Создание украинского города-побратима может угрожать существующим связам с российской Калугой, объяснили в горсовете. Обер-бургомистр Зуля недоволен отказом от переговоров с украинцами.

Город Зуль в федеральной земле Тюрингия в центре Германии отказался от партнерских отношений с украинским Подольском. Официальный документ находится на стадии обработки, сообщил представитель городских властей немецкой общественно-правовой медиакомпании MDR в понедельник, 4 ноября.

Несколькими днями ранее большинство депутатов горсовета Зуля отклонили предложение украинской стороны о статусе города-побратима. Создание украинского города-партнера "может поставить под угрозу существующее партнерство с российской Калугой ", объяснили в горсовете.

Обер-бургомистр Зуля Андре Кнапп (André Knapp) раскритиковал решение городских депутатов отказаться от дальнейших переговоров с украинцами, назвав такую позицию "странной". По его словам, хотя бы один диалог даже при открытом исходе выступил бы хорошим сигналом.

Семь городов-побратимов

В данный момент городами-побратимами Зуля помимо Калуги являются французский Бегль, немецкий Вюрцбург, финский Лахти, польский Лешно, болгарский Смолян и чешский Ческе-Будеёвице.