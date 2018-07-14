 Лондон исключил проведение нового референдума по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 16.07.2018

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Европа

Лондон исключил проведение нового референдума по "Брекзиту"

Второго референдума о выходе Великобритании из Евросоюза не будет ни при каких обстоятельствах, заявил пресс-секретарь Даунинг-стрит.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Лондон не намерен проводить еще один референдум по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза, заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Терезы Мэй. "Британская общественность проголосовала за то, чтобы покинуть Европейский Союз. Второго референдума не будет… ни при каких обстоятельствах", - указал он в понедельник, 16 июля, выступая перед журналистами.

Контекст

Пресс-секретарь еще раз отметил мнение Мэй, что ее план "Брекзита" является единственным вариантом достижения сделки с ЕС, которая соответствует целям Лондона.

План Терезы Мэй

Ранее Тереза Мэй представила концепцию "Брекзита", которая, в частности, предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС и общий с Брюсселем свод правил для этого, а также отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Хотя премьер заручилась поддержкой большинства членов своего кабинета, сторонники жесткого варианта выхода Великобритании из Евросоюза критикуют план МЭй. В знак протеста против мягкого варианта "Брекзита" ушли в отставку министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон.

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    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

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    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

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  • Флаг ЕС

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    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Почему ушел в отставку Борис Джонсон?

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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