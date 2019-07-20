 Лондон, Берлин и Париж призывают избегать эскалации в Ормузском проливе | Новости из Германии о Европе | DW | 22.07.2019

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Европа

Лондон, Берлин и Париж призывают избегать эскалации в Ормузском проливе

Главы МИД трех стран напомнили, что право на свободный транзитный проход через Ормузский пролив представляет собой "наивысший приоритет" для европейских государств.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, а также главы МИД Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Мас и Джереми Хант (фото из архива)

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, а также главы МИД Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Мас и Джереми Хант (фото из архива)

Глава британского МИДа Джереми Хант провел телефонные переговоры со своим немецким коллегой Хайко Масом (Heiko Maas), а также французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. Они обсудили ситуацию с задержанием Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе, сообщили в МИД Великобритании в воскресенье, 21 июля.

Министры единогласно отметили, что право на свободный транзитный проход через Ормузский пролив представляет собой "наивысший приоритет" для европейских государств. В то же время Хант, Мас и Ле Дриан подчеркнули, что следует избегать любой возможной эскалации конфликта.

Контекст

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Ранее Хайко Мас (Heiko Maas) уже предостерегал от эскалации конфликта в Ормузском проливе. "Речь идет о том, чтобы предотвратить войну. На это нацелены все усилия европейских партнеров и государств этого региона", - заявил министр.

Танкер задержан КСИР

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля Корпусом стражей исламской революции (КСИР)  в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если тот в ближайшее время не освободит судно. Речь не идет о военном вмешательстве, подчеркнул глава британского МИДа Джереми Хант. По его словам, Лондон ищет дипломатическое решение ситуации. Вместе с тем Великобритания рекомендует своим судам временно отказаться от маршрутов в акватории региона, заявила представитель британского правительства.

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