвай и Мексика призвали противоборствующие стороны к диалогу и предложили свои посреднические услуги.

Контекст

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

Еще совсем недавно Хуан Гуайдо был малоизвестным политиком. Теперь он бросает вызов Николасу Мадуро и объявляет себя временным президентом Венесуэлы. Кто он и каковы его шансы на успех? (25.01.2019)

В свою очередь самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо в интервью телеканалу "Univision" заявил, что Мадуро в случае перехода власти может рассчитывать на амнистию. Любой, кто готов встать на сторону конституции и восстановить конституционный порядок, может рассчитывать на освобождение от наказания, заявил Гуайдо.

Ранее командование вооруженными силами Венесуэлы выразило Мадуро свою безоговорочную поддержку. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес назвал самовыдвижение Гуайдо "государственным переворотом", а Мадуро - "легитимным президентом". В тот же день восемь генералов заверили Мадуро в их"лояльности" и "абсолютном подчинении" ему.

Берлин осторожно поддержал Гуайдо

Власти Германии готовы признать Гуайдо президентом, если в Венесуэле в ближайшее время не будут проведены справедливые и свободные выборы. Как заявил 25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), Николас Мадуро не может считать себя легитимным главой государства, так как последние выборы прошли не по демократическим стандартам. "Венесуэле необходимы свободные и справедливые выборы", - подчеркнул Зайберт.

Он отметил, что ситуация в Венесуэле вызывает беспокойство властей ФРГ. "Нельзя и дальше игнорировать призыв миллионов жителей Венесуэлы к демократии, к возможности самим определить судьбу страны на честных и справедливых выборах", - заявил Зайберт. Это первый случай, когда немецкие власти говорят о возможности признания Гуайдо главой государства. В отличие от Вашингтона, Берлин раньше ограничивался призывом к новым выборам.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


Контекст

Венесуэла на грани гражданской войны

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)  

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