 Лукашенко будет участвовать в выборах президента в 2020 году | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 17.11.2019

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Беларусь

Лукашенко будет участвовать в выборах президента в 2020 году

К президентским выборам в Беларуси конституция меняться не будет, заявил Александр Лукашенко. Он также назвал условия подписания документа об экономической интеграции с РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко (фото из архива)

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 году. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске в воскресенье, 17 ноября. "Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор", - сказал Лукашенко, пояснив, что "я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду".

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Глава Беларуси также сообщил, что к президентским выборам изменения в конституцию страны вноситься не будут. Говоря о согласованной с Россией программе интеграции экономических систем, Лукашенко отметил, что ни один документ не будет им подписан, "если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества". Самыми главными принципами президент назвал "суверенитет и независимость Беларуси".

Лукашенко укрепляет свои позиции

Президентские выборы в Беларуси состоятся, предположительно, 30 августа 2020 года. Лукашенко правит страной уже 25 лет - дольше, чем любой другой европейский руководитель. В Евросоюзе Беларусь называют последней диктатурой Европы, так как в этой стране вокруг президента сконцентрирована вся власть.

17 ноября около 7 млн белорусских граждан, обладающих правом голоса, выбирают 110 депутатов Национального собрания, на которые претендуют около 500 кандидатов. В Беларуси отсутствуют классические партийные блоки, за последние 20 лет в стране не было зарегистрировано ни одной новой политической партии. С помощью досрочных парламентских выборов Лукашенко стремится еще больше укрепить свои позиции в преддверии президентских выборов, отмечают наблюдатели. 

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    Автор: Александра Богуславская


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