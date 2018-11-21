 Лондон и Брюссель договорились по проекту политического заявления о ″Брекзите″ | Новости из Германии о Европе | DW | 22.11.2018

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Европа

Лондон и Брюссель договорились по проекту политического заявления о "Брекзите"

Председатель Европейского совета направил документ, согласованный переговорщиками Евросоюза и Великобритании, для ознакомления правительствам 27 государств ЕС.

Тереза Мэй и Жанк-Клод Юнкер

Тереза Мэй и Жанк-Клод Юнкер

Переговорщики Евросоюза и Великобритании достигли договоренностей по проекту политического заявления об отношениях Лондона и Брюсселя после "Брекзита". Как пояснил в четверг, 22 ноября, председатель Европейского совета Дональд Туск, он направил документ для ознакомления правительствам 27 государств ЕС.

В Еврокомиссии уточнили, что текст "уже всесторонне согласован на политическом уровне". Теперь он может быть вынесен на голосование глав государств и правительств стран Евросоюза на внеочередном саммите 25 ноября.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила уверенность, что дополнительное опасение все еще требуется, в первую очередь в самой Великобритании. "Я приложу все усилия, чтобы у нас было соглашение", - добавила она.

Позднее представитель Еврокомиссии отметил, что остается ряд аспектов, которые следует проработать более детально. Вопросы о принадлежности Гибралтара и о праве стран ЕС на свободное рыболовство в британских водах "еще предстоит решить", признал он.


Между тем премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе общения с журналистами на подходах к Даунинг-стрит заявила, что декларация представляет собой "правомерную для Соединенного Королевства сделку". "Она удовлетворяет требованиям", выдвинутым 52 процентами населения по итогам голосования в ходе референдума в 2016 году, добавила Мэй.

Статус Гибралтара как камень преткновения

Ранее Меркель с надеждой высказалась о том, что 27 государств - членов ЕС одобрят соглашение Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из Евросоюза, несмотря на непростой процесс переговоров. 

Контекст

Отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона демонстрирует раскол в правящей партии из-за "Брекзита". Британское правительство ведет свою страну в пропасть, считает Барбара Везель. (10.07.2018)

На саммите в Брюсселе 27 стран ЕС решили перейти ко второй фазе переговоров с Великобританией о "Брекзите". DW объясняет, что это за фазы, что уже достигнуто и чего ожидать в дальнейшем. (15.12.2017)

При этом германский канцлер не уточнила, как может быть урегулирована ситуация вокруг статуса Гибралтара - заморской территории Великобритании, оспариваемой Мадридом, однако выразила надежду, что проблема будет решена до воскресенья.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. По словам Терезы Мэй, соглашение с Брюсселем готово на 95 процентов. Радикальные сторонники "Брекзита" настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с Евросоюзом.

Финальный проект соглашения еще должен рассмотреть парламент Великобритании. Если он поддержит принятие документа, то итоговое голосование по нему состоится в декабре этого года. 

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    Столичный взгляд

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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