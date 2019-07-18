Лучшие университеты Германии (фотогалерея)

В Германии по итогам конкурса названы элитные университеты. Кто удостоился престижного звания? И за какие именно заслуги?
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