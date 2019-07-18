Лучшие университеты Германии (фотогалерея)

Элитные вузы Германии

Мюнхенский технический университет

Этот вуз считается самым инновационным в Германии. От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска, - в его стенах создано немало разработок. Мюнхенский технический университет тесно сотрудничает с промышленносью и бизнесом и сам создает стартапы. Звание элитного сохраняет за собой уже более 10 лет, как и Университет имени Людвига-Максимилиана, с которым у него - четыре совместных кластера.

Автор: Татьяна Вайнман