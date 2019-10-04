Лукашенко и Зеленский ищут альтернативные пути поставок энергоносителей

Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов с мировых рынков. Поиск новых вариантов не направлен против других стран, он идет в интересах безопасности двух стран, сообщил Лукашенко в пятницу, 4 октября, на форуме украинских и белорусских регионов в Житомире после своей первой встречи с украинским президентом.

"Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества создает открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. А с запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", - отметил он.

Поставки нефтепродуктов и Олимпийские игры

Одновременно Лукашенко заявил о готовности Минска к переговорам об увеличении поставок нефтепродуктов в Украину. "Общая история и соседство переопределили приоритеты, в том числе, в экономической сфере. Это в первую очередь топливно-энергетический, агропромышленный комплекс, промышленная кооперация и транспортно-логистическая сфера", - указал он на форуме.

На переговорах в расширенном составе, прошедших в рамках форума, Зеленский предложил Лукашенко обсудить возможность подачи совместной заявки на проведение Олимпийских игр. "Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня", - сообщил белорусский президент.

Между тем на форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты на общую сумму 500 млн долларов, сообщил Владимир Зеленский. Он отметил укрепление отношений с Беларусью на центральном и региональном уровнях.

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