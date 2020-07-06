 Лондон ввел санкции против 25 причастных к смерти Магнитского россиян | Новости из Германии о Европе | DW | 06.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Лондон ввел санкции против 25 причастных к смерти Магнитского россиян

25 российских граждан, в числе которых глава СКР Бастрыкин, замгенпрокурора РФ Гринь, замглавы МВД Аничин, следователи, сотрудники МВД и учреждений ФСИН, попали под санкции за причастность к гибели Сергея Магнитского.

Могила Сергея Магнитского

Могила Сергея Магнитского

Великобритания ввела персональные санкции против 25 граждан России за причастность к нарушению прав человека, в частности к жестокому обращению и смерти юриста и аудитора Сергея Магнитского. Санкционный список опубликован в понедельник, 6 июля, на сайте британского правительства.

Обращаясь к парламенту, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что первые санкции против иностранных граждан, которые Лондон вводит после "Брекзита", "касаются лиц, причастным к пыткам и убийству Сергея Магнитского, юриста, который раскрыл крупнейшее известное в российской истории налоговое мошенничество".

Санкции распространяются на главу СКР Бастрыкина 

Среди россиян, попавших в список, - глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, следователи СКР, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин, другие сотрудники МВД и учреждений ФСИН. Им запрещается въезжать на территорию Соединенного Королевства, а также заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве британских подданных, в случае наличия у них активов в Великобритании, они будут заморожены.

За убийство Хашогги и преследование рохинджа

Санкции введены также против граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, а также против граждан Мьянмы, которых считают причастными к преследованию этнической группы рохинджа.

Дело Магнитского

Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.

В 2018 году после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери британский парламент принял "поправку Магнитского", которая позволяет независимо от ЕС накладывать персональные санкции на иностранцев, подозреваемых в причастности к коррупции и нарушению прав человека.

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:36

Браудер в Берлине: возможен ли "акт Магнитского" в Германии?

Контекст

Испанцы ищут российские деньги, о краже которых сообщил Магнитский

Испанские следователи полагают, что в их страну попала часть денег, о хищение которых из российского бюджета в свое время рассказал аудитор Сергей Магнитский. (02.03.2020)  

Der Spiegel сомневается в версии Браудера об "убийстве" Магнитского

Немецкий журнал опубликовал расследование, в котором предлагает Западу более критично отнестись к версии гибели Сергея Магнитского в изложении Уильяма Браудера. Подробности - у DW. (22.11.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование  

Эксклюзив DW: Билл Браудер рассказал Жанне Немцовой об уязвимости Путина  

Введет ли Запад "список Немцова"? - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

На севере Китая объявили режим опасности из-за бубонной чумы  

Немецкий археогенетик: "Никакого русского генома не существует"  

Лондон вводит санкции против причастных к убийству Магнитского  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно