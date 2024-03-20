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Магдалена Швабе

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Магдалена Швабе: избранные публикации

Премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время переговоров в Берлине, 12 февраля 2024 года

Вопрос репараций: Польша и Германия переосмысливают прошлое

Новое правительство в Варшаве отказывается от репарационных требований к Берлину, но не от компенсаций.
Политика20 марта 2024 г.
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