 Лучшие университеты Германии (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 22.07.2019

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Учеба и карьера

Лучшие университеты Германии (фотогалерея)

В Германии по итогам конкурса названы элитные университеты. Кто удостоился престижного звания? И за какие именно заслуги?

  • В немецком университете

    Элитные вузы Германии

    Лучшие из лучших

    Начиная с 2006 года раз в семь лет в Германии проводят конкурс среди университетов. В рамках "Стратегии "Превосходство" (ExStra) жюри из ученых и политиков выбирает самые инновационные исследовательские проекты и вузы, максимально способствующие развитию науки. Победители получают господдержку - от 10 до 28 миллионов евро в год - и престижное звание. Какие же вузы на сей раз причислили к элите?

  • Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене (RWTH Aachen)

    Элитные вузы Германии

    Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене

    Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене не впервые причисляют к элитным вузам. Это - кузница немецких инженеров. Но помимо подготовки востребованных кадров здесь занимаются передовыми исследованиями. Разработка эффективного биотоплива, дигитализация производства, создание новой компьютерной архитектуры на принципах квантовой механики - проекты, отмеченные в рамках ExStra.

  • Технологический институт Карлсруэ

    Элитные вузы Германии

    Технологический институт Карлсруэ

    Больше всего элитных вузов, по итогам нынешнего конкурса, - в Баден-Вюртемберге. Один из них - Технологический институт Карлсруэ. Этот вуз традиционно силен в таких дисциплинах, как машиностроение, электротехника и информатика. Аккумулятор без лития и наноматериалы для 3D-принтинга, - над этим работают в научной-исследовательских комплексах при KIT, что помогло получить престижный титул.

  • Университет Констанца (Universität Konstanz)

    Элитные вузы Германии

    Университет Констанца

    В этом вузе на юге Германии учится чуть более 10 тысяч студентов. Университет Констанца - вуз реформаторский, здесь приветствуют новаторство в преподавании и творческий подход к научной работе. В списке "элитных" вуз уже в третий раз. Победу в конкурсе принесли и два научных кластера, где изучают проблему политического неравенства и особенности коллективного разума.

  • Тюбингенский университет (Eberhard-Karls-Universität Tübingen)

    Элитные вузы Германии

    Тюбингенский университет

    Тюбингенский университет - один из старейших в Европе. Его визитная карточка - микробиология, биохимия, нанотехнологии, археология, педагогика. Звание элитного получил повторно: среди прочего, благодаря трем кластерам: в их фокусе - индивидуальный подход к лечению опухолей, борьба с инфекциями с помощью полезных бактерий, машинное обучение в исследованиях.

  • Гейдельбергский университет

    Элитные вузы Германии

    Гейдельбергский университет

    Гейдельбергский университет - крупнейший в Баден-Вюртемберге. На протяжении веков он взращивает ученую элиту: врачей, теологов, юристов и учителей. Научный профиль формируют исследования в области молекулярной и клеточной биологии, материаловедения, физики элементарных частиц. При вузе работают три колледжа для аспирантов: в области физики, бионаук и математического моделирования.

  • Технический университет Дрездена (Technische Universität Dresden)

    Элитные вузы Германии

    Дрезденский технический университет

    Технический университет Дрездена - один из ведущих вузов Европы в области микроэлектроники и нанотехнологий. Не менее значимы и проводимые здесь исследования в области медицины, микробиологии, биохимии. Здесь, например, работает Центр по изучению регенеративной терапии. Помимо Берлина Дрезден - единственный город на востоке Германии, в котором есть элитный вуз.

  • Берлинский университет имени Гумбольдта

    Элитные вузы Германии

    Берлинский университет имени Гумбольдта

    Столичные вузы подавали совместную заявку на участие в конкурсе на титул элитных - и совместно победили. Вместе с клиникой Charité Университет имени Гумбольдта, Свободный университет и Технический университет создали Берлинский университетский альянс. Общая инфраструктура сокращает бюрократию и дает ученым больше возможностей для совместной работы.

  • Берлинский свободный университет

    Элитные вузы Германии

    Берлинский свободный университет

    Ученые университетского альянса Берлина сообща ищут методы лечения неврологических заболеваний, разрабатывают дизайн для объектов из новых материалов, исследуют интеллект и взаимосвязь реакций химических и биологических катализаторов. При альянсе также работает Центр математических исследований Math+.

  • Гамбургский университет

    Элитные вузы Германии

    Гамбургский университет

    Это один из самых больших и самых молодых вузов Германии. В этом году он отметил свое столетие. Студентам здесь предлагают 70 бакалаврских и 100 магистерских учебных программ. В научной сфере особые надежды на Гамбургский университет возлагают в исследовании культуры манускриптов, разработке методов визуализации биомолекул, изучении динамики изменения климата и происхождения Вселенной.

  • Боннский университет

    Элитные вузы Германии

    Боннский университет

    Этот вуз впервые попал в список элитных. Здесь работает лучший математик мира Петер Шольце. Помимо математики ведущие направления - экономика, медицина, естествознание и агрономия. Лидер по количеству кластеров, победивших в конкурсе ExStra: здесь их шесть. Ученые университета работают, к примеру, над применением роботов в борьбе с сорняками и изучают работу иммунной системы.

  • Университет имени Людвига-Максимилиана в Мюнхене

    Элитные вузы Германии

    Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана

    В столице Баварии два элитных вуза. Один из них - Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана. Здесь 18 факультетах и 150 специальностей - от египтологии до стоматологии. В сфере науки здесь уделяют особое внимание новым квантовым технологиям, нейрологическим заболеваниям, теории происхождения Вселенной и жизни на Земле, а также эффективному преобразованию "зеленой" энергии.

  • Мюнхенский технический университет (Technische Universität München)

    Элитные вузы Германии

    Мюнхенский технический университет

    Этот вуз считается самым инновационным в Германии. От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска, - в его стенах создано немало разработок. Мюнхенский технический университет тесно сотрудничает с промышленносью и бизнесом и сам создает стартапы. Звание элитного сохраняет за собой уже более 10 лет, как и Университет имени Людвига-Максимилиана, с которым у него - четыре совместных кластера.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • В немецком университете

    Элитные вузы Германии

    Лучшие из лучших

    Начиная с 2006 года раз в семь лет в Германии проводят конкурс среди университетов. В рамках "Стратегии "Превосходство" (ExStra) жюри из ученых и политиков выбирает самые инновационные исследовательские проекты и вузы, максимально способствующие развитию науки. Победители получают господдержку - от 10 до 28 миллионов евро в год - и престижное звание. Какие же вузы на сей раз причислили к элите?

  • Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене (RWTH Aachen)

    Элитные вузы Германии

    Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене

    Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене не впервые причисляют к элитным вузам. Это - кузница немецких инженеров. Но помимо подготовки востребованных кадров здесь занимаются передовыми исследованиями. Разработка эффективного биотоплива, дигитализация производства, создание новой компьютерной архитектуры на принципах квантовой механики - проекты, отмеченные в рамках ExStra.

  • Технологический институт Карлсруэ

    Элитные вузы Германии

    Технологический институт Карлсруэ

    Больше всего элитных вузов, по итогам нынешнего конкурса, - в Баден-Вюртемберге. Один из них - Технологический институт Карлсруэ. Этот вуз традиционно силен в таких дисциплинах, как машиностроение, электротехника и информатика. Аккумулятор без лития и наноматериалы для 3D-принтинга, - над этим работают в научной-исследовательских комплексах при KIT, что помогло получить престижный титул.

  • Университет Констанца (Universität Konstanz)

    Элитные вузы Германии

    Университет Констанца

    В этом вузе на юге Германии учится чуть более 10 тысяч студентов. Университет Констанца - вуз реформаторский, здесь приветствуют новаторство в преподавании и творческий подход к научной работе. В списке "элитных" вуз уже в третий раз. Победу в конкурсе принесли и два научных кластера, где изучают проблему политического неравенства и особенности коллективного разума.

  • Тюбингенский университет (Eberhard-Karls-Universität Tübingen)

    Элитные вузы Германии

    Тюбингенский университет

    Тюбингенский университет - один из старейших в Европе. Его визитная карточка - микробиология, биохимия, нанотехнологии, археология, педагогика. Звание элитного получил повторно: среди прочего, благодаря трем кластерам: в их фокусе - индивидуальный подход к лечению опухолей, борьба с инфекциями с помощью полезных бактерий, машинное обучение в исследованиях.

  • Гейдельбергский университет

    Элитные вузы Германии

    Гейдельбергский университет

    Гейдельбергский университет - крупнейший в Баден-Вюртемберге. На протяжении веков он взращивает ученую элиту: врачей, теологов, юристов и учителей. Научный профиль формируют исследования в области молекулярной и клеточной биологии, материаловедения, физики элементарных частиц. При вузе работают три колледжа для аспирантов: в области физики, бионаук и математического моделирования.

  • Технический университет Дрездена (Technische Universität Dresden)

    Элитные вузы Германии

    Дрезденский технический университет

    Технический университет Дрездена - один из ведущих вузов Европы в области микроэлектроники и нанотехнологий. Не менее значимы и проводимые здесь исследования в области медицины, микробиологии, биохимии. Здесь, например, работает Центр по изучению регенеративной терапии. Помимо Берлина Дрезден - единственный город на востоке Германии, в котором есть элитный вуз.

  • Берлинский университет имени Гумбольдта

    Элитные вузы Германии

    Берлинский университет имени Гумбольдта

    Столичные вузы подавали совместную заявку на участие в конкурсе на титул элитных - и совместно победили. Вместе с клиникой Charité Университет имени Гумбольдта, Свободный университет и Технический университет создали Берлинский университетский альянс. Общая инфраструктура сокращает бюрократию и дает ученым больше возможностей для совместной работы.

  • Берлинский свободный университет

    Элитные вузы Германии

    Берлинский свободный университет

    Ученые университетского альянса Берлина сообща ищут методы лечения неврологических заболеваний, разрабатывают дизайн для объектов из новых материалов, исследуют интеллект и взаимосвязь реакций химических и биологических катализаторов. При альянсе также работает Центр математических исследований Math+.

  • Гамбургский университет

    Элитные вузы Германии

    Гамбургский университет

    Это один из самых больших и самых молодых вузов Германии. В этом году он отметил свое столетие. Студентам здесь предлагают 70 бакалаврских и 100 магистерских учебных программ. В научной сфере особые надежды на Гамбургский университет возлагают в исследовании культуры манускриптов, разработке методов визуализации биомолекул, изучении динамики изменения климата и происхождения Вселенной.

  • Боннский университет

    Элитные вузы Германии

    Боннский университет

    Этот вуз впервые попал в список элитных. Здесь работает лучший математик мира Петер Шольце. Помимо математики ведущие направления - экономика, медицина, естествознание и агрономия. Лидер по количеству кластеров, победивших в конкурсе ExStra: здесь их шесть. Ученые университета работают, к примеру, над применением роботов в борьбе с сорняками и изучают работу иммунной системы.

  • Университет имени Людвига-Максимилиана в Мюнхене

    Элитные вузы Германии

    Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана

    В столице Баварии два элитных вуза. Один из них - Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана. Здесь 18 факультетах и 150 специальностей - от египтологии до стоматологии. В сфере науки здесь уделяют особое внимание новым квантовым технологиям, нейрологическим заболеваниям, теории происхождения Вселенной и жизни на Земле, а также эффективному преобразованию "зеленой" энергии.

  • Мюнхенский технический университет (Technische Universität München)

    Элитные вузы Германии

    Мюнхенский технический университет

    Этот вуз считается самым инновационным в Германии. От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска, - в его стенах создано немало разработок. Мюнхенский технический университет тесно сотрудничает с промышленносью и бизнесом и сам создает стартапы. Звание элитного сохраняет за собой уже более 10 лет, как и Университет имени Людвига-Максимилиана, с которым у него - четыре совместных кластера.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотрите также: 
Боннскому университету - 200 лет

 

  • Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет носит имя Фридриха Вильгельма III. После поражения Наполеона Рейнская область отошла к Пруссии, а прусский король решил подарить ее жителям высшую школу. Местом основания был выбран Бонн, где находились два бывших барочных дворца кельнских курфюрстов. В 1818 году вузу выдали учредительную грамоту. В этом году вуз отмечает свое 200-летие.

  • Боннский университет, главный корпус

    Боннскому университету - 200 лет

    Главный корпус вуза расположен в бывшей резиденции курфюрста. Над южным входом с XVIII века возвышается "Царица мира". Сегодня Мадонна покровительствует университету. При этом вуз с самого начала позиционировал себя как независимый от религии и служащий лишь духу Просвещения. Для религиозного нейтралитета здесь по сей день работают два факультета теологии - католический и протестантский.

  • Актовый зал Боннского университета

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет - один из самых крупных вузов Германии. Семь факультетов, 200 специальностей, 38 тысяч студентов. Каждый восьмой - иностранец. Из них 190 с российским и 102 с украинским гражданством. В Северном Рейне-Вестфалии это самый популярный вуз среди ученых из-за рубежа. Первокурсников торжественно приветствуют в главном актовом зале (на фото). Здесь же выпускникам вручают дипломы.

  • Боннский университет на исторической открытке

    Боннскому университету - 200 лет

    В списке студентов и преподавателей вуза немало выдающихся людей: Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Конрад Аденауэр, Йозеф Ратцингер (папа римский Бенедикт XVI). Некоторое время вуз даже называли "университетом принцев", потому что его студентами были отпрыски королевских династий. Один из них - принц Альберт Саксен-Кобург-Готский, супруг британской королевы Виктории.

  • Карл Маркс угодил в студенческий карцер в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Карл Маркс - это еще один студент, память о котором хранит университетский архив. Основоположник коммунизма в студенческие годы брал от жизни все: много пил, гулял и веселился. За нарушение тишины в пьяном виде он угодил в студенческий карцер. О этом историческом факте напоминает запись в журнале регистрации.

  • Главный корпус Боннского университета

    Боннскому университету - 200 лет

    Карцер просуществовал до 1879 года. А находился он на верхнем этаже здания дворца курфюрста - над Кобленцскими воротами (на фото). Этажом ниже была комната прислуги, которая выполняла роль завхоза, а также следила за порядком в университете. На нижнем этаже располагался зал для фехтования. За дуэли студентов лишали свободы, но попадание в карцер они считали своим "боевым крещением".

  • Академический музей искусств при Боннском университете

    Боннскому университету - 200 лет

    Сегодня на месте карцера - Египетское собрание, один из десяти музеев в ведении Боннского университета. Все музеи являются значимыми городскими достопримечательностями. Так, в университетском Академическрм музее искусств (на фото) собрана одна из крупнейших в Германии коллекций копий древнегреческих и -римских статуй, а также - тысячи оригинальных предметов искусства античности.

  • Боннский университет, библиотека одной из кафедр

    Боннскому университету - 200 лет

    Гуманитарные науки с первых дней основания Боннского университета были его коньком. Раньше сюда ехали, чтобы изучать германистику и романистику, теологию, политологию или историю. Но за последние годы вуз сменил приоритеты и проявляет большие амбиции в совершенно иных научных сферах...

  • Петер Шольце - лучший математик к мире

    Боннскому университету - 200 лет

    Сегодня ведущие направления вуза - математика, экономика, медицина и естествознание. Бонн уже называют немецкой столицей математики. Здесь работает известный Центр математических исследований имени Хаусдорфа (Hausdorff Center for Mathematics). А профессор Боннского университета Петер Шольце (на фото) был удостоен Филдсовской премии и признан самым выдающимся математиком современности.

  • Боннский университет

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет входит в топ-10 лучших университетов Германии. У вуза - большие амбиции. В рамках так называемой "стратегии превосходства" по поддержке образования и науки в стране он получил солидные деньги на работу шести исследовательских кластеров. В 2019 году университет сможет подавать заявку на звание элитного вуза.

  • Боннский университет, занятия по микробиологии

    Боннскому университету - 200 лет

    Большое внимание в вузе уделяется медицине. Медицинский факультет - один из старейших. Главные научные направления - иммунология, нейронауки, а также генетика и эпидемиология. Основанный в 2006 году институт биомедицинских исследований LIMES, занимающийся междисциплинарной подготовкой специалистов, уже зарекомендовал себя среди ученых из разных стран.

  • Университетская клиника Бонна

    Боннскому университету - 200 лет

    Университетская клиника были создана еще в XIX веке. Но квартал на Рейне, где она располагалась, был разрушен в 1944 году. Новый комплекс выстроили на горе Венусберг. Сегодня он объединяет 32 клиники и два десятка институтов. Самые инновационные проекты - Центр неврологии, психиатрии, психотерапии и психосоматики (NPP) и филиал Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний.

  • Барочный дворец Поппельсдорф в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Барочный дворец Поппельсдорф, возведенный курфюрстом Клеменсом Августом I, - еще одна жемчужина Бонна. В его здании сегодня располагаются кафедры институтов геологии, зоологии и молекулярной физиологии Боннского университета. Летом во внутреннем дворике проходят концерты, на просторной лужайке перед дворцом нежатся уставшие от учебы студенты. А в бывшем дворцовом парке разбит ботанический сад.

  • Ботанический сад при Боннском университете

    Боннскому университету - 200 лет

    Это один из самых старых задокументированных ботанических садов Германии. Здесь произрастает более 10 тысяч видов растений, включая аморфофаллус титанический, посмотреть на цветок которого сюда раз в несколько лет приезжают со всей Германии. Но ботанический сад - не единственное место для наблюдений за растениями...

  • Боннский университет, лаборатории факультета агрономии

    Боннскому университету - 200 лет

    За пределами города, в лабораториях факультета агрономии, ищут ответы на вопрос, как мы будем питаться в будущем. Один из амбициозных проектов - PhenoRob. Ученые стремятся с помощью робототехники увеличить объемы производства сельхозпродукции и уменьшить пагубное воздействие на экологию. Кстати, боннский факультет агрономии - единственный в Северном Рейне-Вестфалии.

    Автор: Татьяна Вайнман


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