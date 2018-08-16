Мадонна - женщина, которая сделала себя (фото)

Мадонне прочили короткую жизнь на небосклоне поп-культуры. Но королева поп-музыки царствует и на седьмом десятке своей полной метаморфоз жизни. С днем рождения!
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