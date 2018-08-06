Лондон решил просить РФ о выдаче подозреваемых в отравлении Скрипалей

Лондон решил просить Москву о выдаче двух граждан России, подозреваемых в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила в понедельник, 6 августа, британская газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников в правительстве и службах безопасности. По ее данным, соответствующий запрос готов к подаче.

Полиции удалось опознать людей, приехавших в Великобританию и впоследствии покинувших ее, подчеркнул собеседник газеты. Он сравнил случай Скрипалей с историей экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который в 2006 году скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210.

Отравление "Новичком" привело к гибели

В начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР. Великобритания возложила ответственность за это преступление на Москву. Позицию Лондона поддержали его союзники по ЕС и НАТО. Россия категорически отвергает эти обвинения.

Отравление Скрипалей привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. 18 мая стало известно, что Сергей Скрипаль выписан из клиники в Солсбери. Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место 9 апреля.

В июне в британском городке Эймсбери двое британцев были госпитализированы в критическом состоянии. Результаты исследования лаборатории министерства обороны Портон-Даун показали отравление "Новичком". Воздействие вещества привело к гибели 44-летней Дон Стерджес, второй пострадавший в июле был выписан из больницы.

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Где нашли следы "Новичка" В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Между Солсбери и Эймсбери Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Еще двое пострадавших от "Новичка" В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Как развивались события в Эймсбери Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок". Автор: Ирина Филатова

