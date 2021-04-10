Скотланд-Ярд - главный офис полицейского ведомства столицы Англии за исключением территории лондонского Сити.
Скотланд-Ярд (New Scotland Yard) - название штаб-квартиры полицейского ведомства столицы Англии (Metropolitan Police Service - MPS) за исключением территории лондонского Сити, в котором действует свое подразделение полиции. Скотланд-Ярд, который часто называют "лондонской полицией", при необходимости также оказывает оперативное содействие коллегам из регионов. Скотланд-Ярд был создан в 1829 году тогдашним министром внутренних дел Робертом Пилем. Здание "лондонской полиции" расположено в Вестминстере. Административный персонал работает в здании Empress State Building.
Британский Скотленд-Ярд в среду назвал имена двух россиян, которые, по утверждению Лондона, причастны к отправлению отца и дочери Скрипалей. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добавила, что оба подозреваемых - сотрудники российского ГРУ.
В четверг Скотланд-Ярд опубликовал заявление дочери Сергея Скрипаля. А британские СМИ, ссылаясь на спецслужбы, заявили, что специалисты полагают, что они установили местонахождение лаборатории по производству "Новичка".