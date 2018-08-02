 Литва объявила чрезвычайное положение из-за засухи | Новости из Германии о Европе | DW | 03.07.2019

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Европа

Литва объявила чрезвычайное положение из-за засухи

Фермеры опасаются потери до 50 процентов урожая. Во многих реках в Литве почти не осталось воды.

Засуха

Литва из-за непрекращающейся засухи объявила чрезвычайное положение. Фермерские хозяйства опасаются снижения урожайности до 50 процентов, во многих реках почти не осталось воды, что угрожает экосистемам, флоре и фауне, а также судоходству, заявил министр охраны окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка в интервью агентству AFP в среду, 3 июля. По словам министра, никто не сомневается в том, что причиной засухи является изменение климата.

Контекст

Уже несколько месяцев подряд участники молодежного движения Fridays for Future проводят массовые акции в защиту климата. Однако политики считают их требования слишком радикальными. (03.05.2019)

На конференции в Берлине Россию и страны ОПЕК предупредили, что их бизнес-модель рухнет, поскольку доля "зеленого" электричества на планете уже через 30 лет может достигнуть 86%. (11.04.2019)

Июнь 2019 года в Литве стал самым жарким месяцем за все время метеорологических наблюдений. 12 июня столбики термометров повысились до рекордных 35,7 градуса. На западе Литвы и в соседней Латвии спасатели борются с пожарами.

Благодаря режиму ЧС, Литва может оказывать фермерам финансовую поддержку, не опасаясь нарушить действующие в Евросоюзе правила. Кестутис Мажейка призвал соседнюю Беларусь наполнить реку Нерис водой из Вилейского водохранилища. Нерис (Вилия) течет из Беларуси через столицу Литвы Вильнюс и впадает в Неман.

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    Автор: Андрей Гурков


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