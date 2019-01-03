 Лондон напомнил Москве, что люди - не рычаги политического давления | Новости из Германии о Европе | DW | 04.01.2019

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Европа

Лондон напомнил Москве, что люди - не рычаги политического давления

Глава Форин-офиса Джереми Хант серьезно обеспокоен арестом Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже против России. Хант призвал Москву не использовать людей как рычаги давления.

Джереми Хант

Джереми Хант

"Люди не должны становиться пешками в дипломатических шахматах и использоваться в качестве рычагов политического воздействия", - заявил в пятницу, 4 января, глава британского МИДа Джереми Хант. Он выразил крайнюю обеспокоенность судьбой обладателя двойного гражданства США и Великобритании Пола Уилана, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже. Министр подтвердил, что Уилану оказывается консульская поддержка обоих государств, которые ждут конкретики в связи с обстоятельствами дела.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон попросил Москву объяснить арест Уилана и выразил готовность потребовать его немедленного возвращения на родину в случае незаконности задержания. Детали предполагаемой шпионской деятельности американца до сих пор не приводятся, несмотря на наличие официально выдвинутого обвинения.

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В тот же день сотрудник Форин-офиса сообщил, что заявка на получение консульского доступа к задержанному британцу уже подана - после того, как МИД Великобритании получил запрос об оказании помощи Уилану.

Посол США в РФ Джон Хантсман вечером 2 января посетил Уилана в "Лефортово" и предложил ему помощь посольства. По информации The Times, проживавший в США Уилан родился в Канаде, его родители - подданные Великобритании.

Дело Уилана

Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 28 декабря. Центр общественных связей ведомства сообщил о его задержании "при проведении шпионской акции" и возбуждении в отношении Уилана уголовного дела о шпионаже 31 декабря. Лефортовский суд Москвы 29 декабря арестовал Уилана на два месяца - до 28 февраля. Защита обжаловала это решение. Сейчас иностранец находится в СИЗО "Лефортово" на карантине, после праздников его должны перевести в общую камеру. 3 января ему было предъявлено обвинение в шпионаже против России. Уилану грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Задержанный заявил о своей невиновности. Его семья ранее сообщила, что он морской пехотинец в отставке и приехал в Россию на свадьбу друга.

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    Автор: Ефим Шуман


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