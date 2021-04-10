Скотланд-Ярд - главный офис полицейского ведомства столицы Англии за исключением территории лондонского Сити.

Скотланд-Ярд (New Scotland Yard) - название штаб-квартиры полицейского ведомства столицы Англии (Metropolitan Police Service - MPS) за исключением территории лондонского Сити, в котором действует свое подразделение полиции. Скотланд-Ярд, который часто называют "лондонской полицией", при необходимости также оказывает оперативное содействие коллегам из регионов. Скотланд-Ярд был создан в 1829 году тогдашним министром внутренних дел Робертом Пилем. Здание "лондонской полиции" расположено в Вестминстере. Административный персонал работает в здании Empress State Building.