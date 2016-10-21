Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Люди с ограниченными возможностями

Контент страницы генерируется автоматически по запросу "люди с ограниченными возможностями".

Контент страницы генерируется автоматически по запросу "люди с ограниченными возможностями".

Symbolbild zur Meinungsfreiheit, bzw. Zensur. Fotolia/lassedesignen

Россия заняла 92-е место в мировом рейтинге верховенства права 21.10.2016

Россия заняла 92-е место из 113 возможных в рейтинге верховенства права, публикуемом организацией World Justice Project. Наиболее плохие показатели у РФ - в ограничении полномочий власти и соблюдении прав человека.
A general view of the Italian Senate in Rome October 2, 2013. Some 116 of the 315 senators elected in 2013 have swapped political colours, while in the lower chamber 106 out of 630 lawmakers have switched parties. Some 116 of the 315 senators elected in 2013 have swapped political colours, while in the lower chamber 106 out of 630 lawmakers have switched parties, shifting the balance of power in favour of Prime Minister Matteo Renzi. Some parliamentarians have altered allegiances multiple times in search of the right home, meaning there have been some 308 registered mutations since 2013, against 261 during the whole five years of the previous parliament. The game of political musical chairs highlights the confused state of Italian politics, and reveals deeper undercurrents at play, with protest parties popping up, political newbies struggling to find their way and the old order stumbling. To match story ITALY-POLITICS/PARTY Picture taken October 2, 2013. REUTERS/Tony Gentile

Сенат Италии проголосовал за ограничение своих полномочий 13.10.2015

Число сенаторов будет сокращено с 315 до 100 человек. Резко ограничиваются возможности Сената блокировать принятие законов, а выбирать премьер-министра будут только члены палаты депутатов.
Braille keyboard at computer terminal, photo 1998/7/8

Почему большинство белорусских инвалидов сидит дома? 29.11.2007

Сегодня в Беларуси проживает 512 тысяч людей с ограниченными возможностями. Ежегодно к «армии» инвалидов присоединяется свыше 52 тысяч человек. Чего им не хватает? Чиновники и сами инвалиды оценивают это по-разному.
Logo ODIHR - Office for Democratic Institutions and Human Rights, OSZE

«Возможности ОБСЕ провести качественный мониторинг на выборах в России ограничены» 02.11.2007

Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Урдур Гуннарсдоттир о том, с чем связано решение о сокращении числа наблюдателей на парламентские выборы в России. Интервью DW-RADIO.

Алесь Беляцкий: В Беларуси резко ограничены возможности работы правозащитных организаций 27.07.2007

В Санкт-Петербурге 27 июля состоялась презентация годового отчёта программы Международной федерации прав человека и Всемирной организации против пыток. Отчёт был посвящён положению прав правозащитников в странах СНГ.