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Что посмотреть в Рудных горах - популярном туристическом регионе в немецкой федеральной земле Саксония?
В связи с несчастным случаем на лыжном курорте, в котором пострадал премьер-министр Тюрингии Дитер Альтхаус и погибла мать четверых детей, в Австрии начато расследование по статье "убийство по неосторожности".
Этот лыжный курорт знаменит не только сказочной красотой природы, опасными трассами, но и музыкальными традициями, а также "воздушной живописью".
Популярнейший немецкий горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен находится у подножия самой высокой горы Германии Цугшпитце (высота 2 962 метра). Уже многие годы он считается одним из лучших альпийских курортов.
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