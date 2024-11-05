Немецкий Зуль отклонил партнерство с украинским Подольском

Немецкий Зуль отклонил партнерство с украинским Подольском5 ноября 2024 г.
Город Зуль в федеральной земле Тюрингия в центре Германии отказался от партнерских отношений с украинским Подольском. Официальный документ находится на стадии обработки, сообщил представитель городских властей немецкой общественно-правовой медиакомпании MDR в понедельник, 4 ноября.
Несколькими днями ранее большинство депутатов горсовета Зуля отклонили предложение украинской стороны о статусе города-побратима. Создание украинского города-партнера "может поставить под угрозу существующее партнерство с российской Калугой", объяснили в горсовете.
Обер-бургомистр Зуля Андре Кнапп (André Knapp) раскритиковал решение городских депутатов отказаться от дальнейших переговоров с украинцами, назвав такую позицию "странной". По его словам, хотя бы один диалог даже при открытом исходе выступил бы хорошим сигналом.
Семь городов-побратимов
В данный момент городами-побратимами Зуля помимо Калуги являются французский Бегль, немецкий Вюрцбург, финский Лахти, польский Лешно, болгарский Смолян и чешский Ческе-Будеёвице.