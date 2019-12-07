Ложные минирования в Москве затронули более 100 тысяч человек

С понедельника, 2 декабря, Москву захлестнула новая волна анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах. С понедельника по пятницу эвакуации подверглись более 600 объектов, что затронуло более 110 тысяч человек, сообщает в субботу, 7 декабря, агентство "Интерфакс", ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Больше всего сигналов поступало о минировании районных судов и образовательных учреждений, откуда массовая эвакуация проводилась "в ежедневном режиме". Только в пятницу сообщения о минировании в пятницу получили 19 районных судов Москвы. Кроме того, поступили сообщения о бомбах в МГУ, храме Христа Спасителя, ГУМ, телецентре "Останкино", Верховном суде, Мосгордуме и одном из небоскребов "Москва-Сити".

В начале 2019 года в России после сообщений о минировании была проведена массовая эвакуация сразу в нескольких городах. 25 января сообщения об угрозе взрыва поступили в Чите, Иркутске, Благовещенске, Улан-Уде, на Сахалине, в Якутске и других городах. Речь шла об административных зданиях, школах, больницах, торговых центрах.

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