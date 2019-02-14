Любовь на расстоянии: три реально счастливые истории

Ко Дню святого Валентина русская редакция DW нашла девушек, у которых есть удачный опыт "удаленных отношений". Эти истории доказывают, что настоящая любовь может выдержать любые испытания.

Евгения Шикина:

"С Никласом меня познакомила хорошая подруга, которая уехала в Берлин получать степень по политологии. В университете они оба учились на одном курсе, общались. И как-то раз она пригласила меня и его в бар, а я в тот момент приезжала в Берлин навестить друзей. После встречи я уехала домой в Москву: у него была девушка, а мне было не до любви. Потом он расстался с ней, сказав нашей общей подруге, что больше никогда не будет иметь отношения на расстоянии. Но ровно через год после нашего знакомства я снова оказалась в Берлине, и мы встретились.

Вышло так, что он сделал для меня исключение: у нас начались отношения на расстоянии, так как он учился в Берлине, а у меня была работа в Москве. Через несколько месяцев он приехал ко мне в Москву. На расстоянии мы встречались почти год, но довольно рано поняли, что это не может продолжаться долго, хотя первое время вариантов не было.

У нас получалось видеться раз в полтора месяца. Старались вместе путешествовать, встречались в разных городах и странах. Мы ценили каждую минуту, забывали про сон и нормальное течение дня, ведь времени всегда было слишком мало. Помимо этого, постоянно поддерживали связь с помощью мессенджеров, созванивались раз в неделю. Не уверена, что я бы все это выдержала, если бы не была постоянно занята. Для меня отношения на расстоянии - скорее исключение, некий переходный этап, причем не слишком долгий, который в конце все равно должен привести к совместной жизни. В нашем случае именно это и произошло: теперь мы вместе живем в Берлине. Банально, но жизнь коротка, и лучше сделать решающий шаг друг к другу как можно раньше. Это всегда риск и в каком-то смысле самопожертвование для одного из партнеров, но оно того стоит".

Марина Солнцева:

"Мы с моим молодым человеком (я - из России, он - латыш) познакомились пять лет назад в Германии - на летних курсах немецкого языка в Байройте. Я тогда училась в Москве, а он - в Риге, и мы оба приехали в Байройт на месяц. Потом он пригласил меня к себе в гости. Потом выяснилось, что мы оба собираемся учиться в Германии, но в разных городах: я - в Майнце, он - в Ростоке. Хоть это и одна страна, но от Майнца до Ростока не так уж и близко: семь часов на машине.

После этого у нас был долгий и сложный период "Рига - Москва": нам обоим нужны были визы, поездки обходились дорого. Мы встречаемся уже пять лет, очень многое поменялось в нашей жизни. Менялись университеты, места работы и проживания. Был период, когда он жил в Берлине, а я в Москве. И наоборот: я жила в Берлине, а он оставался в Риге. Но мы всегда виделись хотя бы раз в месяц. Самое сложное в таких отношениях - научиться правильно планировать, рассчитать совместные выходные так, чтобы они не совпали с командировками, приездом родственников, праздниками, важными делами и еще какой-нибудь ерундой. Мы даже онлайн-календарь специальный завели, чтобы планировать совместные выходные на полгода вперед. Был момент, когда я испугалась, что место в паспорте закончится, так много в нем было штампов о пересечении границ.

Сейчас мы видимся каждые две-три недели. Как мы проводим время? Просто валяемся дома на кровати и никуда не выходим. Это - самый кайф! Насколько мне тяжело без любимого человека рядом? Может, это прозвучит эгоистично, но мне хорошо в таких отношениях. Нравится, что есть время, когда я сосредоточена только на работе, а есть время, когда я просто отдыхаю с любимым человеком. Был период, когда я постоянно накручивала себя, сомневалась. А еще это любимый вопрос подружек: "И когда вы уже будете жить вместе?" А потом я просто поняла, что все эти пять лет была счастлива. Мне хорошо, удобно и комфортно в таких отношениях. Нужно просто доверять друг другу. Вот и все! Как бы тривиально это не звучало".

Виктория Тиелеманн:

"Я работала в Новосибирске, в гастрольном агентстве. В 2009 году мы организовывали выступление группы Over The Rainbow. Вместе с группой в качестве менеджера приехал юноша по имени Финн. Три дня группа была в Новосибирске, мы показывали команде город, рассказывали им о русской культуре. И за эти три дня мы с Финном поняли, что между нами есть какая-то особенная эмоциональная связь. Мы обменялись адресами. Они уехали, а я ему написала. Началась наша переписка.

Следующая встреча произошла только через восемь месяцев, а до этого мы общались по скайпу. Разница во времени - шесть часов: он ложился спать, а я уже просыпалась. Общались мы довольно странно, чаще даже жестами и взглядами. Мой первый иностранный язык - немецкий, но я знала только самые базовые вещи. Когда я с ним познакомилась, я даже не поняла, что он немец, потому что он со всеми разговаривал по-английски. Но по-английски я тоже говорила плохо. Все эмоции и чувства родились просто из ниоткуда, нам даже не нужно было что-то говорить. Эта была та самая искра, химия. Переписывались мы с ним на английском, но я перегоняла свои ответы через переводчик. Иногда приходилось уточнять и переспрашивать. С переводом мне даже помогала моя двоюродная сестра, которая хорошо знала английский.

Потом он позвал меня к себе. Эта встреча была важной, потому что нам нужно было понять, хотим ли мы быть вместе. Чувства между нами зародились на расстоянии. Первое признание в любви было где-то через четыре месяца после начала общения в интернете. Я приехала к нему. И это было очень эмоционально - наконец-то друг друга увидеть! Потом настало время уезжать... Через четыре месяца он приехал ко мне в Россию. Все было прекрасно, но он опять уехал. И мы опять не знали, встретимся или нет. Так мы жили три года. Потом, когда я в очередной раз приехала в Германию, мы решили, что пора жить вместе. Единственный вариант - женитьба. Про другие способы мы не знали. И мы не были особо готовы к браку. В Германии вообще женятся поздно, когда людям уже за тридцать. А мне тогда было 29 лет. Но мы поняли, что не можем жить друг без друга. Мы женаты уже несколько лет, у нас есть ребенок.

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