Литва предложила Беларуси регулярные поставки нефти и газа

Вильнюс предлагает Минску рассмотреть возможность регулярных поставок нефти и газа через Литву, заявил во вторник, 4 февраля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе визита в Беларусь. Он напомнил, что в январе через Клайпедский порт и литовскую железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai в Беларусь была отправлена партия норвежской нефти.

Кроме того Линкявичюс обсуждает ситуацию с Белорусской АЭС. Литва добивается гарантий соблюдения международных стандартов мер безопасности на станции до начала ее работы. Это первый визит министра иностранных дел Литвы в Беларусь после четырехлетнего перерыва.

Лукашенко требует от России снижения цен на газ и нефть

В преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 7 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко так высказался о российско-белорусских отношениях: "У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией 9 млрд долларов. То есть они у нас продают на 9 млрд долларов больше, чем покупают. Так кто кого кормит?"

Лукашенко заявил, что РФ обещала Беларуси внутрироссийские цены на газ после покупки "Газпромом" "Белтрансгаза". 31 декабря 2019 года страны договорились сохранить цену в 127 долларов за тысячу кубометров, но только на январь-февраль 2020 года. Минск намерен добиваться снижения цены и расчета за газ в рублях. "Спотовые цены в Европе - до 100 долларов газ стоит" - заявляет Лукашенко.

В конце 2019 года Москва и Минск не договорились и об условиях поставок нефти. В связи с этим Лукашенко дал задание найти альтернативных поставщиков, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% всей потребности страны. Возможность поставок нефти Лукашенко обсуждал и с госсекретарем США Майклом Помпео, который был в республике 1 февраля: "Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США - Ред.) по конкурентной цене нефть поставим".

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