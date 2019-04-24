 Литва запретила въезд британскому отрицателю Холокоста Ирвингу | Новости из Германии о Европе | DW | 24.04.2019

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Европа

Литва запретила въезд британскому отрицателю Холокоста Ирвингу

После сообщений о намерении Дэвида Ирвинга приехать осенью в Польшу и страны Балтии Литва запретила 81-летнему публицисту въезд в страну до 15 апреля 2024 года.

Вильнюс

Вильнюс

Литва запретила въезд в страну британскому отрицателю Холокоста Дэвиду Ирвингу. 81-летний публицист, автор более 30 книг о периоде национал-социализма не сможет пересечь литовскую границу до 15 апреля 2024 года, сообщила в среду, 24 апреля, директор департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте агентству BNS. По ее словам, решение принято на основе данных, предоставленных министерством иностранных дел страны.

Контекст

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21 ноября суд приговорил 88-летнюю жительницу ФРГ Урсулу Хафербек к 2,5 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. В то же время подобные высказывания караются далеко не во всех странах. (23.11.2016)

Таким образом Вильнюс отреагировал на сообщения о запланированном путешествии Ирвинга по местам Второй мировой войны и преследования евреев в Польше и странах Балтии. "Распространение его взглядов с отрицанием Холокоста и чествованием Адольфа Гитлера в Литве является преступлением, и мы не можем допустить совершение подобных преступлений", - заявил ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Убежденный отрицатель Холокоста

В 2006 году Ирвинг был приговорен в Австрии к тюремному заключению сроком в 3 года за отрицание Холокоста. Спустя год он был депортирован в Великобританию. В общей сложности он отсидел две трети срока. После этого приговора ему запрещен въезд в ряд стран.

Известность Ирвинг получил в 1963 году после выхода в свет его книги "Разрушение Дрездена. Самая крупномасштабная бомбардировка Второй мировой войны". Сославшись на поддельные документы, автор в несколько раз преувеличил количество мирных жителей, погибших в результате бомбардировок города военно-воздушными силами Великобритании и США в феврале 1945 года. Он утверждал, что Гитлер не только не издавал приказа об уничтожении евреев, но даже не знал об этом. Публицист регулярно появлялся на публике в компании правых радикалов, в первую очередь в ФРГ.

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