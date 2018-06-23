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На трех крупнейших фан-зонах Германии соберутся десятки тысяч болельщиков. Между тем ряд немецких супермаркетов изменил часы работы из-за ЧМ-2018 и, в частности, матча со Швецией.
Гол в ворота сборной Англии стал 49 мячом Лукаса Подольски в 130 матчах, проведенных им в составе сборной Германии.
Нападающий Лукас Подольски объявил о завершении выступлений за сборную Германии по футболу. "Принц Польди" провел в составе немецкой национальной команды 129 матчей.
Состав сборной Германии стал самым дорогостоящим на чемпионате Европы по футболу во Франции. Суммарная стоимость всех игроков бундестим равна 562 миллионам евро.
Дебютанты и победитель Лиги чемпионов, невезучий Ройс и любимчик тренера Подольски. Все самые интересные факты о заявке сборной ФРГ на чемпионат Европы по футболу - в фотогалерее DW.
Ракетка Беккера, болид Шумахера - в этом музее собрана самая большая в Германии коллекция спортивных экспонатов. Корреспондент DW узнал, вещи каких звезд спорта хранятся здесь.
Сын польских эмигрантов, нападающий сборной Германии по футболу Лукас Подольски в интервью DW заявил, что ощущает связь с Польшей и надеется, что ее национальная команда, как и бундестим, хорошо выступит на Евро-2012.
На Евро-2012 Германию будет представлять одна из самых дорогих сборных мира. Трансферная стоимость игроков бундестим приблизилась к отметке в полмиллиарда евро. Дороже всех оцениваются Марио Гомес и Бастиан Швайнштайгер.
Сборная Германии по футболу получила новую экипировку. В ней бундестим будет участвовать в предстоящем чемпионате Европы по футболу. Премьерным для новой формы станет матч в Киеве против команды Украины 11 ноября.
Тренер и игроки сборной ФРГ по футболу заявляют, что довольны результатом, показанным их командой на чемпионате мира в ЮАР. Хотя и признаются, что рассчитывали на золотые медали этого первенства.
В матче "малого финала" ЧМ-2010 из-за травм и болезней не смогут участвовать несколько ведущих футболистов бундестим. Однако сборная ФРГ не намерена разочаровывать своих болельщиков и настроена на решительную борьбу.
Половина полевых игроков сборной ФРГ по футболу имеют миграционные корни. Именно входящие в эту группу футболисты - Лукас Подольски, Мирослав Клозе и Какау - забили три из четырех голов в матче против команды Австралии.
В стартовом матче ЧМ-2010 против сборной Австралии футболисты бундестим продемонстрировали уверенную и изящную игру, уверенно победив соперников со счетом 4:0.
В качестве профессионального футболиста Йоахим Лёв был приличным игроком второй лиги. Потом он тренировал региональные команды. Немецкая сборная имеет в его лице одного из своих самых успешных тренеров.
Накануне отборочного матча Чемпионата мира по футболу между сборными Германии и России комментаторы в ФРГ обсуждают шансы на победу своей команды. По мнению немецких букмекеров, матч в Москве закончится со счетом 1:1.
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