Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Лукас Подольски

HANDOUT - Die deutschen Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski (l) und Bastian Schweinsteiger posieren nach dem Finale im Estadio do Maracana von Rio de Janeiro in einer Szene des Kinofilms «Die Mannschaft» (undatierte Aufnahme). Die offizielle Dokumentation der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 kommt am 13.11.2014 in die deutschen Kinos. Foto: Constantin Film Produktion GmbH (ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den genannten Film und nur bei Urheber-Nennung Foto: Constantin Film Produktion GmbH bis zum 05.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Звезды немецкого футбола верят в победу сборной Германии над шведами 23.06.2018

На трех крупнейших фан-зонах Германии соберутся десятки тысяч болельщиков. Между тем ряд немецких супермаркетов изменил часы работы из-за ЧМ-2018 и, в частности, матча со Швецией.
22.03.2017 Football Soccer - Germany v England - International Friendly - Signal-Iduna-Park, Dortmund, Germany - 22/3/17 Germany's Lukas Podolski celebrates scoring their first goal Reuters / Wolfgang Rattay Livepic

Сборная Германии обыграла Англию в прощальном матче Лукаса Подольски 22.03.2017

Гол в ворота сборной Англии стал 49 мячом Лукаса Подольски в 130 матчах, проведенных им в составе сборной Германии.
Bildunterschrift:Germany's midfielder Lukas Podolski reacts after the UEFA 2016 European Championship qualifying round Group D football match Germany vs Gibraltar in Nuremberg, southern Germany on November 14, 2014. AFP PHOTO / CHRISTOF STACHE (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)

Лукас Подольски завершил карьеру в сборной Германии 15.08.2016

Нападающий Лукас Подольски объявил о завершении выступлений за сборную Германии по футболу. "Принц Польди" провел в составе немецкой национальной команды 129 матчей.
+++++++++++++++++++ 03.06.2016 ++++++++++++++++++++++++ Football Soccer - UEFA European Championship 2016 - German training session Ascona, Switzerland - 03/06/16 - Germany's team. REUTERS/Arnd Wiegmann (c) Reuters/A. Wiegmann

Сборная Германии оказалась самой дорогой командой на Евро-2016 07.06.2016

Состав сборной Германии стал самым дорогостоящим на чемпионате Европы по футболу во Франции. Суммарная стоимость всех игроков бундестим равна 562 миллионам евро.
Germany's midfielder Bastian Schweinsteiger (R) and Germany's forward Lukas Podolski (C) take a 'selfie' after their victory in extra-time in the final football match between Germany and Argentina for the FIFA World Cup at The Maracana Stadium in Rio de Janeiro on July 13, 2014. AFP PHOTO / ADRIAN DENNIS (Photo credit should read ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images)

Кто будет добывать для Германии золото на Евро-2016 31.05.2016

Дебютанты и победитель Лиги чемпионов, невезучий Ройс и любимчик тренера Подольски. Все самые интересные факты о заявке сборной ФРГ на чемпионат Европы по футболу - в фотогалерее DW.
Germany's midfielder Bastian Schweinsteiger (R) and Germany's forward Lukas Podolski (C) take a 'selfie' after their victory in extra-time in the final football match between Germany and Argentina for the FIFA World Cup at The Maracana Stadium in Rio de Janeiro on July 13, 2014. AFP PHOTO / ADRIAN DENNIS (Photo credit should read ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images)

Кто будет добывать для Германии золото на Евро-2016 31.05.2016

Дебютанты и победитель Лиги чемпионов, невезучий Ройс и любимчик тренера Подольски. Все самые интересные факты о заявке сборной ФРГ на чемпионат Европы по футболу - в фотогалерее DW.
Deutsches Sport & Olympia Museum, Sportmuseum, Olympiamuseum, Rheinauhafen, Koeln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland / Köln

Олимпийская история на берегу Рейна 21.02.2014

Ракетка Беккера, болид Шумахера - в этом музее собрана самая большая в Германии коллекция спортивных экспонатов. Корреспондент DW узнал, вещи каких звезд спорта хранятся здесь.
Deutschlands Lukas Podolski am Ball, aufgenommen am Mittwoch (10.08.2011) in der Stuttgarter Mercedes Benz Arena im Rahmen des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Brasilien. Foto: Thomas Eisenhuth dpa

Форвард бундестим Лукас Подольски болеет и за Германию, и за Польшу 08.06.2012

Сын польских эмигрантов, нападающий сборной Германии по футболу Лукас Подольски в интервью DW заявил, что ощущает связь с Польшей и надеется, что ее национальная команда, как и бундестим, хорошо выступит на Евро-2012.
German Bastian Schweinsteiger (2-R) celebrates with team mates after scoring a penalty for 1-0 during the international friendly soccer match Germany vs Brazil at Mercedes-Benz Arena in Stuttgart, Germany, 10 August 2011. Foto: Marijan Murat dpa/lsw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Перед Евро-2012 бундестим оценили почти в полмиллиарда евро 22.11.2011

На Евро-2012 Германию будет представлять одна из самых дорогих сборных мира. Трансферная стоимость игроков бундестим приблизилась к отметке в полмиллиарда евро. Дороже всех оцениваются Марио Гомес и Бастиан Швайнштайгер.
Hamburg/ Fussball, deutsche Nationalmannschaft, Vorstellung des neuen Nationaltrikots, Mittwoch (09.11.11), Mercedes Benz Niederlassung, Hamburg: Die Spieler der Nationalmannschaft praesentieren das neue Trikot. Die deutsche Fussball-Nationalmannschaft trifft in zwei Freundschaftsspielen am Freitag (11.11.11) in Kiew auf die Ukraine und am Dienstag (15.11.11) in Hamburg auf die Niederlande. (zu dapd-Text) Foto: Philipp Guelland/dapd

Сборная ФРГ сыграет в Киеве в новой форме 09.11.2011

Сборная Германии по футболу получила новую экипировку. В ней бундестим будет участвовать в предстоящем чемпионате Европы по футболу. Премьерным для новой формы станет матч в Киеве против команды Украины 11 ноября.
German players celebrate after Sami Khedira (hidden) scored the 3-2 during the 2010 FIFA World Cup third place match between Uruguay and Germany at the Nelson Mandela Bay Stadium in Port Elizabeth, South Africa 10 July 2010. Photo: Bernd Weissbrod dpa - Please refer to http://dpaq.de/FIFA-WM2010-TC +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сборная ФРГ по футболу довольна итогами своего выступления на ЧМ-2010 11.07.2010

Тренер и игроки сборной ФРГ по футболу заявляют, что довольны результатом, показанным их командой на чемпионате мира в ЮАР. Хотя и признаются, что рассчитывали на золотые медали этого первенства.
From left, Germany's Miroslav Klose, Germany's Toni Kroos and Germany's Dennis Aogo sit in the team bus after the World Cup semifinal soccer match between Germany and Spain at the Moses Mabhida stadium in Durban, South Africa, Wednesday July 7, 2010. Spain won 1-0. (AP Photo/Gero Breloer)

В матче за бронзу немецкая сборная выступает в ослабленном составе 10.07.2010

В матче "малого финала" ЧМ-2010 из-за травм и болезней не смогут участвовать несколько ведущих футболистов бундестим. Однако сборная ФРГ не намерена разочаровывать своих болельщиков и настроена на решительную борьбу.
Nationalspieler mit Migrantionshintergrund Özil Cacau Podolski Khedira Flash-Galerie

На ЧМ-2010 в ЮАР Германию представляет мультикультурная команда 22.06.2010

Половина полевых игроков сборной ФРГ по футболу имеют миграционные корни. Именно входящие в эту группу футболисты - Лукас Подольски, Мирослав Клозе и Какау - забили три из четырех голов в матче против команды Австралии.
Germany's Thomas Mueller (13) scores his side's third goal past Australia goalkeeper Mark Schwarzer during the World Cup group D soccer match between Germany and Australia at the stadium in Durban, South Africa, Sunday, June 13, 2010. (AP Photo/Julie Jacobson)

Немецкие футболисты одержали первую победу на чемпионате мира 13.06.2010

В стартовом матче ЧМ-2010 против сборной Австралии футболисты бундестим продемонстрировали уверенную и изящную игру, уверенно победив соперников со счетом 4:0.
Fußball-Länderspiel England - Deutschland am Mittwoch (22.08.2007) im Wembley Stadion in London: Bundestrainer Joachim Löw steht am Spielfeldrand. England unterlag mit 1:2. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Report+++

Наставник бундестим Йоахим Лёв: невозмутим, как учитель йоги 06.05.2010

В качестве профессионального футболиста Йоахим Лёв был приличным игроком второй лиги. Потом он тренировал региональные команды. Немецкая сборная имеет в его лице одного из своих самых успешных тренеров.
Matroschki-Steckpuppen in Moskau auf einem Souvenirmarkt, Motive sind Spieler der deutschen und russischen Nationalmannschaft Wer hat das Bild gemacht?: Mareike Aden Wann wurde das Bild gemacht?: 8.10.2009 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Moskau

Немецкие букмекеры: встреча немецкой и российской сборных закончится вничью 09.10.2009

Накануне отборочного матча Чемпионата мира по футболу между сборными Германии и России комментаторы в ФРГ обсуждают шансы на победу своей команды. По мнению немецких букмекеров, матч в Москве закончится со счетом 1:1.
Показать еще