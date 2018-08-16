Мадонна - женщина, которая сделала себя (фото)

11 оттенков Мадонны

Королева поп-музыки

Карьера Мадонны с первых дней сопровождалась сплетнями, скандалами, взлетами и падениями. Ее много раз списывали со счетов, но она каждый раз возвращалась с новым гениальным хитом. Голосовые данные Мадонны оставляют желать лучшего. Но при этом она замечательный автор песен и гениальный продюсер. "Женщина, которая сделала себя" по праву считается королевой поп-музыки.

Автор: Элла Володина