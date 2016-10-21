Люди с ограниченными возможностями

Почему большинство белорусских инвалидов сидит дома?

Сегодня в Беларуси проживает 512 тысяч людей с ограниченными возможностями. Ежегодно к «армии» инвалидов присоединяется свыше 52 тысяч человек. Чего им не хватает? Чиновники и сами инвалиды оценивают это по-разному.