 Лишь каждый пятый житель востока ФРГ доволен демократией в стране | Новости из Германии о Германии | DW | 07.02.2020

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Германия

Лишь каждый пятый житель востока ФРГ доволен демократией в стране

В западных землях Германии 40 процентов граждан удовлетворены тем, как функционирует в стране демократия, на востоке страны этот показатель вдвое ниже.

Стеклянный купол бундестага

Один из символов немецкой демократии - стеклянный купол бундестага

Спустя три десятилетия после воссоединения Германии по-прежнему имеются глубокие различия в степени удовлетворенности жителей западных и восточных земель тем, как в стране функционирует демократия. 40 процентов граждан на западе ФРГ довольны демократией, на востоке страны этот показатель почти вдвое меньше - 22 процента. Об этом сообщил в пятницу, 7 февраля, Фонд имени Конрада Аденауэра, по заказу которого было проведено исследование под названием "Региональное разнообразие спустя 30 лет после воссоединения: различия и сходства в политических взглядах в Германии".

Недовольство демократией в так называемых "новых" федеральных землях почти вдвое выше, чем в "старых": соответствующие показатели составили 28 процентов на востоке Германии и 15 процентов на западе. В общей сложности 37 процентов респондентов заявили, что довольны или очень довольны демократией в стране, еще 45 процентов указали, что отчасти довольны. Лишь 17 процентов участников опроса указали, что недовольны или очень недовольны демократией.

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Больше всего довольных демократией граждан в Гессене, Рейнланд-Пфальце, Северном Рейне - Вестфалии и Гамбурге, недовольных - в Сааре и Мекленбурге - Передней Померании. При этом в западном Сааре лишь малое число респондентов выбрали ответ "отчасти довольны", поэтому число довольных демократией в этой земле также высоко - 36 процентов.

Экономической ситуацией более довольны жители запада ФРГ

Гораздо позитивнее жители ФРГ видят экономическую ситуацию в Германии. 61 процент респондентов заявили, что довольны или очень довольны нынешней экономической конъюнктурой. Еще почти треть указали, что отчасти удовлетворены состоянием немецкой экономики, и лишь 6 процентов признались, что недовольны или очень недовольны.

В этом вопросе также наметились аналогичные различия между участниками опроса в западных и восточных федеральных землях: на западе экономической ситуацией довольны почти две трети респондентов, на востоке - лишь половина.

Более 80 процентов немцев довольны своей жизнью

На вопрос об удовлетворенности собственной жизнью 81 процент респондентов ответили положительно. Еще 16 процентов лишь отчасти довольны личной жизненной ситуацией, и лишь три процента заявили, что ей недовольны.

Опрос был проведен компанией Kantar Emnid методом телефонного интервью. В нем участвовали 5585 человек 18 лет и старше.

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    Автор: Сюзанна Кордс, Ольга Капустина


Смотреть видео 29:07

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера

 

Контекст

Демократия в картинках

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