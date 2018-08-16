 Мадонна - женщина, которая сделала себя (фото) | Немецкая музыка: от классики до современных стилей | DW | 16.08.2018

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Музыка

Мадонна - женщина, которая сделала себя (фото)

Мадонне прочили короткую жизнь на небосклоне поп-культуры. Но королева поп-музыки царствует и на седьмом десятке своей полной метаморфоз жизни. С днем рождения!

  • Мадонна, 1984 год

    11 оттенков Мадонны

    Сделавшая себя

    16 августа королеве поп-культуры исполнилось 60. Третья из шести детей в семье итало-американца Чикконе из штата Мичиган, названная в честь набожной матери, Мадонна Луиза в 20 лет прибыла в Нью-Йорк делать карьеру. В богемных кругах состоялось превращение танцовщицы в музыканта: она играет на гитаре, клавишных и ударных, поет, пишет песни и пытается их продать.

  • Мадонна, 1985

    11 оттенков Мадонны

    Меркантильная девушка

    Дебютный альбом, названный без ложной скромности "Madonna", расходится в 1983 году миллионным тиражом. Критики прогнозируют ей короткий успех, но певица заявляет, что станет одной из величайших звезд века. Уже через год второй альбом "Like a Virgin" возглавил хит-парад США, а к певице приклеилось прозвище Material Girl по названию сингла, который стал ее новой визитной карточкой.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Неудачливая актриса

    Менее успешно развивается ее карьера в кино. Мадонна многократно становилась лауреатом премии "Золотая малина", награды за плохую актерскую работу. В 1990 году снялась в фильме "Дик Трейси" с Уорреном Битти. Безголосая Махоуни, стилизованная под Мэрилин Монро, в ироничном исполнении певицы получилась вполне сносной. Вдохновленная фильмом, Мадонна выпустила альбом "Breathless" с мегахитом "Vogue".

  • Мадонна, 1990 г.

    11 оттенков Мадонны

    Эпатажная модница

    Мадонна знаменита своими провокациями. Неудивительно, что она подружилась с Жан-Полем Готье, известным l´enfant terrible французской высокой моды. Модельер разрабатывал для нее легендарные бюстье и другие сценические костюмы. Впоследствии Мадонна запустила собственные бренды модной одежды и серию косметических средств.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Секс-бомба

    Мадонна быстро стала суперзвездой. Всемирная известность не уменьшила ее склонности к эксгибиционизму. В документальном фильме "В постели с Мадонной", описывающем закулисную жизнь популярной поп-звезды во время ее тура 1990 года, собраны записи эпатажных концертов и интимные детали личной жизни. Альбом эротических фотографий Мадонны "Sex" разошелся по миру миллионными тиражами.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Духовное перерождение

    Мадонна снова и снова изобретает себя. В 1998 году вышел ее седьмой студийный альбом "Ray of Light". Мадонна сбросила с себя вызывающие костюмы Готье, выключила эротические подтексты. Теперь она, украшенная хной, танцует с ветром под вуалью. Мадонна стала матерью и увлеклась эзотерикой. Многие ее поклонники считают "Ray of Light", удостоенный "Грэмми", одним из лучших альбомов певицы.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Скандальные поцелуи

    Королева поп-музыки регулярно одаривает страстными поцелуями своих коллег. На церемонии MTV Video Music Awards - 2003 Мадонна поцеловала Кристину Агилеру и слилась в незабываемом поцелуе с Бритни Спирс (фото). Во время турне 2012 года она вполне "законно" целовала своего тогдашнего бой-френда из подтанцовки. Самым скандальным стал ее поцелуй 2015 года, вызвавший резкое неприятие у рэпера Дрейка.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Возлюбленная и супруга

    Муж № 1: актер Шон Пенн. Ему она посвятила альбом "True Blue". Брак продлился четыре года. Во время отношений с фитнес-тренером Карлосом Леоном родилась дочь Лурдес. В 2000 году Мадонна вышла замуж за режиссера Гая Ричи (фото). Через восемь лет после рождения сына Рокко последовал развод. Мадонна выплатила бывшему супругу 50 миллионов евро.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Мать и благотворительница

    Благотворительностью Мадонна занимается с середины 1980-х годов. Основанный ею благотворительный фонд помощи Малави, откуда родом четверо ее приемных детей, с 2006 года занимается помощью африканскому государству в сферах образования и здравоохранения. В 2003 году вышла первая из ее детских книжек с картинками.

  • Мадонна, концерт в Москве, 2012 г.

    11 оттенков Мадонны

    Политическая активистка

    Мадонна критиковала действия президента Джорджа Буша-младшего и открыто призывала голосовать за кандидата от демократов Хиллари Клинтон. С Трампом она находится в открытой вражде с начала 90-х годов. Во время своих турне по России Мадонна выступала в поддержку прав секс-меньшинств и с защитой активистов "Гринпис", а также выражала солидарность с российской панк-группой Pussy Riot.

  • Мадонна на балу, организованном Институтом костюма Метрополитен-музея

    11 оттенков Мадонны

    Королева поп-музыки

    Карьера Мадонны с первых дней сопровождалась сплетнями, скандалами, взлетами и падениями. Ее много раз списывали со счетов, но она каждый раз возвращалась с новым гениальным хитом. Голосовые данные Мадонны оставляют желать лучшего. Но при этом она замечательный автор песен и гениальный продюсер. "Женщина, которая сделала себя" по праву считается королевой поп-музыки.

    Автор: Элла Володина


  • Мадонна, 1984 год

    11 оттенков Мадонны

    Сделавшая себя

    16 августа королеве поп-культуры исполнилось 60. Третья из шести детей в семье итало-американца Чикконе из штата Мичиган, названная в честь набожной матери, Мадонна Луиза в 20 лет прибыла в Нью-Йорк делать карьеру. В богемных кругах состоялось превращение танцовщицы в музыканта: она играет на гитаре, клавишных и ударных, поет, пишет песни и пытается их продать.

  • Мадонна, 1985

    11 оттенков Мадонны

    Меркантильная девушка

    Дебютный альбом, названный без ложной скромности "Madonna", расходится в 1983 году миллионным тиражом. Критики прогнозируют ей короткий успех, но певица заявляет, что станет одной из величайших звезд века. Уже через год второй альбом "Like a Virgin" возглавил хит-парад США, а к певице приклеилось прозвище Material Girl по названию сингла, который стал ее новой визитной карточкой.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Неудачливая актриса

    Менее успешно развивается ее карьера в кино. Мадонна многократно становилась лауреатом премии "Золотая малина", награды за плохую актерскую работу. В 1990 году снялась в фильме "Дик Трейси" с Уорреном Битти. Безголосая Махоуни, стилизованная под Мэрилин Монро, в ироничном исполнении певицы получилась вполне сносной. Вдохновленная фильмом, Мадонна выпустила альбом "Breathless" с мегахитом "Vogue".

  • Мадонна, 1990 г.

    11 оттенков Мадонны

    Эпатажная модница

    Мадонна знаменита своими провокациями. Неудивительно, что она подружилась с Жан-Полем Готье, известным l´enfant terrible французской высокой моды. Модельер разрабатывал для нее легендарные бюстье и другие сценические костюмы. Впоследствии Мадонна запустила собственные бренды модной одежды и серию косметических средств.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Секс-бомба

    Мадонна быстро стала суперзвездой. Всемирная известность не уменьшила ее склонности к эксгибиционизму. В документальном фильме "В постели с Мадонной", описывающем закулисную жизнь популярной поп-звезды во время ее тура 1990 года, собраны записи эпатажных концертов и интимные детали личной жизни. Альбом эротических фотографий Мадонны "Sex" разошелся по миру миллионными тиражами.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Духовное перерождение

    Мадонна снова и снова изобретает себя. В 1998 году вышел ее седьмой студийный альбом "Ray of Light". Мадонна сбросила с себя вызывающие костюмы Готье, выключила эротические подтексты. Теперь она, украшенная хной, танцует с ветром под вуалью. Мадонна стала матерью и увлеклась эзотерикой. Многие ее поклонники считают "Ray of Light", удостоенный "Грэмми", одним из лучших альбомов певицы.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Скандальные поцелуи

    Королева поп-музыки регулярно одаривает страстными поцелуями своих коллег. На церемонии MTV Video Music Awards - 2003 Мадонна поцеловала Кристину Агилеру и слилась в незабываемом поцелуе с Бритни Спирс (фото). Во время турне 2012 года она вполне "законно" целовала своего тогдашнего бой-френда из подтанцовки. Самым скандальным стал ее поцелуй 2015 года, вызвавший резкое неприятие у рэпера Дрейка.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Возлюбленная и супруга

    Муж № 1: актер Шон Пенн. Ему она посвятила альбом "True Blue". Брак продлился четыре года. Во время отношений с фитнес-тренером Карлосом Леоном родилась дочь Лурдес. В 2000 году Мадонна вышла замуж за режиссера Гая Ричи (фото). Через восемь лет после рождения сына Рокко последовал развод. Мадонна выплатила бывшему супругу 50 миллионов евро.

  • Мадонна

    11 оттенков Мадонны

    Мать и благотворительница

    Благотворительностью Мадонна занимается с середины 1980-х годов. Основанный ею благотворительный фонд помощи Малави, откуда родом четверо ее приемных детей, с 2006 года занимается помощью африканскому государству в сферах образования и здравоохранения. В 2003 году вышла первая из ее детских книжек с картинками.

  • Мадонна, концерт в Москве, 2012 г.

    11 оттенков Мадонны

    Политическая активистка

    Мадонна критиковала действия президента Джорджа Буша-младшего и открыто призывала голосовать за кандидата от демократов Хиллари Клинтон. С Трампом она находится в открытой вражде с начала 90-х годов. Во время своих турне по России Мадонна выступала в поддержку прав секс-меньшинств и с защитой активистов "Гринпис", а также выражала солидарность с российской панк-группой Pussy Riot.

  • Мадонна на балу, организованном Институтом костюма Метрополитен-музея

    11 оттенков Мадонны

    Королева поп-музыки

    Карьера Мадонны с первых дней сопровождалась сплетнями, скандалами, взлетами и падениями. Ее много раз списывали со счетов, но она каждый раз возвращалась с новым гениальным хитом. Голосовые данные Мадонны оставляют желать лучшего. Но при этом она замечательный автор песен и гениальный продюсер. "Женщина, которая сделала себя" по праву считается королевой поп-музыки.

    Автор: Элла Володина


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