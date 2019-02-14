 Любовь на расстоянии: три реально счастливые истории | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Любовь на расстоянии: три реально счастливые истории

Отношения на расстоянии - это сложно. Для кого-то - вообще не вариант. Но есть и те, кто считает, что километры наоборот сближают.

Symbolbild Video Chat (Fotolia/apops)

Ко Дню святого Валентина русская редакция DW нашла девушек, у которых есть удачный опыт "удаленных отношений". Эти истории доказывают, что настоящая любовь может выдержать любые испытания. 

Евгения Шикина:
"С Никласом меня познакомила хорошая подруга, которая уехала в Берлин получать степень по политологии. В университете они оба учились на одном курсе, общались. И как-то раз она пригласила меня и его в бар, а я в тот момент приезжала в Берлин навестить друзей. После встречи я уехала домой в Москву: у него была девушка, а мне было не до любви. Потом он расстался с ней, сказав нашей общей подруге, что больше никогда не будет иметь отношения на расстоянии. Но ровно через год после нашего знакомства я снова оказалась в Берлине, и мы встретились.

Fernbeziehungen Liebesgeschichte Evgeniya Schikina und Niklas Nagel (Privat)

Вышло так, что он сделал для меня исключение: у нас начались отношения на расстоянии, так как он учился в Берлине, а у меня была работа в Москве. Через несколько месяцев он приехал ко мне в Москву. На расстоянии мы встречались почти год, но довольно рано поняли, что это не может продолжаться долго, хотя первое время вариантов не было.

У нас получалось видеться раз в полтора месяца. Старались вместе путешествовать, встречались в разных городах и странах. Мы ценили каждую минуту, забывали про сон и нормальное течение дня, ведь времени всегда было слишком мало. Помимо этого, постоянно поддерживали связь с помощью мессенджеров, созванивались раз в неделю. Не уверена, что я бы все это выдержала, если бы не была постоянно занята. Для меня отношения на расстоянии - скорее исключение, некий переходный этап, причем не слишком долгий, который в конце все равно должен привести к совместной жизни. В нашем случае именно это и произошло: теперь мы вместе живем в Берлине. Банально, но жизнь коротка, и лучше сделать решающий шаг друг к другу как можно раньше. Это всегда риск и в каком-то смысле самопожертвование для одного из партнеров, но оно того стоит".

Марина Солнцева:
"Мы с моим молодым человеком (я - из России, он - латыш) познакомились пять лет назад в Германии - на летних курсах немецкого языка в Байройте. Я тогда училась в Москве, а он - в Риге, и мы оба приехали в Байройт на месяц. Потом он пригласил меня к себе в гости. Потом выяснилось, что мы оба собираемся учиться в Германии, но в разных городах: я - в Майнце, он - в Ростоке. Хоть это и одна страна, но от Майнца до Ростока не так уж и близко: семь часов на машине.

Fernbeziehungen Liebesgeschichte Marina Solntseva mit Freund (Privat)

После этого у нас был долгий и сложный период "Рига - Москва": нам обоим нужны были визы, поездки обходились дорого. Мы встречаемся уже пять лет, очень многое поменялось в нашей жизни. Менялись университеты, места работы и проживания. Был период, когда он жил в Берлине, а я в Москве. И наоборот: я жила в Берлине, а он оставался в Риге. Но мы всегда виделись хотя бы раз в месяц. Самое сложное в таких отношениях - научиться правильно планировать, рассчитать совместные выходные так, чтобы они не совпали с командировками, приездом родственников, праздниками, важными делами и еще какой-нибудь ерундой. Мы даже онлайн-календарь специальный завели, чтобы планировать совместные выходные на полгода вперед. Был момент, когда я испугалась, что место в паспорте закончится, так много в нем было штампов о пересечении границ.

Контекст

Объявление "Радиолог ищет женщину с внутренней красотой" - один из примеров того, как жители Германии ищут любовь. В ход идут юмор, самоирония или железные аргументы. (14.02.2019)

Оденьтесь 14 февраля, используя детали из гардероба любимого или любимой, снимите друг друга на видео, разместите ролики в сети и дайте друзьям решить, кто оделся лучше! Еще варианты? (14.02.2019)

В каком замке и на каком острове можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем в остальные дни года? (14.02.2019)

В наши дни многие одинокие люди обращаются к услугам сайтов знакомств. Но не всем это по душе. В этой статье - альтернативные варианты для тех, кто еще не нашел спутника жизни. (07.10.2018)

Немецкие статистики выяснили, что некоторые клише, касающиеся выбора спутника жизни, в Германии почти вымерли. Уровень образования играет все большую роль. (05.11.2018)

"Каждые 11 минут в Германии влюбляется одинокий человек", - так гласит реклама одного из сайтов по поиску партнеров. Но насколько в самом деле успешны поиски партнера в интернете? (18.02.2018)

Сейчас мы видимся каждые две-три недели. Как мы проводим время? Просто валяемся дома на кровати и никуда не выходим. Это - самый кайф! Насколько мне тяжело без любимого человека рядом? Может, это прозвучит эгоистично, но мне хорошо в таких отношениях. Нравится, что есть время, когда я сосредоточена только на работе, а есть время, когда я просто отдыхаю с любимым человеком. Был период, когда я постоянно накручивала себя, сомневалась. А еще это любимый вопрос подружек: "И когда вы уже будете жить вместе?" А потом я просто поняла, что все эти пять лет была счастлива. Мне хорошо, удобно и комфортно в таких отношениях. Нужно просто доверять друг другу. Вот и все! Как бы тривиально это не звучало".

Виктория Тиелеманн:
"Я работала в Новосибирске, в гастрольном агентстве. В 2009 году мы организовывали выступление группы Over The Rainbow. Вместе с группой в качестве менеджера приехал юноша по имени Финн. Три дня группа была в Новосибирске, мы показывали команде город, рассказывали им о русской культуре. И за эти три дня мы с Финном поняли, что между нами есть какая-то особенная эмоциональная связь. Мы обменялись адресами. Они уехали, а я ему написала. Началась наша переписка.

Следующая встреча произошла только через восемь месяцев, а до этого мы общались по скайпу. Разница во времени - шесть часов: он ложился спать, а я уже просыпалась. Общались мы довольно странно, чаще даже жестами и взглядами. Мой первый иностранный язык - немецкий, но я знала только самые базовые вещи. Когда я с ним познакомилась, я даже не поняла, что он немец, потому что он со всеми разговаривал по-английски. Но по-английски я тоже говорила плохо. Все эмоции и чувства родились просто из ниоткуда, нам даже не нужно было что-то говорить. Эта была та самая искра, химия. Переписывались мы с ним на английском, но я перегоняла свои ответы через переводчик. Иногда приходилось уточнять и переспрашивать. С переводом мне даже помогала моя двоюродная сестра, которая хорошо знала английский.

Fernbeziehungen Liebesgeschichte Vikrotia Tielemann und Finn Tielemann (Privat)

Потом он позвал меня к себе. Эта встреча была важной, потому что нам нужно было понять, хотим ли мы быть вместе. Чувства между нами зародились на расстоянии. Первое признание в любви было где-то через четыре месяца после начала общения в интернете. Я приехала к нему. И это было очень эмоционально - наконец-то друг друга увидеть! Потом настало время уезжать... Через четыре месяца он приехал ко мне в Россию. Все было прекрасно, но он опять уехал. И мы опять не знали, встретимся или нет. Так мы жили три года. Потом, когда я в очередной раз приехала в Германию, мы решили, что пора жить вместе. Единственный вариант - женитьба. Про другие способы мы не знали. И мы не были особо готовы к браку. В Германии вообще женятся поздно, когда людям уже за тридцать. А мне тогда было 29 лет. Но мы поняли, что не можем жить друг без друга. Мы женаты уже несколько лет, у нас есть ребенок.

Смотрите также:

  • Долгожданная свадьба

    70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара

    Долгожданная свадьба

    Филип, правнук датского короля Кристиана IX, праправнук английской королевы Виктории и российского императора Николая I, сразу покорил сердце Елизаветы. А познакомились они в 1939 году во время королевского визита в колледж, где Филип учился. Георга VI сопровождали дочери. После этой встречи между 18-летним Филипом и 13-летней Елизаветой завязалась переписка. А после войны они поженились.

  • Неравный союз

    70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара

    Неравный союз

    В этого высокого белокурого моряка, кадета Королевского военно-морского колледжа, невозможно было не влюбиться. Юную принцессу даже не поколебало то, что он был бессребреником. Ни о ком, кроме него, она даже слышать не хотела. И поначалу противившиеся их союзу родители все-таки дали согласие на этот брак.

  • Образцовая семья

    70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара

    Образцовая семья

    У Филипа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (р. 1948), принцесса Анна (р. 1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (р. 1960), и принц Эдуард, граф Уэссекский (р. 1964). Согласно утверждениям биографов, Филип был строгим, требовательным и скупым на эмоции отцом.

  • Супруг, отец, спутник

    70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара

    Супруг, отец, спутник

    С 1952 года, когда Елизавета взошла на престол, Филип выступает лишь в роли спутника супруги, сопровождая ее на всех мероприятиях и в зарубежных поездках. Кроме этого, принц всегда активно занимался благотворительностью, покровительствуя нескольким сотням благотворительных организаций. В разные годы он возглавлял Всемирный фонд защиты природы и Международную федерацию конного спорта.

  • Падение рейтинга

    70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара

    Падение рейтинга

    В 1997 году, после трагической гибели принцессы Дианы, бывшей супруги принца Чарльза, рейтинг британской королевской семьи упал до критической отметки. Люди порицали королеву за молчание. Страсти поутихли лишь после того, как Елизавета прибыла на траурную церемонию.

  • Вечный наследник

    70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара

    Вечный наследник

    Принца Чарльза, старшего сына Елизаветы и Филипа, недаром называют "вечным наследником ее Величества": даже в возрасте за 90 его мать живет активной жизнью и не собирается уступать престол.

  • Всегда на вторых ролях

    70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара

    Всегда на вторых ролях

    Протокол есть протокол: королева всегда должна быть первой. И даже при кормлении слонов в зоопарке исключений делать нельзя. Но из-за того, что ему всегда приходится быть на вторых ролях, принц Филип не комплексует. Свою планиду в тени супруги он воспринимает с утонченным юмором. Его шутки по этому поводу пользуются необычайной популярностью: британцы Филипа обожают и цитируют его на каждом шагу.

  • С отличным чувством юмора

    70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара

    С отличным чувством юмора

    Принц Филип со смехом разглядывает карикатуру Елизаветы II из британской мыльной оперы "Eastenders", экспонируемую на выставке, в организации которой он сам принимал участие. У королевы, кстати, с юмором тоже все в порядке. Она обожает скетчи и карикатуры на себя и вместе с мужем от души хохочет, если они получаются удачными.

    Автор: Сюзанне Кордс, Наталия Королева


Контекст

70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара

Избранник наследницы британского престола - бессребреник с немецкими корнями? После Второй мировой не все были в восторге от заключения такого союза. Но любовь одержала победу! (20.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Щедрость немецких влюбленных: не букет, а сразу дерево (01.05.2018)  

Найти любовь в интернете: романтика или бизнес? (31.10.2017)  

Любовь и беженцы: необычный способ интеграции мигрантов  

Также по теме

Symbolbild Herz Valentinstag Liebe Ballons Luftballons

7 небанальных способов отметить День святого Валентина 14.02.2019

Оденьтесь 14 февраля, используя детали из гардероба любимого или любимой, снимите друг друга на видео, разместите ролики в сети и дайте друзьям решить, кто оделся лучше! Еще варианты?

Onlinedating

Любовь и немцы: необычные объявления о знакомствах 14.02.2019

Объявление "Радиолог ищет женщину с внутренней красотой" - один из примеров того, как жители Германии ищут любовь. В ход идут юмор, самоирония или железные аргументы.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера