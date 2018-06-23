Лукас Подольски

Сборная ФРГ по футболу довольна итогами своего выступления на ЧМ-2010

Тренер и игроки сборной ФРГ по футболу заявляют, что довольны результатом, показанным их командой на чемпионате мира в ЮАР. Хотя и признаются, что рассчитывали на золотые медали этого первенства.