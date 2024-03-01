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Луизе Глюм
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Луизе Глюм: избранные публикации
Как в Армении живут трудовые мигранты из Индии
Посредники обещают индийским работникам в Армении высокие зарплаты. На деле все кончается эксплуатацией и долгами.
Миграция
01.03.2024
1 марта 2024 г.
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