Лукашенко в Вене: Инвестициям - да, но демократию оставьте себе

Кортеж из черных лимузинов и белых мотоциклов ровно в 11:00 вторника, 12 ноября, подкатил к красной ковровой дорожке во дворе дворца Хофбург, бывшей резиденции Габсбургов, а ныне - канцелярии президента Австрии. Зеваки подняли над головами смартфоны, и через пару минут военный оркестр заиграл гимн Республики Беларусь. Его аккорды символизировали маленькую, но важную победу белорусской дипломатии: президент Александр Лукашенко, которого еще недавно называли “последним диктатором Европы” и злостным нарушителем прав человека, прибыл с визитом в Европейский Союз. Как ни в чем не бывало.



За час до этого президент Австрии Александр ван дер Беллен приехал на работу, вышел из машины и... отправился выгуливать свою собаку. Один, без охраны. Венцы привыкли к таким сценам, как и к тому, что 75-летний президент их страны частенько добирается на работу на метро. В 2016 году ван дер Беллен выиграл президентские выборы, получив 53,8 процента голосов. Итог этих выборов никто не брался предсказать до самого последнего момента. Его гость из Минска в 2015 году избрался на пятый президентский срок, набрав 83 процента голосов. В исходе этого голосования мало кто сомневался.



В австрийских СМИ - ни слова о прибытии



Александр Лукашенко прилетел в Вену еще 11 ноября, но австрийские СМИ не проронили по этому поводу ни слова. Во вторник утром эта же картина повторилась в газетах - молчание. В кулуарах, перед выходом президентов к прессе, австрийские журналисты качали головами и полушепотом признавались, что давно не видели такого ажиотажа, таких строгих мер безопасности в резиденции президента и что никто не просил согласовать вопросы за четыре дня до пресс-конференции. А заметно нервничавшие сотрудники пресс-службы президента Австрии внушали местным журналистам: если уж договорились спрашивать о смертной казни, то лучше не спрашивать о правах человека. Но Австрия - не Беларусь, и журналист местной телекомпании-все же задал вопрос о тех самых “правах человека”.



"Права человека? Все живы и ходят на работу"

“Что вам не нравится в Беларуси с правами человека?" - Лукашенко был заметно задет. Ответом на вопрос о гражданских правах стал его монолог о правах социальных. Право на жизнь, право на работу, возможность трудиться на родине или за границей, а еще бесплатное образование и медицина. “Назовите мне хоть одну страну ЕС, которая бы достигла такого уровня социальных гарантий!” Ван дер Беллен, избранный на свободных выборах, молчал.

Президент Австрии Александер Ван дел Беллен





“Вот в этом суть вашей демократии”, - язвительно бросил Лукашенко в ответ на вопрос другой австрийской журналистки, уличив ее в незнании настроений относительно смертной казни на ее родине. - Прежде чем требовать от кого-то отмены смертной казни, надо знать, что думает у тебя дома общество по этому вопросу”.



“Моральный нейтралитет” Австрии - откуда он?

Внешнюю политику Австрии одни называют рациональной, другие - беспринципной. Возможно, каждый прав по-своему. Страна с населением 8 млн человек является членом ЕС, но не входит в НАТО, соблюдает нейтралитет и нередко ведет себя весьма лояльно с республиками бывшего СССР. Так, полтора года назад правительство Австрии отказалось участвовать в массово высылке российских дипломатов после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.





Себастьян Курц подарил Александру Лукашенко лыжи и пригласил в Вену

В отношении Белоруссии Австрия ведет себя похоже. В конце марта этого года тогдашний премьер-министр страны Себастьян Курц прилетел в Минск с двумя подарками для Лукашенко: парой беговых лыж и устным приглашением в Вену от имени президента Австрии. И вот полгода спустя президента Беларуси встретили в столице европейского государства со всеми полагающимися почестями, включая роту почетного караула.

“Я рассматриваю отношения Австрии с Беларусью в контексте отношений с Россией, - говорит профессор Венского университета и специалист по истории Восточной Европы Вольфганг Мюллер. - С одной стороны, с середины 1950-х, особенно после подавления антисоветских протестов в соседней Венгрии в 1956-м, отношения Австрии с Советским Союзом были прагматичными, дружественными и весьма уступчивыми”. В 1970-е годы этот “моральный нейтралитет”, как описывает его Мюллер, достиг своего расцвета - нечто подобное происходило и в других странах Европы, которыми правили социал-демократы.

Второй фактор - экономические интересы, которые профессор Мюллер считает “абсолютно преувеличенными”. Однако австрийские бизнес-круги не хотят отказываться от прибылей по политическим соображениям (как и в соседней Германии). “Оба этих фактора можно назвать неофициальной внешнеполитической стратегией Австрии”, - говорит он.



“Зачем говорить о какой-то демократии”

Из резиденции президента Австрии Александр Лукашенко отправился на встречу с председателем австрийского парламента, а оттуда - на экономический форум Австрия - Беларусь, где ораторы описывали страну как “Силиконовую долину Восточной Европы”, называя Минск “раем для программистов”. Приехавшего президента зал встретил бурными продолжительными аплодисментами.

“Я не мог не приехать на этот форум, - обратился к собравшимся Александр Лукашенко. - сидя и глядя в этот зал, я сам себе говорю - молодец, что приехал”.

Его речь была пламенным призывом к углублению экономического сотрудничества и таким же решительным отпором критикам политического режима в стране.

“Меня многие упрекают - у вас, мол, авторитаризм и диктатура, - заявил президент. - А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?” По его словам, инвесторы не жалуются ему на политический строй.

“Так зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила”, - продолжал Лукашенко, затрагивая миграционный кризис в Европе. Впрочем, по его словам, австрийские власти справились с потоком беженцев. И немалую роль в этом сыграл бывший министр иностранных дел и бывший премьер-министр страны, лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц. Тот самый Курц, который привез полгода назад в Минск лыжи и приглашение в Вену и который, судя по всему, скоро вернется в кресло премьер-министра.

На ужин с ним, согласно сообщению на сайте президента Беларуси, и отправился Александр Лукашенко с экономического форума.

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