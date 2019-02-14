 Лукашенко решил не ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности | Новости из Германии о Европе | DW | 14.02.2019

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Европа

Лукашенко решил не ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент Беларуси еще никогда не участвовал в работе международной конференции в Мюнхене. Планировалось, что он будет участвовать в дискуссии о безопасности в Восточной Европе.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не приедет на Международную конференцию по вопросам безопасности, которая пройдет в Мюнхене с 15 по 17 февраля. Эту информацию пресс-служба форума подтвердила корреспонденту DW в четверг, 14 февраля.

Контекст

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Вольфганг Ишингер рассказал в интервью DW почему в этом году на этот форум не приедет Макрон и как поведут себя США и РФ. (08.02.2019)

Что делать, когда мировой порядок дает трещины и растет опасность столкновения крупных держав? Участники мюнхенской конференции по безопасности ищут ответы. Репортаж DW с первого дня форума. (17.02.2018)

На вопрос, почему Лукашенко решил отказаться от поездки на форум в Мюнхен, представитель пресс-службы ответил: "Пожалуйста, позвоните в Беларусь и спросите". Позже организаторы форума уточнили, что президент Беларуси в качестве причины отказа назвал "убедительные трудности" с графиком его работы.

Александр Лукашенко еще ни разу не участвовал в работе Мюнхенской конференции. О том, что он не приедет, на форуме узнали еще накануне. Предполагалось, что 16 февраля он вместе с президентом Украины Петром Порошенко и другими политиками примет участие в дискуссии о безопасности в Восточной Европе.

Ранее руководитель мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) заявил, что в нынешнем году она станет "важнейшей и крупнейшей" за свою более чем 50-летнюю историю, несмотря на отказ от участия в ней целого ряда высокопоставленных политиков.

В 2019 году в мюнхенской конференции примут участие 600 экспертов в сфере политики безопасности, в том числе 35 глав государств и правительств, а также 80 министров обороны и иностранных дел.

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    Автор: Григорий Аросев


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