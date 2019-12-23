 Лукашенко ждет показаний от экс-бойца СОБРа Гаравского | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.12.2019

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Беларусь

Лукашенко ждет показаний от экс-бойца СОБРа Гаравского

В случае неявки Юрия Гаравского Минск объявит его в розыск, предупредил президент Беларуси. Экс-боец белорусского СОБРа рассказал DW о похищениях и убийствах оппозиционных белорусских политиков в 1999 году.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету (СК) провести проверку в связи с информацией, обнародованной в интервью DW Юрием Гаравским. Последний называет себя бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ. Он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки Лукашенко. Белорусский президент дал интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову и прокомментировал соответствующую публикацию. Полная запись их беседы опубликована во вторник, 24 декабря, на сайте радиостанции.

"Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила", - заявил Александр Лукашенко, назвав интервью Гаравского "куском вброса". По словам Лукашенко, он потребовал "немедленно запросить в Следственном комитете информацию", поскольку "уголовное дело же существует".

"Кто его тут убьет?"

Контекст

Правозащитники и родственники пропавших без вести и, скорее всего, убитых политика и бизнесмена требуют возобновить расследование преступления, совершенного 20 лет назад. (15.09.2019)

Экс-боец спецотряда МВД Беларуси, признавшийся в соучастии в убийствах критиков Лукашенко, рассказал DW, как изменилась его жизнь после интервью, и ответил на слова Павличенко, что он якобы пил и сидел в тюрьме. (19.12.2019)

"Пусть он (Гаравский. - Ред.) приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет?" - отметил Лукашенко. Он уточнил, что уже потребовал от председателя СК Ивана Носкевича составить соответствующий запрос.

"Немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск", - предупредил президент Беларуси.

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    Автор: Александра Богуславская, Минск


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