Люди с ограниченными возможностями

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Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Урдур Гуннарсдоттир о том, с чем связано решение о сокращении числа наблюдателей на парламентские выборы в России. Интервью DW-RADIO.
В Санкт-Петербурге 27 июля состоялась презентация годового отчёта программы Международной федерации прав человека и Всемирной организации против пыток. Отчёт был посвящён положению прав правозащитников в странах СНГ.