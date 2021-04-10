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Скотланд-Ярд

Скотланд-Ярд - главный офис полицейского ведомства столицы Англии за исключением территории лондонского Сити.

Скотланд-Ярд (New Scotland Yard) - название штаб-квартиры полицейского ведомства столицы Англии (Metropolitan Police Service - MPS) за исключением территории лондонского Сити, в котором действует свое подразделение полиции. Скотланд-Ярд, который часто называют "лондонской полицией", при необходимости также оказывает оперативное содействие коллегам из регионов. Скотланд-Ярд был создан в 1829 году тогдашним министром внутренних дел Робертом Пилем. Здание "лондонской полиции" расположено в Вестминстере. Административный персонал работает в здании Empress State Building.

13.03.2018 *** . 13/03/2018. London, United Kingdom. Police pictured outside of a home in the New Malden area of Kingston, South West London, UK reported to be the home of Nikolai Glushkov. Russian exile Nikolai Glushkov has been found dead at his home in London. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xBenxStevensx/xi-Imagesx IIM-17225-0039

Скотленд-Ярд ищет информацию по делу об убийстве соратника Березовского 10.04.2021

Николай Глушков был найден мертвым в Лондоне весной 2018 года. Полиция пока не арестовала ни одного человека и вновь просит свидетелей поделиться информацией.
03.02.2017 Anti-semitism in Labour. File photo dated 3/2/2017 of the New Scotland Yard sign. A group of peers has called on Scotland Yard to investigate online anti-Semitic abuse by supporters of Jeremy Corbyn. Issue date: Thursday April 5, 2018. The cross-party letter to Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick highlights "unambiguous" examples of hate speech on Facebook groups set up to back the Labour leader. See PA story POLITICS Labour. Photo credit should read: Kirsty O'Connor/PA Wire URN:35843804 |

Хакеры взломали Twitter-аккаунт Скотланд-Ярда 20.07.2019

Британская полиция утверждает, что кибератака не затронула непосредственно ее IT-инфраструктуру. Пользователей Twitter призвали игнорировать публикации, размещаемые якобы от имени ведомства.
ARCHIV - ARCHIV - 06.03.2018, Großbritannien, Salisbury: Einsatzkräfte der Polizei stehen vor dem Haus des früheren russische Geheimdienstoffiziers Skripal. Der vergiftete russische Ex-Doppelagent Skripal und seine Tochter sind wohl zuhause in Kontakt mit dem Kampfstoff gekommen. Foto: Frank Augstein/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Россию подозревают в причастности еще к двум резонансным смертям в Великобритании 09.12.2018

Скотленд-Ярд не исключает причастность российской разведки к гибели известных бизнесменов Александра Перепеличного и Скота Янга, пишет The Sunday Times.
This still taken from CCTV and issued by the Metropolitan Police in London on Wednesday Sept. 5, 2018, shows Ruslan Boshirov and Alexander Petrov on Fisherton Road, Salisbury, England on March 4, 2018. British prosecutors have charged two Russian men, Alexander Petrov and Ruslan Boshirov, with the nerve agent poisoning of ex-spy Sergei Skripal and his daughter Yulia in the English city of Salisbury. They are charged in absentia with conspiracy to murder, attempted murder and use of the nerve agent Novichok. (Metropolitan Police via AP) |

Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми по делу Скрипалей 22.11.2018

На видеозаписях из британского Солсбери показаны мужчины, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего двойного агента и его дочери. Скотланд-Ярд продолжает расследование.
03.02.2017 Anti-semitism in Labour. File photo dated 3/2/2017 of the New Scotland Yard sign. A group of peers has called on Scotland Yard to investigate online anti-Semitic abuse by supporters of Jeremy Corbyn. Issue date: Thursday April 5, 2018. The cross-party letter to Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick highlights "unambiguous" examples of hate speech on Facebook groups set up to back the Labour leader. See PA story POLITICS Labour. Photo credit should read: Kirsty O'Connor/PA Wire URN:35843804 |

Скотланд-Ярд расследует роль третьего фигуранта в деле Скрипалей 12.10.2018

Лондонская полиция ведет расследование в отношении Сергея Федотова и рассматривает возможность выдвижения против него обвинений, пишет The Telegraph.
13.03.2018 *** . 13/03/2018. London, United Kingdom. Police pictured outside of a home in the New Malden area of Kingston, South West London, UK reported to be the home of Nikolai Glushkov. Russian exile Nikolai Glushkov has been found dead at his home in London. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xBenxStevensx/xi-Imagesx IIM-17225-0039

Соратника Березовского за пять лет до убийства пытались отравить 08.09.2018

Информацию о неудавшемся отравлении Николая Глушкова - друга Бориса Березовского - опубликовала британская газета The Guardian. К делу, по данным следствия, причастны двое россиян.

Сенсация в деле Скрипалей: Лондон обвиняет ГРУ - DW Новости (05.09.2018) 05.09.2018

Британский Скотленд-Ярд в среду назвал имена двух россиян, которые, по утверждению Лондона, причастны к отправлению отца и дочери Скрипалей. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добавила, что оба подозреваемых - сотрудники российского ГРУ.
08.07.2018 FILE PHOTO: Fire and Rescue Service personel arrive with safety equipment at the site of a housing estate on Muggleton Road, after it was confirmed that two people had been poisoned with the nerve-agent Novichok, in Amesbury, Britain, July 6, 2018. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Британская полиция изучает 400 вещдоков по делу об отравлении в Эймсбери 14.07.2018

Значительная часть собранных вещественных доказательств, скорее всего, заражена "Новичком", считают в Скотланд-Ярде. Полиция не исключает, что в дальнейшем будут обнаружены и другие емкости с ядом.
08.07.2018 FILE PHOTO: A police officer stands in front of screening erected behind John Baker House, after it was confirmed that two people had been poisoned with the nerve-agent Novichok, in Amesbury, Britain, July 5, 2018. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Скотланд-Ярд заявил о контакте отравленных британцев с емкостью с "Новичком" 09.07.2018

Отравленная "Новичком" в Эймсбери пара прикасалась к емкости с нервно-паралитическим веществом, считают в Скотланд-Ярде. Поиск емкости является основной целью полицейских.
04.07.2018 +++ Amesbury incident. EDITORS NOTE: NUMBER PLATE PIXELLATED BY PA PICTURE DESK Police activity outside a block of flats on Muggleton Road in Amesbury, Wiltshire, where a major incident has been declared after it was suspected that two people might have been exposed to an unknown substance. Picture date: Wednesday July 4, 2018. Police say that the man and woman, both in their 40s, are in a critical condition at Salisbury District Hospital. See PA story POLICE Amesbury. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:37369411 |

Двое англичан под Солсбери были отравлены "Новичком" 04.07.2018

Пара, обнаруженная без сознания в городе Эймсбери, по данным полиции была отравлена тем же веществом, что и Скрипали.

14.03.2018, Großbritannien, Gillingham: Soldaten tragen Schutzanzüge während der Ermittlungen zur Vergiftung des Ex-Doppelagent Skripal und dessen Tochter. Beide waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt worden. (Zu dpa Experte: «Keine präzise» Quelle für Gift im Fall Skripal) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Скотланд-Ярд подозревает двух мужчин в отравлении Скрипалей 03.07.2018

Подозреваемые тесно связаны с Россией, полагает британская полиция. Они покинули Великобританию в течение суток после покушения на Скрипалей.
A police officer stands guard outside of the home of former Russian military intelligence officer Sergei Skripal, in Salisbury, Britain, March 8, 2018. Picture taken March 8, 2018. REUTERS/Peter Nicholls

Скотланд-Ярд установил время нанесения яда на ручку двери Скрипаля 06.06.2018

Отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку примерно за сутки до покушения на Сергея Скрипаля, уже после того, как его дочь Юлия, прилетевшая из России в Лондон, прибыла в дом своего отца.

An undated photograph shows Yulia Skripal, daughter of former Russian Spy Sergei Skripal, taken from Yulia Skripal's Facebook account in London, Britain, April 6, 2018. Yulia Skripal/Facebook via REUTERS - ATTENTION EDITORS - REUTERS SUPPLIES ACCESS TO THIS THIRD PARTY PHOTO SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON FACTS DEPICTED IN THIS PHOTO. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Юлия Скрипаль отказалась от консульской поддержки России 11.04.2018

Дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля сообщила, что находится в безопасности. Юлия просит родственников и СМИ не пытаться встречаться и связываться с ней.
A police vehicle patrols outside Buckingham Palace in London, Britain August 26, 2017. REUTERS/Paul Hackett

После остановки подозрительного автомобиля в центре Лондона задержан мужчина 09.04.2018

Полиция остановила грузовик-фургон близ Букингемского дворца и оцепила площадь перед дворцом. Позже было объявлено об отмене тревоги.

Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля – DW Новости (05.04.2018) 05.04.2018

В четверг Скотланд-Ярд опубликовал заявление дочери Сергея Скрипаля. А британские СМИ, ссылаясь на спецслужбы, заявили, что специалисты полагают, что они установили местонахождение лаборатории по производству "Новичка".

Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада (29.03.2018) 29.03.2018

В четверг стало известно, что дочь двойного агента Сергея Скрипаля, отравленная вместе с отцом, вышла из комы и ее состояние быстро улучшается. Дело Скрипаля вызвало большой резонанс в западном мире.
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