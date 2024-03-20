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Магдалена Швабе
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Магдалена Швабе: избранные публикации
Вопрос репараций: Польша и Германия переосмысливают прошлое
Новое правительство в Варшаве отказывается от репарационных требований к Берлину, но не от компенсаций.
Политика
20.03.2024
20 марта 2024 г.
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