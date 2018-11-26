 Лондон и Париж осуждают действия России в Керченском проливе | Новости из Германии о Европе | DW | 26.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Лондон и Париж осуждают действия России в Керченском проливе

Великобритания и Франция призвали Россию и Украину не допустить эскалации конфликта. Глава британского МИДа заявил, что Москва проявила неуважение к международным нормам.

Корабли ВМС Украины в Керченском проливе, 25 ноября 2018 года

Корабли ВМС Украины в Керченском проливе, 25 ноября 2018 года

Великобритания осуждает "акт агрессии" России в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря британского премьер-министра Терезы Мэй, обнародованном в понедельник, 26 ноября. Инцидент "является дальнейшим доказательством дестабилизирующего поведения России в регионе", - подчеркивается в документе.

Лондон "настоятельно призывает все стороны действовать сдержанно". РФ "недопустимо применять силу, чтобы оказывать усиленное давление на Украину", отмечается в заявлении пресс-секретаря Терезы Мэй.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Джереми Хант в своем микроблоге Twitter заявил, что российская сторона проявила "неуважение к международным нормам и суверенитету Украины". Хант призвал Москву "освободить задержанных украинских моряков и гарантировать беспрепятственный проход через Керченский пролив".

Париж также жестко раскритиковал действия Москвы в ситуации в Керченском проливе. "В свете фактов, которые мы видим к настоящему времени, ничто не представляется оправданием применения силы со стороны России", - сообщил МИД Франции. Ведомство назвало ситуацию "прямым следствием аннексии Крыма Россией в марте 2014 года в нарушение международного права" и призвало Москву и Киев избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Контекст

Верховная рада обсуждает введение военного положения в Украине. Если его примут, в стране будут запрещены массовые акции. Что еще ожидает украинцев в условиях этого правового режима - у DW. (26.11.2018)

Когда президент Украины Порошенко говорит о возможном реванше пророссийских сил, то почему-то совершенно забывает, что эти самые "реваншисты" находятся рядом с ним, пишет Сергей Руденко. (23.11.2018)

Конфликт у берегов Крымского полуострова

25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля военно-морских сил Украины. В ФСБ РФ сообщили, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее в ФСБ сообщили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.

26 ноября ситуацию в проливе обсудят на специальных заседаниях Комиссии НАТО - Украина, Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), а также на встрече в "нормандском формате" в Берлине. В этот же день украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения.

Смотрите также:

  • Валерий Мельников

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Валерий Мельников

    Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Проект "Под землей"

    Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Трагедия

    По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

  • Фотография из серии Черный дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    "Черный дни Украины"

    В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

  • Фотография из серии Черные дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Из серии "Черные дни Украины"

    Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать".

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:17
Now live
01:17 мин

Конфликт вокруг Азовского моря: как это было

Контекст

Война в Украине глазами Валерия Мельникова

Российский фотограф Валерий Мельников - дважды лауреат престижной премии World Press Photo. (16.04.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление МИД Франции

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфликт вокруг Азовского моря: как это было  

Как голландские компании могли помочь строить Керченский мост  

Рыбная ловля в условиях войны, или Почему у рыбаков Мариуполя постоянно плохое настроение (04.10.2018)  

Реклама

Самые читаемые

НАТО взяла на контроль ситуацию в Керченском проливе  

Порошенко поддержал введение в Украине военного положения  

Совбез ООН экстренно соберется из-за ситуации в Керченском проливе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно