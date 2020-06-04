Лукашенко назначил нового премьер-министра Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал в четверг, 4 июня, имя нового премьер-министра страны. Главой кабинета стал Роман Головченко, до сих пор занимавший пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Первым вице-премьером назначен Николай Снопков, до февраля занимавший должность заместителя главы администрации президента, а в последние месяцы - пост посла Беларуси в Китае.
Накануне Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку, проведя перед этим совещание по поводу предложений по новому составу правительства. Смена кабинета была анонсирована белорусским президентом еще в конце мая. Он объявил: что хочет сформировать новое правительство до президентских выборов, которые состоятся 9 августа 2020 года.
Чиновники, не включенные в состав нового правительства Белоруссии, "без работы не останутся", заявил Лукашенко на совещании в четверг. Впрочем, известно, что Сергей Румас, который с 2018 года возглавлял белорусское правительство, в состав нового кабинета не войдет. "Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать" – заявил Лукашенко. При этом он выразил надежду, что Румас не уедет из Беларуси и будет заниматься бизнесом в стране.
Смотрите также:
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Путин с Лукашенко в Сочи: какие доводы приведет президент РФ?
Президенты РФ и Беларуси вновь проводят переговоры по интеграции. А совсем недавно в Минске был госсекретарь США Помпео. Сергей Елкин о том, как Путин перетягивает Лукашенко на свою сторону.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко
Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Сможет ли Путин заманить Лукашенко в интеграционный союз?
Александр Лукашенко не торопится подписывать соглашение об интеграции Беларуси и России. Карикатурист Сергей Елкин об уговорах Владимира Путина.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Беларусь и Россия: чем грозит долговая кабала
Россия готова предоставить Беларуси кредит на погашение прежних долгов. Карикатурист Сергей Елкин сомневается в чистосердечности такого подарка ко Дню единения народов двух стран.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта?
Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Путин и Лукашенко: лыжи лыжами, а цены на нефть врозь
Президенты РФ и Беларуси демонстрируют в Сочи полную гармонию. Но даже катание с Путиным на лыжах не поможет Лукашенко добиться уступок по ценам на нефть, считает карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Объединение России и Беларуси: насильно мил не будешь
Президент Лукашенко не намерен поступаться суверенитетом Беларуси. Кремль успокаивает: планов полного объединения РФ и Беларуси нет. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит этим заверениям.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Куда и от кого бежим, Александр Григорьевич?
На границе Беларуси и России будет действовать пограничный режим. Минск уходит из-под влияния Москвы. Лукашенко взял курс на Запад? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Фрукты made in Belarus
Владимир Путин сказал, что готов покупать белорусские сельхозпродукты. Александр Лукашенко обещает производить даже бананы, если только дадут деньги. Карикатурист Сергей Елкин "подслушал" их разговор.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Кто спасает Эрдогана, если он будет тонуть
Белорусский президент Александр Лукашенко побывал в Турции и встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Карикатурист Сергей Елкин о целях визита Лукашенко.
Автор: Владимир Дорохов