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Лыжный курорт

Der Sternenhimmel über dem schneebedeckten Erzgebirge bei Oberwiesenthal (Sachsen), fotografiert am 06.01.2017. (zu dpa «Kälteste Nacht des Jahres - Minus 26 Grad in zwei bayerischen Orten» vom 07.01.2017) Foto: Andre März/dpa | Verwendung weltweit

От снежных склонов до рыцарских замков: 10 причин посетить Рудные горы 03.01.2020

Что посмотреть в Рудных горах - популярном туристическом регионе в немецкой федеральной земле Саксония?
Das Archivfoto vom 13.02.2006 zeigt Thüringens Ministerpräsidenten Dieter Althaus (CDU) bei einem Besuch der Ski-Arena Silbersattel in Steinach. Der 50-Jährige hat sich am Neujahrstag beim Zusammenstoß mit einer Skiläuferin auf der Piste in der Obersteiermark eine schwere Schädel- Hirn-Verletzung zugezogen, die jedoch nicht lebensbedrohlich sein soll. Die Frau starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Gesundheitszustand von Althaus sei nach seinem schweren Skiunfall weiter stabil. Er habe eine ruhige Nacht verbracht, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Freitag (02.01.2009) in Erfurt. Althaus liege weiter im künstlichen Tiefschlaf. Althaus soll schon in Kürze wieder aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt werden. Dies gaben die behandelnden Ärzte des Politikers in der Unfallklinik in Schwarzach bekannt. Foto: Stefan Thomas dpa/lth +++(c) dpa - Report+++

В Австрии расследуют инцидент на лыжном курорте с участием немецкого политика 03.01.2009

В связи с несчастным случаем на лыжном курорте, в котором пострадал премьер-министр Тюрингии Дитер Альтхаус и погибла мать четверых детей, в Австрии начато расследование по статье "убийство по неосторожности".
Mittenwald im Karwendel-Gebirge Foto: Klaus Merzer Quelle: www.mittenwald-info.de Benutzung bei Verlinkung ok.

Миттенвальд: "Струнный город" у подножия Альп 21.01.2006

Этот лыжный курорт знаменит не только сказочной красотой природы, опасными трассами, но и музыкальными традициями, а также "воздушной живописью".
German ski jumper Sven Hannawald soars in front of the Zugspitze mountain ridge during the second compitation of the Four Hills ski jumping tournament in Garmisch-Partenkirchen, southern Germany, on Tuesday, Jan. 1, 2002. (AP Photo/Christof Stache)

Жемчужина баварских Альп 10.02.2005

Популярнейший немецкий горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен находится у подножия самой высокой горы Германии Цугшпитце (высота 2 962 метра). Уже многие годы он считается одним из лучших альпийских курортов.