Лишь четверть россиян поддерживают поправки в конституцию

Лишь четверть россиян сегодня готовы проголосовать за внесение поправок в Конституцию РФ. Об этом говорят опубликованные в пятницу, 28 февраля, результаты опроса, проведенного социологами "Левада-центра". 10 процентов респондентов заявили, что намерены голосовать против поправок. Еще 23% опрошенных не намерены участвовать в голосовании, а 37% - на участки 22 апреля придут, но со своим выбором пока не определились.

Социологи отметили и тот факт, что фактически каждый пятый из числа тех, кто готов поддержать поправки (22%), действующую конституцию никогда не читали.

Опрос также показал, что 64% респондентов не понимают суть предложенных поправок, а 58% - необходимость их срочного принятия.

Люди понимают, что Путин хочет сохранить власть

А вот мнения о том, должен ли Владимир Путин исполнять обязанности президента после окончания его президентского срока в 2024 году, разделились фактически поровну. 46% высказались за его уход от власти, 45% - хотели бы продолжения правления Путина.

Социологи также выяснили, что наибольшая группа респондентов из числа поддерживающих принятие поправок к конституции (36%) являются сторонниками действующего президента. Каждый десятый из тех, кто намерен голосовать против поправок, и 25% тех, кто не собирается голосовать 22 апреля, считают, что Путин должен уйти. А относительное большинство противников - 38% - пока не решили, как будут голосовать 22 апреля.

"Люди не понимают сути поправок, не понимают, почему так срочно, не понимают их необходимости. Однако люди понимают общий смысл: стремление Путина сохранить власть. Поэтому те, кто за Путина во власти, те и за изменения Конституции, даже не вникая в конкретные детали", - прокомментировал результаты опроса директор "Левада-центра" Лев Гудков в интервью изданию "Открытые медиа".

ВЦИОМ: 77% россиян не в курсе сути поправок

Ранее, 25 февраля, результаты опроса фактически на аналогичную тему опубликовал ВЦИОМ. Согласно данным, полученным социологами, 79% россиян в курсе голосования 22 апреля. При этом 77 процентов затруднились ответить на вопрос о конкретных предложениях, которые планируется вынести на всенародное голосование.

Система госуправления может измениться

О необходимости внесения поправок в Конституцию России президент страны Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию 15 января.

А уже 20 января президентский проект поправок был внесен в Госдуму. Предложенные поправки могут радикально поменять систему госуправления в России. Российский лидер, в частности, предложил закрепить в Основном законе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, означающий пересмотр одного из основных положений конституции.

Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля. Этот день будет объявлен нерабочим.

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