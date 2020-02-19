 Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником России | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.06.2020

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Беларусь

Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником России

Москва не хочет "потерять Беларусь" ни в политическом, ни в экономическом планах, поскольку это нанесет "сильнейший удар по внутренней политике России", считает белорусский президент Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Беларусь в нынешней геополитической обстановке является единственным союзником России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области. Государственный телеканал "Беларусь-1" показал фрагменты выступления белорусского лидера в воскресенье, 28 июня. По словам Лукашенко, Москва не хочет "потерять Беларусь" прежде всего в политическом плане. Подобный исход будет "сильнейшим ударом по внутренней политике России", подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко выделил и экономический аспект в отношениях двух стран. По его словам, Беларусь является "вторым покупателем газа" из РФ после Германии, а также "перерабатывает огромное количество" российской нефти.

При этом Беларусь находится "между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами" - Евросоюзом и Россией, считает  Лукашенко. Несколькими днями ранее он заявил, что Москва пытается повлиять на результаты выборов главы государства, намеченных на 9 августа. Кремль отверг обвинения Минска.

Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. В преддверии выборов в стране были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков. В Минске и нескольких других городах состоялись акции в поддержку вероятных альтернативных кандидатов и задержанных ранее активистов, на которых суммарно задержали несколько сотен участников.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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