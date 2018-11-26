Лондон и Париж осуждают действия России в Керченском проливе

Великобритания и Франция призвали Россию и Украину не допустить эскалации конфликта. Глава британского МИДа заявил, что Москва проявила неуважение к международным нормам.
Великобритания осуждает "акт агрессии" России в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря британского премьер-министра Терезы Мэй, обнародованном в понедельник, 26 ноября. Инцидент "является дальнейшим доказательством дестабилизирующего поведения России в регионе", - подчеркивается в документе.
Лондон "настоятельно призывает все стороны действовать сдержанно". РФ "недопустимо применять силу, чтобы оказывать усиленное давление на Украину", отмечается в заявлении пресс-секретаря Терезы Мэй.
В свою очередь, глава МИД Великобритании Джереми Хант в своем микроблоге Twitter заявил, что российская сторона проявила "неуважение к международным нормам и суверенитету Украины". Хант призвал Москву "освободить задержанных украинских моряков и гарантировать беспрепятственный проход через Керченский пролив".
Париж также жестко раскритиковал действия Москвы в ситуации в Керченском проливе. "В свете фактов, которые мы видим к настоящему времени, ничто не представляется оправданием применения силы со стороны России", - сообщил МИД Франции. Ведомство назвало ситуацию "прямым следствием аннексии Крыма Россией в марте 2014 года в нарушение международного права" и призвало Москву и Киев избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Конфликт у берегов Крымского полуострова
25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля военно-морских сил Украины. В ФСБ РФ сообщили, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее в ФСБ сообщили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.
26 ноября ситуацию в проливе обсудят на специальных заседаниях Комиссии НАТО - Украина, Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), а также на встрече в "нормандском формате" в Берлине. В этот же день украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения.
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