Лыжный курорт

В Австрии расследуют инцидент на лыжном курорте с участием немецкого политика

В связи с несчастным случаем на лыжном курорте, в котором пострадал премьер-министр Тюрингии Дитер Альтхаус и погибла мать четверых детей, в Австрии начато расследование по статье "убийство по неосторожности".