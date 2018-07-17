Лондон призвал Москву признать ответственность за крушение MH17

Спустя четыре года после того, как в небе над Донбассом был сбит малайзийский "Боинг", выполнявший рейс MH17, министерство иностранных дел Великобритании призвало власти России к ответу "за роль в этом преступлении". "Благодаря четырехлетней кропотливой работе Объединенной следственной группы (JIT), мы теперь знаем, что MH17 был сбит российской ракетой типа "Бук", принадлежащей 53-й зенитной бригаде российской армии, ракета была запущена с территории на востоке Украины, занятой поддерживаемыми Россией сепаратистами", - указывается в заявлении главы британского МИДа Джереми Ханта, опубликованном во вторник, 17 июля.

По словам главы Форин-офис, это "еще один пример неуважения Российской Федерацией человеческой жизни и основанной на правилах международной системе". "Россия должна ответить за свои действия", - заявил Хант.

Он отметил, что Великобритания полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призыве к Москве признать ответственность РФ за трагедию и сотрудничать с ними в усилиях по установлению справедливости для жертв трагедии. Подчеркнув, что Лондон будет и впредь полностью поддерживать работу JIT, Джереми Хант призвал Россию "в полной мере сотрудничать со следствием и оказывать любую поддержку, которая потребуется в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН".

"Крайне важно, чтобы это расследование привело к обвинению и чтобы виновные были привлечены к ответственности за это ужасное преступление", - настаивает министр иностранных дел Великобритании.

В результате крушения рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение "Боинга" на Россию. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.

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