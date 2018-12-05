 Лондон замораживает выдачу инвестиционных виз | Новости из Германии о Европе | DW | 06.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Лондон замораживает выдачу инвестиционных виз

За десять лет Великобритания предоставила порядка трех тысяч виз типа Tier 1 Investor, 60 процентов из них получили граждане России и КНР.

Башня Вестминстерского дворца - Биг-Бен

В Великобритании с полуночи пятницы, 6 декабря, приостанавливается действие программы по предоставлению инвестиционных виз Tier 1 Investor, для получения которых необходимо было вложить в британскую экономику порядка 2 млн фунтов (2,2 млн евро). Об этом в четверг, 6 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Как пояснили в британском МВД, временная заморозка программы связана с предпринимаемыми властями усилиями по "борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью".

После внесения соответствующих корректировок в 2019 году процесс выдачи виз Tier 1 Investor будет  возобновлен.

В числе новых требований к соискателям - необходимость в обязательном порядке предоставлять бизнес-отчетность, доказывающую законность происхождения средств. Кроме того, капиталы не должны иметь форму облигаций госзайма.

Более половины получателей - россияне и китайцы

Инвестиционная виза первоначально выдавалась на три года и четыре месяца с возможностью последующего продления. Через пять лет после ее предоставления можно было получить постоянный вид на жительство В Великобритании, по истечении шестого года - гражданство.

Контекст

Лондонская газета "Файнэншл таймс" посвятила один из своих комментариев бывшему российскому олигарху Михаилу Ходорковскому, который в настоящее время проводит голодовку протеста в тюрьме. (07.02.2008)

Немецкая пресса посвящает комментарии заметному охлаждению отношений России и Запада. В центре внимания – дипломатический скандал между Москвой и Лондоном и российский мораторий на ДОВСЕ. (17.07.2007)

Происхождение средств не требовалось подтверждать, если не менее 2 млн фунтов находились на личном счету соискателя в банке любой страны в течение трех месяцев к моменту подачи заявления. Соискателю также не нужно было доказывать знание английского и наличие средств на проживание в Великобритании. Кроме того, документ позволял перевезти в страну членов семьи.

Эта программа была особенно популярна среди богатых граждан России и Китая. Как уточняет издание Daily Mail, за минувшие десять лет Великобритания выдала порядка трех тыс. инвестиционных виз, 60 процентов из них - россиянам и китайцам.

Новый закон о проверке законности средств

С февраля текущего года в Великобритании вступил в силу закон, наделяющий правоохранительные органы страны правом обязать владельцев имущества стоимостью более 50 тысяч фунтов объяснять, как именно они заработали деньги на его покупку.

Эту норму можно применять только к политически значимым персонам и связанным с ними лицам, поясняют в международной организации Transparency International (TI). Если владелец не объяснит происхождение денег, его имущество арестуют и конфискуют в пользу государства.

Смотрите также:

  • London Anschlag (picture alliance/dpa/I. Aldama)

    Удар в сердце британской демократии

    По известному сценарию

    В годовщину теракта в Брюсселе по всей видимости террорист-одиночка среди бела дня провел кровавую атаку в центре Лондона. События во многом развивались по сценарию, уже опробованному преступниками в Ницце и Берлине.

  • London Anschlag (picture-alliance/AP/J.West)

    Удар в сердце британской демократии

    Внедорожник-убийца

    Приблизительно в 14.40 по местному времени преступник на темном внедорожнике на большой скорости наехал на людей на Вестминстерском мосту через Темзу, где всегда много пешеходов и туристов. Не снижая скорости и не останавливаясь, машина врезалась в ограждение расположенного поблизости Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании.

  • London Anschlag Westminster Brücke (Reuters/S.Wermuth)

    Удар в сердце британской демократии

    Прорваться не удалось

    Преступник выскочил из автомобиля и, пытаясь прорваться в здание парламента, ударил ножом полицейского. Офицеры полицейского спецназа застрелили нападавшего.

  • London Großbritannien Anschlag (Reuters/H.McKay)

    Удар в сердце британской демократии

    Жертвы атаки

    Согласно предварительной информации, полицейский, получивший ножевое ранение, скончался. Кроме того, погибли еще три человека из числа прохожих, оказавшихся в этот час на Вестминстерском мосту. У многих пострадавших, доставленных в больницы, - серьезные травмы, поэтому число жертв может вырасти.

  • London Anschlag Westminster Brücke (Reuters/T.Melville)

    Удар в сердце британской демократии

    Число пострадавших уточняется

    Прибывшие по вызову сотрудники службы скорой медицинской помощи Лондона прямо на месте оказали помощь десяти раненным. Их общее число, по предварительным данным, достигло 40 человек.

  • Großbritannien London (Reuters/S. Wermuth)

    Удар в сердце британской демократии

    Депутататам не позволили выйти из здания

    Полиция фактически мгновенно оцепила здание парламента. Заседание палаты общин было прервано. Однако несколько часов ни депутаты, ни другие работники не могли покинуть Вестминстерский дворец. Позднее сотрудники Службы безопасности эвакуировали их в Вестминстерское аббатство.

  • Großbritannien London BJ Harrington (Getty Images/J. Taylor)

    Удар в сердце британской демократии

    Акт терроризма

    Представитель Скотланд-Ярда Бен-Джулиан Харрингтон в тот же день заявил, что полиция Большого Лондона оценивает произошедшее, как "акт терроризма". Имя нападавшего он не стал обнародовать, как и его мотивы. Однако правоохранители не исключают, что тот действовал под влиянием пропаганды, распространяемой боевиками "Исламского государства".

  • Großbritannien Theresa May Downing Street in London (Reuters/R. Pohle)

    Удар в сердце британской демократии

    Комитет COBRA провел заседание

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находившаяся в здании парламента, незадолго до теракта, созвала заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Room A), проводящееся только в экстренных случаях. Поздним вечером премьер обратилась к народу Великобритании.

  • London Großbritannien Parlament (Reuters/E.Keogh)

    Удар в сердце британской демократии

    Мэй: "Парламент соберется как обычно"

    Лондон продолжит жить своей обычной жизнью, объявила премьер, добавив, что, несмотря на теракт, уровень террористической угрозы изменен не будет. "Парламент соберется как обычно и лондонцы пойдут по своим делам как всегда. Они пойдут по этим улицам, никогда не сдаваясь перед терроризмом и не позволяя голосу ненависти и зла разлучить нас", - заявила Тереза Мэй.


Смотреть видео 12:56
Now live
12:56 мин

Шпионы Путина наследили в Солсбери: Запад грозит Кремлю новыми санкциями - DW Новости

Контекст

Удар в сердце британской демократии

В центре Лондона у здания парламента Великобритании в результате двойного теракта погибли четыре человека и еще как минимум 40 ранены. Нападавшего застрелила полиция. (23.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шпионы Путина наследили в Солсбери: Запад грозит Кремлю новыми санкциями - DW Новости  

Лондон назвал имена возможных отравителей Скрипалей  

Первая смерть от яда “Новичок”: какой реакции из Лондона ждать Кремлю? - DW Новости  

Также по теме

London, Big Ben

Великобритания перепроверит визы российских инвесторов 28.03.2018

МВД Великобритании снова изучит бизнес-визы около 700 россиян. Они были выданы еще до ужесточения контроля.

Реклама

Самые читаемые

Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине  

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива  

США грозят РФ последствиями за отказ освободить моряков ВМС Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно